Sau 13h ngày 19/12 thị phi vây hãm: 3 con giáp vận xui đeo bám, làm ăn thất bại, của cải tiên tan, than Trời khó thấu

Từ 13h chiều ngày 19/12, tuổi Tị có thể gặp khó khăn trong quá trình làm việc chung với đồng nghiệp do ảnh hưởng của Thương Quan. Sự cầu toàn là điều cần thiết để đảm bảo chất lượng công việc, nhưng mỗi người có một phương pháp làm việc khác nhau. Nếu bạn quá áp đặt người khác nghe theo mình, bạn có thể trở nên xét nét và khó ưa trong mắt đối phương.

Thực tế bạn đang đặt mình ở vị trí trung tâm và cho rằng những điều mình suy nghĩ là đúng mà không chịu lắng nghe ý kiến của mọi người. Nếu bản mệnh cứ bảo thủ như vậy thì chẳng mấy chốc sẽ gây thù chuốc oán khắp nơi, thậm chí trượt chân khỏi vị trí hiện tại của mình.

Chuyện tình cảm vẫn chưa có tiến triển gì rõ rệt. Tình trạng của người độc thân vẫn y nguyên. Chẳng ai có thể giúp được con giáp này ngoài chính bản thân bạn cả. Nếu bạn không chịu mở lòng và chủ động tìm kiếm hạnh phúc thì dù có duyên gặp gỡ cũng chẳng đủ duyên để ở lại.

Tuổi Dần

Tuổi Dần gặp phải nhiều chuyện không như ý từ 13h chiều ngày 19/12 vì thế, bạn cần phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đối diện với thử thách mà cuộc sống đặt ra, đừng quá lo lắng hoặc nóng nảy kẻo mọi việc càng thêm rắc rối.

Trên phương diện sự nghiệp, bạn phải chấp nhận rằng việc bị gièm pha, nói xấu là chuyện rất bình thường, bạn đã làm ăn thuận với lương tâm thì đừng để ý tiểu nhân.

Con giáp xui xẻo tuần này hãy tin tưởng hơn vào bản thân, làm thật tốt mọi việc, không để bất cứ điều gì làm lung lay ý chí.

Vận trình tài lộc của bản mệnh có dấu hiệu bấp bênh, cần cẩn thận mất tiền bất ngờ. Tuần này bạn phải chi tiêu khá nhiều cho quà cáp, biếu xén, mua bán đồ đạc trong nhà. Hãy động viên bản thân rằng những khoản bạn phải chi trong tuần tới là những khoản có ích nên đừng so đo nhiều.

Trên phương diện tình cảm, những người đã có gia đình nên đề phòng vì đây là lúc rắc rối dễ xuất hiện mang phiền toái cho hạnh phúc lứa đôi. Còn người độc thân thì đừng quá căng thẳng với tình trạng hiện tại, chuyện tương lai nào ai hay biết, cứ sống tốt với hiện tại đã.

Tuổi Sửu

Từ 13h chiều ngày 19/12 gặp hạn nặng nên những người tuổi Sửu cần thận trọng tối đa, lại thêm đây là thời điểm cuối năm công việc đồn đạp, chuyện công việc, kinh doanh của bản mệnh gặp nhiều trắc trở, nhiều khi khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và áp lực. Nhưng rất đáng mừng vì đến những tháng cuối năm, vận trình của tuổi Sửu sẽ có những chuyển biến tích cực.

Đây chính là bạn cần nắm chắc cơ hội để tạo nên những bước “lội ngược dòng” ngoạn mục. Những dự án thời điểm trước tưởng như chững lại thì đến lúc này sẽ suôn sẻ hơn, tiền bạc có thể nói là “chảy vào túi ào ào” .

Nếu muốn mọi chuyện thuận lợi, tuổi Sửu càng cần phải chú ý nhiều hơn đến việc chi tiêu, đừng vì túi tiền đang đầy mà lại vung tay quá trán.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.