Sau 00h00 ngày 6/12/2023, 3 con giáp giàu sang bất chấp, của cải ngập kho, nhanh chóng phát tài, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 05/12/2023 22:33

Tử vi ngày 6/12 của 12 con giáp cho thấy 3 tuổi sau cưỡi mây đạp gió, vinh hoa phú quý ngập tràn, tiền trong ví cứ vơi lại đầy.

Tuổi Dần 

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nói rằng thứ Tư ngày 6/12/2023 hôm nay, vận trình tài chính của tuổi Dần có nhiều khởi sắc. Có vẻ như các khoản đầu tư trước đó của bản mệnh đã dần dần đem lại lợi nhuận đáng mừng.

Khi cầm khoản tiền rủng rỉnh trong tay, con giáp này nên có cách chi tiêu và đầu tư hợp lý, chớ nên phung phí cho những mục đích không cần thiết. Chỉ khi có cách sử dụng tiền khôn ngoan, bản mệnh mới có thể giàu có về lâu về dài được.

Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày mới này, tuổi Dần nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hỷ thần xuất hiện ở hướng Tây Bắc và Tài thần xuất hiện ở hướng Tây Nam.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất

Sau 00h00 ngày 6/12/2023, 3 con giáp giàu sang bất chấp, của cải ngập kho, nhanh chóng phát tài, cuộc đời êm ấm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tương phá xuất hiện tháng này cho thấy bạn cũng cần cẩn trọng hơn với các mối quan hệ xung quanh, đặc biệt là các mối quan hệ hợp tác trong công việc. Bạn dễ ảnh hưởng các vấn đề do tiểu nhân gây ra, bị phiền não vô ích, tốn nhiều thời gian, công sức.

Chính Tài dự báo việc làm ăn thuận lợi, hanh thông, có những người kiếm được số tiền lớn, rủng rỉnh tiền tiêu trong tháng 12 này. Có xu hướng tiêu xài hoang phí, thậm chí ảnh hưởng cả số tiền tiết kiệm mà bạn cố gắng để dành trong suốt thời gian dài vừa qua.

Người độc thân khó có cơ hội kết đôi hơn những tháng trước đây. Lúc này bạn cần học cách yêu bản thân, thử học thêm những kỹ năng mới trong cuộc sống để bớt tập trung vào chuyện tình cảm. Các cặp đôi căng thẳng, một số không nhận được sự đồng ý của người thân.

Thời điểm tháng 12 này lục phủ ngũ tạng hoạt động mạnh hơn, đặc biệt gan dễ bị tổn thương, từ đó ảnh hưởng đến huyết quản, tim và thận.

Sau 00h00 ngày 6/12/2023, 3 con giáp giàu sang bất chấp, của cải ngập kho, nhanh chóng phát tài, cuộc đời êm ấm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Tử vi ngày 6/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão có tố chất lãnh đạo, cần tự tin thể hiện bản thân.  

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão trong công việc bạn là người có tố chất tốt, làm việc gì cũng hết mình.  

Tình cảm: Hôm nay, người tuổi Mão xen lẫn tình cảm và gia đình làm cho cả hai thường khó xử khi tranh luận với nhau. 

Tài lộc: Tài năng thiên phú cho có tố chất đầu tư thông minh. 

Sức khoẻ: Tỉnh táo và tràn đầy năng lượng cho một ngày mới bắt đầu.   

Sau 00h00 ngày 6/12/2023, 3 con giáp giàu sang bất chấp, của cải ngập kho, nhanh chóng phát tài, cuộc đời êm ấm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trong 3 ngày liên tiếp 6-9/12, 3 con giáp tiền tài rủng rỉnh, số mệnh giàu sang, cuộc sống ngày càng sung túc

Trong 3 ngày liên tiếp 6-9/12, 3 con giáp tiền tài rủng rỉnh, số mệnh giàu sang, cuộc sống ngày càng sung túc

Trong 3 ngày liên tiếp 6-9/12, 3 con giáp sau làm đâu thắng đó, muốn nghèo cũng khó, vạn điều hanh thông như ý.

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