Sao đổi ngôi vào 2 ngày cuối tuần, những con giáp này "khó thoát" vận may: HỢI được sao Phúc Đức hộ mệnh, THÌN gặp vận đào hoa

Trong 2 ngày cuối tuần, người tuổi tuất đón nhận vô số tin vui bất ngờ. Không những may mắn trong sự nghiệp làm ăn mà họ còn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống hôn nhân.

May mắn sẽ khiến người tuổi TUẤT cười nói, hạnh phúc cả năm. Tiền của vật chất ngày càng sinh sôi nảy nở. Tuổi tuất không ngừng gặt hái thành công cho bản thân. Cơ hội tốt luôn tìm đến, nếu bản thân tuổi tuất biết chớp lấy thời cơ và tính toán cẩn thận thì cuối năm sẽ thu về một khoản tiền lớn. Khoản tiền này có thể làm thay đổi cả vận mệnh của người tuổi tuất.

Ảnh minh họa: Internet

Đa số người tuổi Hợi khá hiền lành, sống chất phác và không thích màu mè. Tử Vi 2 ngày cuối tuần dự báo rằng những điều tốt đẹp hơn sẽ đến với bạn. Năm nay những người tuổi Hợi sẽ có sao Hồng Loan chiếu mệnh. Ngôi sao chuyên về tình cảm và hôn nhân này, sẽ thúc đẩy vận may tình cảm và mang lại vô số tin vui cho bản mệnh về khía cạnh tình cảm.

Trong thời điểm 2 ngày cuối tuần, tuổi Hợi đủ tự tin cộng với sự gia tăng của cảm xúc, các yếu tố thiên thời, địa lợi đã đủ, con giáp này chắc chắn sẽ tìm được một nửa phù hợp với mình.

Người tuổi Hợi sẽ gặp được may mắn trong công việc nếu có được sự khiêm tốn, hòa đồng với các đối tác và đồng nghiệp. Ngoài ra, nếu có sự nỗ lực thực sự thì thời cơ thăng quan tiến chức sẽ sớm đến. Nếu biết giải tỏa áp lực công việc thì cạnh tranh với đối thủ sẽ tốt hơn.

Bên cạnh đó, sự hộ mệnh của các sao tốt như Phúc Đức, Quý Thần, Phúc Tinh có thể mang lại cho con giáp này rất nhiều may mắn, tài lộc vượng phát. Bản mệnh cũng có thể gặt hái được nhiều thành quả từ sự vất vả, chăm chỉ của mình.

Tuổi Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn được sao may mắn Thiên Đức giúp đỡ nên hầu hết người tuổi này vẫn thể hiện được sự bình tĩnh và nhẫn nại của mình. Đặc biệt, những người làm kinh doanh sẽ tiếp tục phát triển rất thịnh vượng trong năm nay, công việc làm ăn của bạn khá thuận lợi,cơ hội làm ăn ngày càng lớn mạnh.

Dù không gặp nhiều thuận lợi trong sự nghiệp nhưng người tuổi Thìn lại gặp rất nhiều may mắn trong đường tình cảm, nếu có cơ hội thì đây là năm người tuổi Thìn tìm được người bạn đời tâm đầu ý hợp.

Ngoài gặp vận đào hoa, dự báo trong 2 ngày cuối tuần, người tuổi Thìn cũng có thể gặp được may mắn về tài vận. Nguồn tiền đôi khi không đến từ hoạt động làm ăn mà từ những nguồn đầu tư mà bản mệnh đã tham gia từ lâu nhưng vô tình quên mất, hoặc cũng có thể là thừa hưởng, chuyển giao lại từ người thân trong gia đình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm