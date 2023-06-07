SAO TÀI LỘC CHIẾU MỆNH: 3 con giáp bất ngờ GIÀU Ú Ụ, của cải CUỐN VỀ CHẬT NHÀ, đường nhân duyên THĂNG HOA, thoát kiếp nghèo hèn trong 3 tháng tới 7,8,9/2023

Công việc của tuổi Sửu không thuận lợi. Nếu không kiềm chế được tính cách nóng nảy, bộp chộp rất dễ mất việc hoặc thi trượt. Bản mệnh làm gì cũng phải chậm rãi, tính toán kỹ càng kẻo đem lại bất lợi cho bản thân. May mắn là vận trình tài lộc chính tươi sáng, còn bỗng dưng có người trả nợ bất ngờ. Mọi hoạt động liên quan đến tiền bạc của con giáp này đều diễn ra thuận lợi, không gặp phải bất trắc.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Sửu sẽ đón nhận nhiều tin vui. Mọi chuyện hung đều hóa cát, gia đình bình an vô sự, được nâng đỡ. Con giáp này làm gì cũng có người đứng sau hậu thuẫn, đặc biệt là những người trẻ dưới 30 tuổi.

Tuổi Mão không gặp khó khăn trên con đường sự nghiệp. Những người đang đòi quyền lợi, muốn thăng chức thì thời gian tới sẽ có tin vui. Nhưng muốn phát triển nhanh có lẽ cần thêm tham vọng và linh hoạt hơn. Vận tiền bạc có phần chật vật, bản mệnh cho người ta vay tiền nhưng đòi không được, lúc đi vay thì người ta miệng ngọt như kẹo, lúc đòi lại thì mất tích. Bạn bè cũng vậy, sống tốt với người ta ít thôi, lúc có tiền thì đông vui lúc khó khăn thì không thấy ai.

Về mặt tình cảm cũng có điềm không lành. Tuổi Mão vốn ưa tự do, không thích gò bó nên gặp khó khăn trong việc ổn định hôn nhân. Các bản mệnh trẻ có nhiều người theo đuổi nhưng chưa xác định nên có thể bỏ lỡ mối duyên trời định.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Công việc của tuổi Dần nên tuổi này tha hồ thể hiện năng lực của bản thân và có thể lên tiếng vì quyền lợi của mình. Bạn cũng là người dám nói dám làm, không ngại nhận nhiệm vụ, không bào chữa lỗi sai cho mình nên cũng được cấp trên tin tưởng. Nhưng Tương Xung đe dọa nhắc nhở tuổi Dần nên cẩn thận trong chuyện tiền bạc. Tuyệt đối không được hấp tấp trong các quyết định tiền bạc kẻo lại dính bẫy. Với những người đang bế tắc vì tiền bạc thì nên tham khảo ý kiến người thân để điều chỉnh nếu như không muốn rỗng túi.

Tình duyên của bản mệnh đang đứng yên vì Mộc Kim bất dung. Hãy tập cho bản thân thôi phán xét người khác, vì một ngón tay chỉ ra có đến tận 3 ngón tay đang chỉ về phía bạn. Bên cạnh đó bạn cũng nên bớt chơi bời với bạn bè xã giao, chưa thấy được gì, chỉ thấy tốn tiền.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm