Sáng thức giấc thấy dấu hiệu đặc biệt này thì xin chúc mừng, vì bạn sắp gặp vận may cực kì lớn!

Tâm linh - Tử vi 11/07/2020 05:24

Nếu sáng ra bạn thấy những dấu hiệu này thì xin chúc mừng vì đây là điềm báo may mắn, sắp có chuyện cực kì tốt lành sẽ đến với bạn.

Đây là 4 điềm báo may mắn cho biết bạn sắp đón tài lộc, phú quý, những điềm tốt lành ghé vào nhà.

Ấn đường sáng bừng lên

Ấn đường là nơi giữa hai lông mày, tiếp giáp với phần trán. Đây là khu vực quan trọng với mỗi người, là nơi thể hiện tài lộc, phúc lộc của một người.

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Nếu sáng khi tỉnh dậy bạn thấy phần ấn đường sáng lên thì đây là điềm báo may mắn đang đến gần - Ảnh minh họa: Internet

Nếu sáng khi tỉnh dậy bạn thấy phần ấn đường sáng lên thì đây là điềm báo may mắn đang đến gần. Hoặc nếu vùng này có màu đỏ, vàng hay tím sáng thì là điềm báo sắp có cơ hội đổi đời, bạn phải nắm bắt thật chặt.

Đầu mũi ửng đỏ, cánh mũi nở

Theo nhân tướng học, mũi là bộ phận cơ thể tượng trưng cho cung tài bạch, nơi hội tụ bạc tiền của con người. Đầu mũi còn là vị trí trung tâm, nơi chứa đựng tài lộc, thể hiện đường công danh của một người.

Nếu một sáng tỉnh dậy bạn thấy đầu mũi ửng đỏ, cánh mũi nở thì chính là dấu hiệu thần Tài sắp đến tìm bạn. Công việc, sự nghiệp của bạn trong thời gian tới sẽ rất thuận lợi, thậm chí có quý nhân giúp đỡ bạn rất nhiều.

Trán đột nhiên sáng bừng

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Theo nhân tướng học, trán là nơi thể hiện trí tuệ của một người - Ảnh minh họa: Internet

Theo nhân tướng học, trán là nơi thể hiện trí tuệ của một người. Nhìn vào phần trán có thể biết được tài vận của chủ nhân. Nếu khi sáng ra bạn thấy trán sáng lên thì có thể tài lộc sắp đổ bộ vào nhà bạn, sự nghiệp sắp thăng tiến dễ dàng.

Hai má bỗng ửng hồng

Má thường hồng hào, sáng bóng chính là dấu hiệu may mắn, vận may, tài lộc đang đến rất gần với bạn. Bạn làm gì cũng sẽ thuận lợi hơn người khác.

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Má thường hồng hào, sáng bóng chính là dấu hiệu may mắn, vận may, tài lộc đang đến rất gần với bạn - Ảnh minh họa: Internet

Ngược lại, nếu má của bạn bỗng khô, chuyển màu xám thì chính là điềm báo không tốt, có sự trắc trở, hoặc bạn nỗ lực nhiều nhưng không đạt được kết quả như mong muốn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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Từ khóa:   nhân tướng học điềm tốt lành dấu hiệu có tài lộc

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