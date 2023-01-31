Mua vàng thôi chưa đủ, ngày vía Thần Tài nhất định phải làm 4 điều này để một năm giàu sang, sung túc

Tránh động đến tượng và lư hương trên bàn thờ kẻo phạm phải những điều cấm kỵ. Không gian ở nơi thờ cúng phải đảm bảo sạch sẽ, không bày bừa đồ đạc lộn xộn.

Thần Tài là một vị thần trong tín ngưỡng phương Đông, cai quản về vấn đề tài chính, tiền bạc, mang may mắn cho mọi gia đình. Cứ vào mùng 10 Tết hằng năm (được gọi là ngày vía Thần Tài), mọi người sẽ đổ xô đi mua vàng với mong muốn cả năm được sung túc, an khang. Tuy nhiên, mua vàng thôi chưa đủ, bạn phải làm những điều này mới mong cuộc sống hạnh phúc, an nhàn suốt một năm. Ngày vía Thần Tài nên làm gì? Dọn bàn thờ vào ngày vía Thần Tài Vào ngày mùng 10 Tết, gia chủ nên lau dọn bàn thờ, nơi thờ cúng ông Thần Tài bằng nước hoa bưởi để tẩy uế những năng lượng xấu. Dùng khăn sạch thấm nước bưởi lau từng ngóc ngách nơi thờ cúng. Tuy nhiên, tránh động đến tượng và lư hương trên bàn thờ kẻo phạm phải những điều cấm kỵ. Không gian ở nơi thờ cúng phải đảm bảo sạch sẽ, không bày bừa đồ đạc lộn xộn.



Dọn dẹp và bày trí bàn thờ gọn gàng để rước nhiều tài lộc - Ảnh minh họa: Internet Bàn thờ Thần Tài nên đặt theo hướng nào - Không đặt bàn thờ ở vị trí gần nhà tắm, những nơi tối tăm, bụi bặm và tránh nơi ồn ào. - Vị trí tốt nhất là đặt bàn thờ ở gần cửa nhưng tránh lối đi lại.

- Tuyệt đối không đặt bàn thờ Thần Tài nhìn ra hướng Ngũ Quỷ: Đông Bắc, hướng Tây Nam. Cách cúng vía Thần Tài Những lễ vật cần phải có trong mâm cúng Thần Tài gồm có: heo quay, bộ tam sên, hoa cúc vàng, nhang, nước, hoa, quả, giấy tiền vàng mã, đèn cầy… Bên cạnh đó, bạn phải hết sức chú ý khi chọn hoa cúng: Phải có nụ, có hương thơm, không dùng hoa giả. Tuyệt đối không nên dùng đèn nhấp nháy khi đặt lên bàn thờ cúng. Trước khi cúng Thần Tài, gia chủ nên tắm rửa sạch sẽ, quần áo chỉnh tề, mở hết tất cả các cửa trong nhà để đón những nguồn năng lượng tích cực cho gia đình. Giờ cúng Thần Tài vào 7-9 giờ buổi sáng là tốt nhất. Cách mua vàng vào ngày vía Thần Tài Ảnh minh họa: Internet Mua vàng vào ngày vía Thần Tài được xem như thông lệ của nhiều gia đình. Việc làm này mang ý nghĩa một năm sung túc, may mắn, gia chủ ăn nên làm ra, có của ăn của để trong nhà. Số lượng vàng nên mua để mang lại may mắn là 1 lượng, 1 chỉ, 3 chỉ và 5 chỉ. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể lựa chọn vật phẩm phong thủy như cóc ngậm đồng tiền vàng hay tượng vàng ông Thần Tài để rước may mắn cho bản thân và gia đình.

Vì sao lại nên mua vàng và ngày vía Thần Tài 2023 này nên mua bao nhiêu vàng thì may mắn? Người Việt có quan niệm rằng, xuất tiền mua vàng trong ngày vía Thần Tài mồng 10 tháng Giêng sẽ nhận được nhiều may mắn, công việc hanh thông, đắc tài đắc lộc, tiền bạc rủng rỉnh cả năm.

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