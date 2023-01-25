Sang thứ 4 và thứ 5: Những con giáp này được trời thương, khổ nạn chuyển thành phúc, mở rộng cửa đón hỷ sự

Tâm linh - Tử vi 25/01/2023 09:10

Theo các chuyên gia phong thủy, có 3 con giáp đặc biệt được hưởng hồng phúc, phát tài bất ngờ vào thứ 4 và thứ 5. Cùng xem họ là ai?

Tuổi Thìn

Vào thứ 4 và thứ 5 dự đoán là lúc để con giáp tuổi Thìn thực hiện những dự định mới để thỏa ước nguyện của mình. Nhờ vó Tả Phủ che chở nên mọi sự khó khăn đều được giúp đỡ trong thời gian này. Công việc của bản mệnh lúc này khá tốt, mọi việc diễn ra theo kế hoạch ban đầu mà bạn đã đề ra, không có khó khăn gì là bạn không thể giải quyết miễn là bạn dành đủ thời gian tập trung.

Sang thứ 4 và thứ 5: Những con giáp này được trời thương, khổ nạn chuyển thành phúc, mở rộng cửa đón hỷ sự - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tình hình tài lộc của bản mệnh có nhiều dấu hiệu tốt, đáng mong đợi, không còn phải lo lắng hay nghĩ ngợi quá nhiều về vấn đề tiền nong. Chuyện tình cảm của bản mệnh thuận buồm xuôi gió, đào hoa vượng nhưng bạn cũng nên cân nhắc. Việc lựa chọn là cần thiết nếu bạn không muốn có những sai sót về sau khiến mình cảm thấy hối hận.

Tuổi Mão

Tử vi dự đoán, vào thứ 4 và thứ 5, tuổi Mão là một trong số ít những con giáp có nhiều quý nhân giúp đỡ, hỗ trợ rất nhiều trong cuộc sống. Đây là một may mắn đặc biệt, vì tuổi Mão là những người không giỏi kỹ năng ngoại giao, quan hệ. Thậm chí họ hầu như chẳng bao giờ cầu xin sự giúp đỡ của ai, gặp khó khăn đến mấy cũng tự mình giải quyết.

Sang thứ 4 và thứ 5: Những con giáp này được trời thương, khổ nạn chuyển thành phúc, mở rộng cửa đón hỷ sự - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chính vì thế, khi có quý nhân âm thầm đứng sau giúp đỡ cho công việc của họ hanh thông thì tuổi Mão, vốn thông minh và chăm chỉ, có thể phất lên như diều gặp gió. Cộng với sự may mắn tạo đà cho bước phát triển mới trong sự nghiệp của tuổi Mão. Có thể nói là thời điểm này vô cùng thuận lợi để tuổi Mão làm giàu, đổi vận, tiến lên một nấc mới trong chuyện công danh.

Tuổi Mùi

Sang thứ 4 và thứ 5, họ tiếp tục được thần tài ưu ái, trợ giúp hết sức trên con đường kiếm ăn, làm giàu, với những cơ hội tốt đẹp mà không phải ai muốn cũng có được. Tử vi học có nói, mọi việc tuổi Mùi vô cùng thuận lợi, suôn sẻ, hầu như làm gì cũng thành công rực rỡ, kiếm được những khoản tiền mà trước đây họ có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Đặc biệt, may mắn này sẽ giúp họ tích cóp được không ít của cải, tiền bạc.

Sang thứ 4 và thứ 5: Những con giáp này được trời thương, khổ nạn chuyển thành phúc, mở rộng cửa đón hỷ sự - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, tuổi Mùi cũng nên lưu ý không vung tay quá trán, cần biết phân chia nguồn tiền để chi tiêu cho hợp lý. Song, Mùi vẫn luôn phải có một khoản dành để tiết kiệm dự phòng và một khoản tái đầu tư để giữ cho lợi nhuận được duy trì lâu dài nữa nhé!

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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