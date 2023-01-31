Vì sao lại nên mua vàng và ngày vía Thần Tài 2023 này nên mua bao nhiêu vàng thì may mắn?

Dù chỉ là những câu chuyện truyền miệng, tuy nhiên với những người làm kinh doanh, buôn bán rất coi trọng thờ thần tài, đặc biệt là ngày vía Thần Tài.

Câu truyện kể rằng, Thần Tài là vị Thần cai quản tiền bạc, tài lộc trên thiên đình bị rơi xuống trần gian và đem lại may mắn cho người dân. Đến ngày 10 tháng Giêng, Ngài bay về trời, vì thế dân gian lấy ngày này là ngày vía Thần Tài và tin rằng mua vàng vào ngày vía Thần Tài sẽ nhận được may mắn cho cả năm.

Vì vậy, vào mùng 10 tháng Giêng hàng năm, người Việt thường đi mua vàng với mục đích cầu tài lộc. Theo những người mua vàng cho biết tập tục này đã xuất hiện rất lâu trong tín ngưỡng người Việt. Người ta cho rằng vàng là biểu tượng của sự phú quý, tài lộc, mang nhiều may mắn cho ai sở hữu nó.

Chính vì thế mà vào mùng 10 tháng Giêng hàng năm, sau khi cúng Thần Tài, người người, nhà nhà, nhất là những người có công việc kinh doanh buôn bán đều đổ xô đi mua vàng với mong ước một năm mua may bán đắt, phát tài, phát lộc.

Mua bao nhiêu vàng ngày vía Thần Tài mới may mắn?

Ảnh minh họa: Internet

Đa phần trong ngày vía Thần Tài, mọi người tới các tiệm vàng mua vàng lẻ (nhẫn tròn trơn) là chủ yếu.

Tùy từng quan niệm khác nhau, người ta cho rằng, loại vàng nhẫn:

1 lượng mang ý nghĩa cầu Phúc



1 chỉ cầu Lộc



2 chỉ cầu Phát



5 chỉ cầu Tài

Tuy nhiên, phần đông mọi người chỉ mua từ 1 đến 5 chỉ.

Để được may mắn khi mua vàng ngày vía Thần Tài, theo lời khuyên của chuyên gia, các nhà đầu tư nên chọn cửa hàng có uy tín, đảm bảo chất lượng.

Với lễ cúng Thần Tài, gia chủ thường hay sửa lễ gồm có 1 lọ hoa, 1 con tôm, 1 con cá lóc nướng, 1 con cua, 1 miếng thịt lợn quay, 1 đĩa trái cây gồm ngũ quả, rượu thuốc và 1 bộ giấy tiền vàng mã. Người không làm kinh doanh thì có thể chọn làm lễ cúng vía Thần Tài ở nhà hay đình chùa đều được. Thổ Địa thờ tại nhà còn được coi là Thần Tài nên điều này không có gì phạm kị. Song với những người làm ăn buôn bán thì tốt nhất nên làm lễ ở nơi kinh doanh chứ chớ nên làm ở đình chùa. Khi làm lễ ở nhà riêng, mâm cỗ cúng có thể đặt trong nhà, cũng có thể đặt trước cửa, ngoài sân hay ban công nhà. Nhiều người quan niệm để mâm cúng ngoài sân, ngoài cửa dễ có vong lang thang ngoài đường vào phá nên chọn đặt mâm cỗ cúng ngày vía Thần Tài ở trong nhà, mong tài lộc sẽ thuận lợi đến với mình.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm