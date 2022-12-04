SAO TỐT chiếu mệnh, PHẬT BÀ dẫn đường, đúng giờ Sửu hôm nay (4/12/2022), 3 con giáp này công danh thành toại, kinh doanh vượng sắc, làm ăn tấn tới, tài khoản 'ting ting' nhảy cấp số nhân

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , CN ngày 4/12/2022 hôm nay, tuổi Mão có cơ hội hợp tác làm ăn thuận lợi, đem về nguồn lợi đáng kể cho bản thân cũng như tập thể. Mối quan hệ xã giao của con giáp này cũng trở nên hài hòa hơn trước rất nhiều, đôi bên cùng đồng lòng tiến đến những đích đến cao hơn.

Vận trình tình cảm tốt đẹp. Tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình luôn giữ được sự ấm êm và hoà thuận. Người độc thân thoải mái bày tỏ tình cảm với người mình có cảm tình và may mắn được đối phương hồi đáp.

Cát thần mang còn đến cho con giáp này tin vui liên quan đến công việc hay học hành. Sau bao nỗ lực, cuối cùng những thành tích tuổi Mão mong chờ cũng đã đến. Sự kiên trì và nhẫn nại của bản mệnh đã chứng minh được lựa chọn trước đó của mình là hoàn toàn đúng đắn.

Cát thần mang còn đến cho con giáp này tin vui liên quan đến công việc hay học hành - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nói rằng CN ngày 4/12/2022 hôm nay, tuổi Hợi được quý nhân tương hội ở bên trợ mệnh giúp cho vận trình công danh sự nghiệp trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Những mối quan hệ hài hòa cũng tạo điều kiện cho con giáp này có cơ hội đến gần với đỉnh cao thành công phía trước.

Lại thêm tài tinh ghé thăm, mang đến cho con giáp này vận may bất ngờ về tiền bạc. Với sự nhạy bén của mình, chắc chắn bản mệnh sẽ mau chóng nắm bắt thời cơ và thu lại nguồn lợi đáng kể, làm đầy thêm túi tiền.

Việc trở nên hòa đồng, thân thiết với mọi người ở công ty sẽ giúp ích cho Tuổi Hợi rất nhiều đấy. Hãy luôn giữ được tinh thần thoải mái, vui vẻ trong công việc và nhiệt tình trợ giúp đồng nghiệp sẽ giúp bầu không khí trở nên hài hòa hơn, tác động tích cực tới hiệu quả công việc của bạn.

Việc trở nên hòa đồng, thân thiết với mọi người ở công ty sẽ giúp ích cho Tuổi Hợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho biết CN ngày 4/12/2022 hôm nay, công việc của tuổi Dần có nhiều khởi sắc. Mọi việc đang tiến triển theo hướng vô cùng thuận lợi, con giáp này có thể nắm bắt thời cơ này để phô diễn tài năng của bản thân và ghi điểm trong mắt mọi người xung quanh.

Khi cát tinh xuất hiện cũng là lúc mà con giáp này cũng đã tìm được chỗ đứng của mình trong tập thể. Với tài năng và sự nhanh nhẹn của mình, bản mệnh xử lý những việc phát sinh bất ngờ một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp khiến ai nấy đều phải nể phục.

Khi cát tinh xuất hiện cũng là lúc mà con giáp này cũng đã tìm được chỗ đứng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo