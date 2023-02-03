Sang tuần mới (6-12/2/2023), 3 cung hoàng đạo gặp XUI HẾT PHẦN THIÊN HẠ, công việc Ì ẠCH, học tập sa sút, đừng trẻo cao kẻo "ngã đau"

Tâm linh - Tử vi 03/02/2023 11:29

Sư Tử là 1 trong những cung hoàng đạo xui xẻo công việc tuần mới, hãy cẩn thận kẻo mất cả tình lẫn tiền.

Sư Tử

 

Các bạn học sinh không mấy tích cực khi nghĩ tới việc học. Dù ngồi vào bàn học rồi nhưng bạn vẫn thường để tâm hồn treo ngược cành cây.

Dư âm Tết và những cuộc chơi vẫn đang văng vẳng bên tai cung hoàng đạo ham chơi này, tuần này mà có bài kiểm tra thì e rằng điểm không được cao.

 

Người đã đi làm cần khắc phục các điểm yếu của mình trước khi bắt đầu công việc. Bạn nên rèn luyện bản thân nhiều hơn chứ đừng vội khoe mẽ. Núi cao còn có núi cao hơn, đừng lúc nào cũng nghĩ mình giỏi nhất nhé kẻo "ngã đau".

 

Sang tuần mới (6-12/2/2023), 3 cung hoàng đạo gặp XUI HẾT PHẦN THIÊN HẠ, công việc Ì ẠCH, học tập sa sút, đừng trẻo cao kẻo 'ngã đau' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Xử Nữ

Các bạn học sinh có vẻ không mấy nghiêm túc trong việc học. Bạn thường làm bài tập nhanh nhanh cho xong chỉ để không bị thầy cô trách phạt.

Xử Nữ nên bỏ cái kiểu học hành đối phó như thế này đi nhé coi chừng lại bị thầy cô gọi phụ huynh lên họp, nếu bạn chịu cố gắng một chút thì kết quả chẳng thua kém ai đâu.

 

Người đã đi làm cần dành thời gian để xác định lại mục tiêu cho mình. Nếu có vấn đề gì chưa đúng thì bạn cần khắc phục ngay, như vậy mới phát triển nhanh chóng được.

Xử Nữ cần phải trở nên tự tin và chủ động hơn rất nhiều. Bạn nên sẵn sàng bày tỏ suy nghĩ của bản thân, thay vì cứ mãi giấu kín mọi vấn đề trong lòng.

 

Sang tuần mới (6-12/2/2023), 3 cung hoàng đạo gặp XUI HẾT PHẦN THIÊN HẠ, công việc Ì ẠCH, học tập sa sút, đừng trẻo cao kẻo 'ngã đau' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Song Ngư


Các bạn học sinh chưa đạt được thành tích gì quá nổi trội trong tuần này. Bạn cần nhắc nhở bản thân chăm chỉ và cố gắng hơn nữa.

Song Ngư nên bớt mơ mộng hão huyền về những chuyến đi xa, những kế hoạch xa vời, nhiệm vụ của bạn bây giờ là chăm chỉ làm bài tập.

 

Người đã có công việc ổn định có thể được phân công cho nhiệm vụ khá nặng nề. Bạn sẽ phải hơi vất vả, song bạn đang dần khẳng định được khả năng của mình.

Còn với những bạn đang tìm kiếm việc làm thì sẽ rất khó có thể tìm được việc làm ưng ý trong thời điểm hiện nay, bạn cần phải chủ động, linh hoạt hơn nữa nhé.

 

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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