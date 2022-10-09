Là con giáp may mắn từ Thứ Hai ngày 10/10 nên cuộc sống của người tuổi Ngọ đang có những dấu hiệu khởi sắc đáng kể.

Trên phương diện công việc, khi cuộc sống đã đi vào nề nếp, bản mệnh hãy dành thêm thời gian để tìm hiểu đam mê thực sự của bản thân.

Bạn dần biết cách đặt mình vào vị trí của người khác, đặc biệt là bạn đã thấu hiểu nửa kia hơn nên đôi bên tránh được những hiểu lầm không đáng có. Hai người đang thay đổi bản thân mỗi ngày để có thể hòa hợp với nhau hơn.

Điều này sẽ giúp bạn chữa lành những tổn thương cảm xúc trong thời gian vừa qua, đồng thời giúp bạn luôn tràn đầy hăng hái và nhiệt huyết mỗi ngày. Làm việc với đam mê cũng sẽ giúp bạn dễ dàng gặt hái thành công hơn hẳn đấy.

Thiên Diêu chủ về đào hoa mang lại cho bản mệnh tác phong vui vẻ, cởi mở được nhiều người yêu mến.

Thời gian này bạn càng mở rộng mối quan hệ của mình càng có lợi về lâu về dài, đặc biệt là với người làm kinh tế. Bạn có thể làm quen được với một vài đối tác triển vọng, đôi bên hợp tác ăn ý và có thể kiếm về một khoản kha khá trong tương lai.

Với những người độc thân, chuyện tình cảm hanh thông có thể khiến bạn gặp được người phù hợp mà không cần phải thông qua sự giới thiệu của bất cứ ai. Hãy dành thêm thời gian để trò chuyện và tìm hiểu đối phương rồi đi tới quyết định cũng không muộn.

Tuổi Thân

Những người cầm tinh chú Khỉ thường xuyên dậy sớm, có tính tò mò, ham thích khám phá, đi sâu tìm tòi. Do đó, họ có được sự chăm chỉ và một lòng cầu tiến.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này từ Thứ Hai ngày 10/10 trước khó sau thuận trong tháng có Nguyệt Lệnh rơi vào đất Tử ở Thân. Trở ngại ban đầu yêu cầu họ phải cẩn thận ứng phó, tránh gây ra ảnh hưởng tồi tệ. Sau đó, được cát tinh nâng đỡ nên hộ sẽ lần lượt vượt qua áp lực công việc bận rộn, mở ra nhiều cơ hội chứng tỏ được năng lực của mình và đạt được sự thăng tiến nhất định.

Đây là thời điểm rất tốt để họ nâng cao các kỹ năng cá nhân, gia tăng giá trị con người và giành được những đánh giá, công nhận tốt từ cấp trên. Chỉ cần tính toán kế hoạch ổn thỏa trước khi làm, không nóng vội bộp chộp thì con đường thăng tiến vẫn luôn rộng mở để chào đón họ.

Chính Tài thời điểm này bình ổn vững vàng, cộng thêm dấu hiệu Thứ Tài có chút khởi sắc nên người tuổi Thân có thể trông đợi vào việc thu lời từ công việc kinh doanh, buôn bán hay đầu tư. Dục tốc bất đạt, hãy giữ tâm lý ổn trọng, bình tĩnh chứ không nóng vội với tâm lý giàu nhanh.

Tuổi Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

Chính Tài là dấu hiệu may mắn đối với người tuổi Tỵ trên con đường tài lộc. Bạn có thể được thưởng nóng hoặc tăng lương vì những cống hiến trong suốt thời gian qua. Có thể thấy rằng những cố gắng của bạn không hề uổng phí, cấp trên đều có thể nhìn nhận và đánh giá chính xác.

Nếu là người làm sản xuất, kinh doanh, bạn có thể tìm được những đối tác hoặc khách hàng tiềm năng, giúp bạn tăng số lượng tiêu thụ sản phẩm hoặc mở rộng thị trường. Đây cũng là một trong những thành công đáng kể vào thời điểm này.

Từ Thứ Hai ngày 10/10 bản mệnh nên quan tâm hơn tới sức khỏe, đừng để cơ thể ở mức báo động mới tìm cách chạy chữa thì đã quá muộn. Hãy chăm sóc cho từng bữa ăn, giấc ngủ của mình được đảm bảo bạn nhé.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.