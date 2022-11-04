Sang tháng 12 Dương lịch: Top con giáp quét sạch vận đen, tiền tài tăng tiến, giàu sang vượt mặt, tài chính thăng hoa

Người tuổi Mùi vào tháng 12 Dương lịch được tài tinh Chính Tài chiếu mệnh nên phương diện tài lộc tiền bạc rất dồi dào. Nguồn thu chủ yếu đến từ công việc chính. Người làm công ăn lương nhận được những gì xứng đáng với công sức của mình đã bỏ ra, cải thiện nguồn thu nhập giúp cuộc sống bớt đi phần nào vất vả.

Thổ sinh Kim nên chuyện tình cảm của tuổi Mùi khá yên bình, không có quá nhiều biến động. Con giáp này biết cách điều chỉnh mối quan hệ và không để cho mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát của mình. Bạn hoàn toàn hài lòng với tình trạng hiện tại.

Trong khi đó, người theo nghiệp kinh doanh buôn bán cũng có thể gặp được nhiều đối tác đáng tin cậy, hàng hóa nhận được sự yêu thích của khách hàng nên lưu thông rất thuận lợi. Bạn còn nhạy bén với sự thay đổi của thị trường nên luôn có những kế hoạch độc đáo và thu hút tốt.

Tuổi Ngọ

Vào tháng 12 Dương lịch cục diện Tam Hội xuất hiện cho thấy công việc của người tuổi Ngọ đang tiến triển rất thuận lợi, lên như diều gặp gió. Thậm chí có những hạng mục bỏ ra công sức trước đây tưởng như đổ xuống sông xuống bể thì cuối cùng cũng đã có thu hoạch, vì thế đừng bao giờ từ bỏ chỉ vì bạn không nhìn thấy tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người cho rằng những điều kiện thuận lợi hiện nay là do bạn may mắn có được, tuy nhiên thực tế thì bạn đã phải nỗ lực rất nhiều, chẳng ai biết ngoại trừ bản thân bạn hiểu những gì mình đã trải qua. Không cần thiết phải phân trần với người khác, hãy cứ làm tốt việc của mình là được.

Công việc bận rộn cũng khiến cho con giáp này không có đủ thời gian để nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe của bản thân mình. Hôm nay còn là ngày Hỏa khí vượng, dễ ảnh hưởng đến sức khỏe. Sức khỏe là điều đáng quý, đừng vì công việc mà làm ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài.

Tuổi Dần

Dần tính tình hào phóng, hảo sảng, hay giúp đỡ mọi người. Đây là con giáp phúc dày, mệnh lớn.

Tài lộc của người tuổi này đa phần đều dồi dào. Khi gặp khó khăn, con giáp này thường được quý nhân phù trợ nên cuộc sống ngày càng suôn sẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, vào tháng 12 Dương lịch, người tuổi Dần sẽ thoát khỏi cảnh nghèo khó và kém may mắn. Đây là khoảng thời gian tuyệt đẹp của con giáp này, quý nhân luôn bên cạnh để hỗ trợ, nâng cao vận khí cho tuổi Dần.

Người tuổi Dần luôn không ngừng cầu tiến, không ngại đối mặt với thử thách vì vậy một khi gặp được cơ hội tốt, họ sẽ nắm bắt và phát huy. Đặc biệt, từ giờ tới cuối năm, cuộc sống tuổi Dần sẽ được nâng lên tầm cao mới, may mắn sẽ đến liên tục giúp con giáp này tìm được cơ hội đổi đời, có thể giàu có đến vài năm sau.

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