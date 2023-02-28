Sao may mắn Thiên Đức phù trợ Tài Lộc chiếu mệnh 3 con giáp vào đúng buổi trưa thứ 4 ngày 1/3: Hút sạch tài lộc thiên hạ về túi, ra đường đã gặp Quý nhân hộ thân, về nhà có thần May Mắn độ trì

Tâm linh - Tử vi 28/02/2023 14:30

Trong thời điểm này, 3 con giáp có vận trình tài lộc dồi dào sẽ bùng nổ một cách toàn diện, dẫn đầu vận may, hạnh phúc gõ cửa, tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông.

 

Tuổi Mùi

Trong thời điểm này, vận số người tuổi Mùi như “cá gặp nước”, có nhiều cơ hội để thăng tiến, mưu sự dễ thành, dễ đạt thành tựu vượt bậc.

Sao may mắn Thiên Đức phù trợ Tài Lộc chiếu mệnh 3 con giáp vào đúng buổi trưa thứ 4 ngày 1/3: Hút sạch tài lộc thiên hạ về túi, ra đường đã gặp Quý nhân hộ thân, về nhà có thần May Mắn độ trì - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, trong thời điểm này tuổi Mùi sẽ có rất nhiều cơ hội để thăng tiến. Từ sự nghiệp, tài vận cho đến đời sống tinh thần đều bước lên một tầm cao mới. Tuổi Mùi vốn là những người không quá tham vọng, nhưng cuối năm nay họ sẽ tìm được cơ hội phát tài, đổi đời trong một nốt nhạc.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ cảm thấy tràn đầy năng lượng trong ngày hôm nay. Bạn sẵn sàng bắt tay vào bất cứ công việc gì cho dù dễ hay khó. Nếu được cấp trên giao việc hoặc ai đó nhờ vả, bạn nhiệt tình thực hiện ngay.

Cho dù có đối mặt với bất cứ vấn đề gì thì trong thời điểm này Ngọ cũng có thể duy trì những suy nghĩ rất lạc quan. Bạn tin rằng mình hoàn toàn có khả năng giải quyết được mọi việc. Đồng thời, bạn cũng hiểu xung quanh mình luôn có rất nhiều người dang tay giúp đỡ.

Sao may mắn Thiên Đức phù trợ Tài Lộc chiếu mệnh 3 con giáp vào đúng buổi trưa thứ 4 ngày 1/3: Hút sạch tài lộc thiên hạ về túi, ra đường đã gặp Quý nhân hộ thân, về nhà có thần May Mắn độ trì - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sự nhiệt tình và thẳng thắn chính là một trong những điểm thu hút nhất của bạn, chính vì thế mà xung quanh bạn lúc nào cũng có rất nhiều đối tượng khác giới. Các bạn còn độc thân có thể tìm được người như ý muốn trong ngày hôm nay.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi hiền lành, nhân nghĩa, hay giúp đỡ mọi người. Họ cũng là con giáp biết quan tâm, biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy xét. Đó cũng chính là lý do khiến con giáp này có nhiều bạn bè, được nhiều người yêu mến. Khi gặp khó khăn, con giáp này cũng được người tốt giúp đỡ nên sớm tai qua nạn khỏi.

Sao may mắn Thiên Đức phù trợ Tài Lộc chiếu mệnh 3 con giáp vào đúng buổi trưa thứ 4 ngày 1/3: Hút sạch tài lộc thiên hạ về túi, ra đường đã gặp Quý nhân hộ thân, về nhà có thần May Mắn độ trì - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này, đường tài lộc của người tuổi Hợi vượng hơn thấy rõ. Con giáp này được dự đoán sẽ có quý nhân giúp đỡ, sao may mắn chiếu roi. Con giáp tuổi này làm ăn xuôi thuận, chốt được nhiều thương vụ lớn. Trong khi đó, người đầu tư kinh doanh cũng gặp may mắn, có lãi, có lời. Trong khi đó, người còn học hành, thi cử cũng gặp may mắn. Người tuổi Hợi nỗ lực nhiều hơn. Sự nghiệp của họ sẽ tiến triển thuận lợi.

 

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

 

 

3 con giáp lương thiện được Phật Bà độ trì từ sau 20h tối Thứ 3 ngày 28/2: Có tên trong sổ nhận Lộc, hốt vàng hốt bạc, cầu được ước thấy, toàn gia sung túc

3 con giáp lương thiện được Phật Bà độ trì từ sau 20h tối Thứ 3 ngày 28/2: Có tên trong sổ nhận Lộc, hốt vàng hốt bạc, cầu được ước thấy, toàn gia sung túc

Từ khung giờ này, những con giáp này được dự báo sẽ đạt được những dấu mốc mới trong sự nghiệp. Cuộc sống của họ cũng ngày càng khởi sắc, danh vọng mãi thênh thang, tài lộc trọn vẹn như ý, gia đình sung túc an nhàn.

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