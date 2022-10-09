Sang tuần mới nguyên khí dồi dào, từ Thứ Hai 10/10 lộc về dồn dập: 3 con giáp trúng độc đắc lớn đến 100 tỷ, ngồi không cũng hưởng trọn tiền tài, giàu sang phú quý khó ai bì lại

Tâm linh - Tử vi 09/10/2022 18:15

Thời khắc vượng phát đã bắt đầu, từ Thứ Hai ngày 10/10 trở đi, 3 con giáp này đón nhận tin vui liên hồi, duyên trúng độc đắc làm giàu dễ dàng, may mắn ùn ùn kéo tới.

Tuổi Ngọ

con giáp may mắn từ Thứ Hai ngày 10/10 nên cuộc sống của người tuổi Ngọ đang có những dấu hiệu khởi sắc đáng kể.

Bạn dần biết cách đặt mình vào vị trí của người khác, đặc biệt là bạn đã thấu hiểu nửa kia hơn nên đôi bên tránh được những hiểu lầm không đáng có. Hai người đang thay đổi bản thân mỗi ngày để có thể hòa hợp với nhau hơn.

Sang tuần mới nguyên khí dồi dào, từ Thứ Hai 10/10 lộc về dồn dập: 3 con giáp trúng độc đắc lớn đến 100 tỷ, ngồi không cũng hưởng trọn tiền tài, giàu sang phú quý khó ai bì lại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện công việc, khi cuộc sống đã đi vào nề nếp, bản mệnh hãy dành thêm thời gian để tìm hiểu đam mê thực sự của bản thân.

Điều này sẽ giúp bạn chữa lành những tổn thương cảm xúc trong thời gian vừa qua, đồng thời giúp bạn luôn tràn đầy hăng hái và nhiệt huyết mỗi ngày. Làm việc với đam mê cũng sẽ giúp bạn dễ dàng gặt hái thành công hơn hẳn đấy.

Thiên Diêu chủ về đào hoa mang lại cho bản mệnh tác phong vui vẻ, cởi mở được nhiều người yêu mến.

Thời gian này bạn càng mở rộng mối quan hệ của mình càng có lợi về lâu về dài, đặc biệt là với người làm kinh tế. Bạn có thể làm quen được với một vài đối tác triển vọng, đôi bên hợp tác ăn ý và có thể kiếm về một khoản kha khá trong tương lai.

Với những người độc thân, chuyện tình cảm hanh thông có thể khiến bạn gặp được người phù hợp mà không cần phải thông qua sự giới thiệu của bất cứ ai. Hãy dành thêm thời gian để trò chuyện và tìm hiểu đối phương rồi đi tới quyết định cũng không muộn.

Tuổi Thân

Những người cầm tinh chú Khỉ thường xuyên dậy sớm, có tính tò mò, ham thích khám phá, đi sâu tìm tòi. Do đó, họ có được sự chăm chỉ và một lòng cầu tiến.

Sang tuần mới nguyên khí dồi dào, từ Thứ Hai 10/10 lộc về dồn dập: 3 con giáp trúng độc đắc lớn đến 100 tỷ, ngồi không cũng hưởng trọn tiền tài, giàu sang phú quý khó ai bì lại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này từ Thứ Hai ngày 10/10 trước khó sau thuận trong tháng có Nguyệt Lệnh rơi vào đất Tử ở Thân. Trở ngại ban đầu yêu cầu họ phải cẩn thận ứng phó, tránh gây ra ảnh hưởng tồi tệ. Sau đó, được cát tinh nâng đỡ nên hộ sẽ lần lượt vượt qua áp lực công việc bận rộn, mở ra nhiều cơ hội chứng tỏ được năng lực của mình và đạt được sự thăng tiến nhất định.

 

Đây là thời điểm rất tốt để họ nâng cao các kỹ năng cá nhân, gia tăng giá trị con người và giành được những đánh giá, công nhận tốt từ cấp trên. Chỉ cần tính toán kế hoạch ổn thỏa trước khi làm, không nóng vội bộp chộp thì con đường thăng tiến vẫn luôn rộng mở để chào đón họ.

Chính Tài thời điểm này bình ổn vững vàng, cộng thêm dấu hiệu Thứ Tài có chút khởi sắc nên người tuổi Thân có thể trông đợi vào việc thu lời từ công việc kinh doanh, buôn bán hay đầu tư. Dục tốc bất đạt, hãy giữ tâm lý ổn trọng, bình tĩnh chứ không nóng vội với tâm lý giàu nhanh.

Tuổi Tỵ 

Sang tuần mới nguyên khí dồi dào, từ Thứ Hai 10/10 lộc về dồn dập: 3 con giáp trúng độc đắc lớn đến 100 tỷ, ngồi không cũng hưởng trọn tiền tài, giàu sang phú quý khó ai bì lại - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chính Tài là dấu hiệu may mắn đối với người tuổi Tỵ trên con đường tài lộc. Bạn có thể được thưởng nóng hoặc tăng lương vì những cống hiến trong suốt thời gian qua. Có thể thấy rằng những cố gắng của bạn không hề uổng phí, cấp trên đều có thể nhìn nhận và đánh giá chính xác.

Nếu là người làm sản xuất, kinh doanh, bạn có thể tìm được những đối tác hoặc khách hàng tiềm năng, giúp bạn tăng số lượng tiêu thụ sản phẩm hoặc mở rộng thị trường. Đây cũng là một trong những thành công đáng kể vào thời điểm này. 

Từ Thứ Hai ngày 10/10 bản mệnh nên quan tâm hơn tới sức khỏe, đừng để cơ thể ở mức báo động mới tìm cách chạy chữa thì đã quá muộn. Hãy chăm sóc cho từng bữa ăn, giấc ngủ của mình được đảm bảo bạn nhé. 

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Nhà nào có bộ 3 con giáp có tướng phú quý này thì giàu hết nấc, phúc dày mệnh lớn, cả đời thăng hoa, vàng bạc bạt ngàn không lo thiếu thốn

Nhà nào có bộ 3 con giáp có tướng phú quý này thì giàu hết nấc, phúc dày mệnh lớn, cả đời thăng hoa, vàng bạc bạt ngàn không lo thiếu thốn

Tử vi cho biết, gia đình nào có những con giáp này thường có phúc đức vô cùng, giàu sang hết nấc, đón nhiều phước lộc, ít khi gây gỗ lại biết hợp sức xây dựng cơ ngơi.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp 3 con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 12 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 1 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 2 giờ 12 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 2 giờ 42 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 3 giờ 12 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 3 giờ 42 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà