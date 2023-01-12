Vận may ĐẠT ĐỈNH vào đúng đêm giao thừa (ngày 30 tháng Chạp), 3 con giáp vươn tay hái lộc, bạc vàng phủ đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 12/01/2023 07:59

3 con giáp sẽ đón nhận nhiều cơ hội xuất hiện vào đêm giao thừa, chỉ cần nhanh chóng nắm bắt ắt sẽ chuyển vận, đổi đời không xa.

Tuổi Sửu

Thần tài xuất hiện ngay trong đêm giao thừa giúp con giáp tuổi Sửu có nhiều cơ hội kiếm tiền từ nghề chính lẫn nghề tay trái. Thu nhập của bản mệnh tăng tiến khá rõ. Công việc đầu tuần tương đối bận rộn nên tuổi Sửu cần đảm đủ sức khỏe để hoàn thành mọi việc. Bản mệnh sẽ sớm an nhàn hưởng thành quả xứng đáng.

Trong tình cảm, nhờ cát tinh chủ đào hoa soi chiếu, người độc thân có cơ hội tìm thấy tình yêu của đời mình ở những lúc không ngờ tới nhất. Tình cảm các cặp đôi, vợ chồng vẫn khá ổn định, không có gì phải lo lắng. 

Vận may ĐẠT ĐỈNH vào đúng đêm giao thừa (ngày 30 tháng Chạp), 3 con giáp vươn tay hái lộc, bạc vàng phủ đầy nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Đúng đêm giao thừa, tuổi Tỵ sẽ gặp nhiều hỷ sự trong công việc. Cung Quan lộc bất ngờ thịnh vượng giúp tuổi Tỵ xoay chuyển tình thế. Thời gian qua, con giáp này đã phải đối mặt với nhiều khó khăn khi làm gì cũng thất bại.

Bản mệnh bỏ lỡ nhiều thứ, trong đó công việc và tài chính rơi vào thử thách không kiểm soát được. Nhưng đừng lo, tỏng thời gian này, Tuổi Tỵ nhanh chóng tận dụng cơ hội, phát huy ưu điểm đúng thời điểm nên chẳng mấy lấy lại những gì đã mất. Bản mệnh còn được quý nhân chiếu cố, tạo cơ hội gia tăng thu nhập khổng lồ.

Vận may ĐẠT ĐỈNH vào đúng đêm giao thừa (ngày 30 tháng Chạp), 3 con giáp vươn tay hái lộc, bạc vàng phủ đầy nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Ngay đêm giao thừa, tài lộc của tuổi Thân đã có dấu hiệu tăng tiến. Tất cả là nhờ bản mệnh đã rất nỗ lực trong việc tìm kiếm các cơ hội làm ăn để tăng nguồn thu. Trong công việc, tuổi Thân còn được thần tài và quý nhân xuất hiện chiếu cố, giúp mọi thứ trở nên hanh thông và suôn sẻ hơn.

Điều quan trọng, tuổi Thân hãy vận dụng trí thông minh của mình để xây dựng một nền tảng vững chắc. Mặc dù gặp nhiều may mắn nhưng tuổi Thân vẫn nên đề phòng họa phá tài. Có kẻ xấu đang chờ bản mệnh sơ hở để lừa gạt tiền bạc.

Vận may ĐẠT ĐỈNH vào đúng đêm giao thừa (ngày 30 tháng Chạp), 3 con giáp vươn tay hái lộc, bạc vàng phủ đầy nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ giờ đến giữa tháng 1/2023: 3 con giáp làm gì cũng hái ra tiền, may mắn hơn người, tình tiền thăng hoa viên mãn

Từ giờ đến giữa tháng 1/2023: 3 con giáp làm gì cũng hái ra tiền, may mắn hơn người, tình tiền thăng hoa viên mãn

Sách tử vi cho biết, từ giờ đến giữa tháng 1/2023, những con giáp dưới đây sẽ vô cùng may mắn làm gì cũng thành công.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi đêm giao thừa tử vi hôm nay tử vi ngày 21/12 âm lịch tử vi tháng 12 âm lịch tử vi cuối tháng Chạp con giap may man tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Ngoại tình 43 phút trước
Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị thương nặng

Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị thương nặng

Đời sống 54 phút trước
Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Video 58 phút trước
Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Sao quốc tế 1 giờ 4 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp hào quang chiếu sáng, sự nghiệp đi lên, vận khí tươi tốt, tiền vàng lần lượt kéo về đầy nhà

Qua đêm nay, 3 con giáp hào quang chiếu sáng, sự nghiệp đi lên, vận khí tươi tốt, tiền vàng lần lượt kéo về đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau việc bố mẹ chồng không thể đến dự tiệc đầy tháng của đứa cháu đầu lòng

Sự thật đằng sau việc bố mẹ chồng không thể đến dự tiệc đầy tháng của đứa cháu đầu lòng

Tâm sự gia đình 1 giờ 43 phút trước
Ô tô tông trúng xe 3 bánh đang dừng đỗ bị hất tung lên không trung khiến tài xế tử vong

Ô tô tông trúng xe 3 bánh đang dừng đỗ bị hất tung lên không trung khiến tài xế tử vong

Video 1 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp hào quang chiếu sáng, sự nghiệp đi lên, vận khí tươi tốt, tiền vàng lần lượt kéo về đầy nhà

Qua đêm nay, 3 con giáp hào quang chiếu sáng, sự nghiệp đi lên, vận khí tươi tốt, tiền vàng lần lượt kéo về đầy nhà

Kể từ ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Kể từ ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Vận may phủ lên người, 3 con giáp cơ hội đổi đời đến, cầu được ước thấy, công thành danh toại, vượng lại càng thêm vượng sau ngày 29/9

Vận may phủ lên người, 3 con giáp cơ hội đổi đời đến, cầu được ước thấy, công thành danh toại, vượng lại càng thêm vượng sau ngày 29/9