5 điều ĐẠI KỴ trong ngày vía Thần Tài, tránh ngay kẻo tài lộc tiêu tán, cả năm 2023 làm ăn thất bát, tiền của "đội nón ra đi"

Nhiều nhà có thói quen sau khi thắp hương cúng lễ xong xuôi sẽ chia lộc, tán lộc cho người khác. Tuy nhiên, đây lại là một trong những điều cấm kỵ trong ngày vía Thần Tài . Người ta cho rằng, nếu lộc trong ngày này mà chia cho người ngoài, tức không phải người thân của mình thì lộc sẽ đi hết ra ngoài.

Muối gạo sau khi cúng lễ sẽ được gia chủ cất đi, còn nước thì đứng hắt từ ngoài vào trong nhà mình, ngụ ý lộc tài chỉ đi vào nhà chứ không đi ra, giữ nguyên tài lộc cho gia đình.

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Đặt ban thờ gần những nơi không sạch sẽ

Trong việc thờ cúng, một trong những điều đặc biệt cần lưu ý chính là đặt ban thờ ở nơi sạch sẽ. Nếu gia chủ không để tâm mà đặt ban thờ gần nhà vệ sinh, nhà tắm, nhà bếp hay nơi phơi đồ… thì dễ bị thần linh quở trách, không cho tài lộc như ý.

Nếu nhà cửa chật hẹp, không có nhiều nơi để lựa chọn thì cần chọn nơi sạch sẽ nhất, tôn nghiêm nhất trong nhà để thỉnh cầu Thần linh thứ lỗi cho.

Gia chủ cũng chớ quên một trong những điều kiêng kỵ trong ngày vía Thần Tài chính là giữ cho ban thờ được sạch sẽ. Lưu ý không đặt thùng rác hay đồ đạc lộn xộn, bừa bãi gần ban thờ, đó là điều cấm kỵ trong bất cứ việc thờ cúng nào.

Dùng đèn điện thay cho đèn dầu, nến





Thời đại thay đổi, có nhiều đồ thờ cúng cũng được thay đổi cho phù hợp với thời đại, nhưng có 1 điều kiêng kỵ mà gia chủ cần phải biết trong ngày cúng vía Thần Tài mùng 10 tháng Giêng, đó là dùng đèn nháy, đèn điện thay cho nến hay đèn dầu.

Người ta cho rằng dùng bóng đèn điện hay đèn nháy có thể sinh ra những trường khí không tốt, ảnh hưởng đến việc thờ cúng nên cần phải lưu ý.

Ảnh minh họa: Internet

Thỉnh Thần Tài, Thổ Địa vào bát hương



Có thể bạn không biết rằng trong những điều kiêng kỵ ngày vía Thần Tài, có 1 điều chính là trong đúng ngày này không nên thỉnh Thần Tài, Thổ địa nhập vào bát hương hay tượng thần.



Người ta cho rằng làm như thế sẽ khiến cho việc làm ăn kém bề suôn sẻ, may mắn đâu không thấy mà có khi còn gặp phải xui xẻo, tai họa bất ngờ.

Không làm nghi lễ tiếp nhận Thần Tài

Sau khi cúng Thần Tài, còn cần phải làm nghi lễ tiếp nhận Thần Tài thì mới đủ lệ bộ, đủ điều kiện để đón tài lộc trong năm mới.



Theo quan niệm dân gian, sau khi tiếp nhận Thần Tài thì gia chủ thường sẽ đi bộ về phía sau nhà khoảng 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33 hoặc 38 bước chân. Điều này tùy thuộc vào điều kiện của từng gia đình.

Không hiểu rõ về nghi lễ cúng Thần Tài mà bỏ qua nghi lễ này là Thần Tài trong năm mới vẫn chưa được đón về nhà, may mắn tài lộc cũng không về đủ.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm