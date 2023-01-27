Xin chữ đầu năm 2023 nên xin chữ gì để cả năm may mắn, phước lộc chảy về nhà, năm Quý Mão công thành danh toại

Bên cạnh tục lì xì, tục xông đất hay tục khai bút đầu năm, người Việt còn có thói quen xin chữ vào những ngày đầu tiên của Tết nguyên đán truyền thống. Xin chữ đầu năm không chỉ là tôn vinh một nét đẹp truyền thống của dân tộc mà còn là cầu mong sự may mắn, bình an cho cả gia đình.

Vậy cụ thể xin chữ đầu năm 2023 Tết Quý Mão thì nên xin chữ gì để cả năm may mắn đong đầy, cát tường thịnh vượng?

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Xin chữ Lộc cầu tài lộc

Lộc là một trong những chữ được xin nhiều nhất mỗi dịp đầu năm. Chữ Lộc biểu trưng cho tài lộc, những người xin chữ này muốn có một năm làm ăn phát tài, phát lộc.

Xin chữ Phúc cầu may mắn, hạnh phúc

Chữ Phúc tượng trưng cho hạnh phúc, may mắn, niềm vui, thể hiện mong muốn có một cuộc sống ấm no hạnh phúc cho gia chủ nên thường được nhiều người xin để trang trí trong nhà.

Xin chữ Thọ cầu mạnh khỏe, sống thọ

Chữ Thọ mang ý nghĩ cầu sức khỏe, sống lâu trăm tuổi, cuộc sống ấm no, tránh mọi tai ương. Mọi người thường xin chữ Thọ với mong muốn gia đình mạnh khỏe, sung túc và đặc biệt là để tỏ lòng thành kính với bậc bề trên, chúc thọ ông bà, cha mẹ.

Xin chữ Tâm cầu thanh tịnh

Chữ Tâm là chữ mang ý nghĩa gắn với Phật giáo trong đời sống tâm linh của người Việt. Mọi người xin chữ Tâm với mong muốn tâm được thanh tịnh, xóa hết dục vọng, ích kỷ, hận thù, để có một cuộc sống yên bình và thanh thản.

Xin chữ An cầu bình an

Chữ "An" là một trong những chữ được xin nhiều nhất để treo trong nhà dịp đầu năm với mong muốn cuộc sống an lành, hạnh phúc.

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Xin chữ Đức cầu đạo đức

Chữ Đức là biểu trưng cho nét đẹp và đạo đức của con người. Người xin chữ Đức muốn răn dạy chính bản thân mình phải sống tốt, làm những điều tốt đẹp để tâm hồn được thanh thản.

Xin chữ Tài cầu tài năng

Chữ Tài biểu trưng cho tài năng, là khả năng làm được một việc chất lượng nào đó. Chữ này thể hiện mong muốn thành đạt trong cuộc sống của người xin chữ, chữ Tài cũng là lời chúc thành đạt của những người muốn xin chữ này để đem tặng.

Xin chữ Nhẫn cầu nhẫn nhịn

Chữ Nhẫn có nghĩa là độ lượng, là sự khoan dung và bản lĩnh của con người. Nhiều người xin chữ nhẫn về treo trong nhà với ngụ ý tự răn chính bản thân mình phải biết nhẫn nhịn để giữ hòa khí trong gia đình, làng xóm, để có một cuộc sống yên ấm.

Xin chữ Hiếu cầu biết ơn, lòng hiếu kính

Chữ Hiếu thể hiện sự biết ơn về công ơn sinh thành, nuôi dưỡng khó nhọc của ông bà, cha mẹ, đồng thời cũng thể hiện tấm lòng quan tâm, chăm sóc của con cháu.

Xin chữ Tín cầu tin cậy

Chữ Tín trong tiếng việt có nghĩa là sự tin tưởng, lòng tin cậy, luôn thực hiện đúng với những điều mình đã đề ra.

Xin chữ Đỗ cầu học hành tấn tới

Chữ Đỗ thể hiện mong muốn thi tài đỗ đạt, “vượt vũ môn” thành công. Chữ này rất thích hợp cho những bạn học sinh, sinh viên có kế hoạch học và thi trong năm 2023 nhằm gửi gắm ý định cầu thi cử thuận lợi, vượt qua các kỳ thì một cách trôi chảy.

Xin chữ Đăng Khoa cầu đỗ đạt

Chữ Đăng Khoa thể hiện mong muốn và quyết tâm thi cử với kết quả cao, xuất sắc, đề tên trên bảng vàng.



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Xin chữ Học cầu hiếu học

Chữ Học thể hiện sự ham học, học rộng tài cao, mong muốn đường học rộng mở, thuận lợi.

Xin chữ Thành cầu thành công

Xin chữ Thành để thể hiện ý chí quyết tâm theo đuổi mục tiêu, đạt thành công cho bằng được, không chấp nhận chùn bước trước bất cứ khó khăn nào.

Xin chữ Đắc cầu như ý nguyện

Chữ Đắc thể hiện đạt được tâm nguyện một cách viên mãn, khiến bản thân cảm thấy vô cùng thỏa mãn và thích thú.

Xin chữ Duyên cầu tình duyên

Chữ Duyên biểu tượng cho tình yêu, duyên phận. Các bạn trẻ thường xin chữ Duyên đầu năm để cầu mong sự may mắn trong tình yêu, sớm tìm được nửa kia của mình, dấu hiệu của hỷ sự.

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