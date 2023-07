Sau Tết gặp 6 "điềm" này báo hiệu gia chủ chuẩn bị đón Thần Tài, năm mới may mắn, nhiều tài lộc đang đến

Cây quất tứ quý

Nhiều người quan niệm nếu ngày Tết nhìn thấy cây quất của gia đình có đủ Tứ quý: Quả xanh, quả chín, hoa, lộc thì cả năm sẽ gặp nhiều may mắn, phúc lộc.

Hoa đào nở kép

Từ sau đêm Giao thừa cho tới sáng mùng Một Tết, nếu hoa đào nở kép, hoa thắm, có ba lớp trên đài như hình dáng bông hồng thì sẽ có nhiều phúc lộc cho gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

Hoa mai nở 6 cánh

Có câu "Hoa khai phú quý". Ngày Tết, nếu thấy hoa mai nở thêm nhiều và đầy đặn thì đó là một điềm may. Nếu có một vài bông hoa nở 6 cánh nữa thì trong năm càng gặp nhiều may mắn và an lành.



Nhặt được đồ

Đầu năm nhặt được tiền (của rơi) là báo hiệu điềm may mắn. Tuy nhiên, nếu là đồ vật có giá trị hoặc số tiền lớn thì nên tìm cách trả lại cho chủ nhân của nó. Bởi, sẽ không có gì tốt hơn là đầu năm làm điều phúc đức cho người và giúp tâm hồn luôn thanh thản.

Côn trùng nhỏ “lạc” vào nhà

Ngày đầu năm mới mà có côn trùng nhỏ, châu chấu “lạc” vào nhà bạn, báo hiệu trong năm mới gia đình bạn sẽ đón khách quý tới thăm. Người này mang tới tin tốt lành về công việc hay chuyện tình cảm.

Ngoài ra, đây cũng là điềm lành ngày Tết báo hiệu bạn sắp nhận được niềm vui nào đó hay sự vinh danh khá đặc biệt khác.

Dưa, kiệu đạt độ chuẩn

Ảnh minh họa: Internet

Cha ông ta quan niệm, ngày Tết là phải có “Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ”. Dưa, kiệu là món ăn không thể thiếu trong những ngày đầu năm mới.

Vì thế, quan sát thấy hũ dưa, kiệu nhà mình ngon lành, không bị quá chua, quá mặn hay meo mốc, có mùi vị lạ, đó cũng là điềm báo về một năm may mắn, tốt lành, của ăn của để dư dả.

Tình cờ mặc quần áo trái

Nghe có vẻ buồn cười nhưng đây là dấu hiệu báo một năm mới may mắn và tốt lành. Tuy nhiên, điều này sẽ không đúng nếu như bạn cố tình mặc trái quần áo.

Chó chạy vào nhà

Tục ngữ có câu: “Mèo vào nhà thì khó, chó vào nhà thì sang”. Theo dân gian, khi chó chạy vào nhà sau Giao thừa hoặc sáng mùng Một, đặc biệt là chó lạ, thì gia đình sẽ gặp nhiều may mắn .

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm