Sang tháng 12/2022: Cát tinh soi chiếu, vận thế đổi thay, 3 con giáp chân trái đụng vàng, chân phải va bạc, mua máy đếm tiền, mua thêm két đựng

Tâm linh - Tử vi 29/11/2022 15:15

Tháng 12/2022, khi cát tinh soi chiếu, vận thế khởi sắc, ba con giáp sau đây sẽ phải mỏi tay đếm tiền suốt tháng.

Tuổi Tý

Tuổi Tý có tính cách khá nóng nảy nhưng cũng rất chân thành, tốt bụng. Con giáp này không ngừng phấn đấu, tích lũy kinh nghiệm, làm việc chăm chỉ để xây dựng tương lai tốt đẹp hơn. Thời gian qua, tuổi Tý đã gặp nhiều khó khăn, cuộc sống chững lại, chưa có bước đột phá.

Tuy nhiên, tử vi dự báo rằng, sang tháng 12, tuổi Tý sẽ giải quyết hết mọi vấn đề đang tồn đọng. Nhờ có thần May Mắn và quý nhân hỗ trợ nên sự nghiệp của con giáp này sẽ phát triển thuận lợi hơn, rực rỡ hơn.

Sang tháng 12/2022: Cát tinh soi chiếu, vận thế đổi thay, 3 con giáp chân trái đụng vàng, chân phải va bạc, mua máy đếm tiền, mua thêm két đựng - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có tính cách ổn định, làm việc gì cũng có tinh thần trách nhiệm. Họ là người cẩn thận nên thường nắm chắc phần thắng trong tay.

Nhìn chung, vận khí cuộc đời của người tuổi Sửu tương đối tốt, không gặp quá nhiều biến động. Đa phần người tuổi Sửu có thể vượng phát khi về già.

Tử vi dự báo rằng, sang tháng 12, tuổi Sửu có Thiên Tài nhập mệnh nên nguồn thu chính ổn định. Bản mệnh dễ có thêm các khoản thu bên ngoài, đó có thể là lợi nhuận từ các khoản đầu tư, kinh doanh. Nhờ đó, tuổi Sửu có túi tiền rủng rỉnh, không cần phải lo lắng về chuyện chi tiêu.

Sang tháng 12/2022: Cát tinh soi chiếu, vận thế đổi thay, 3 con giáp chân trái đụng vàng, chân phải va bạc, mua máy đếm tiền, mua thêm két đựng - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Tuổi Mão thường phải đối mặt với không ít biến cố thăng trầm trong cuộc sống, từ khi sinh ra đã sống cuộc đời bấp bênh, bôn ba, gập ghềnh. Thực sự những người này vất vả, không được nhờ cậy gia đình, tiền bạc có lúc dư dả nhưng lại có lúc trắng tay.

Thế nhưng bù lại người này được trời phú cho đầu óc thông minh, nhanh nhạy, sắc sảo, tính toán không ai bằng được. Bằng cách vận dụng ưu điểm sẵn có của bản thân mà vượt qua số phận, đến một mốc thời gian nào đó mà gặt hái được thành công to lớn.

Theo tử vi tháng 12 dương cho thấy, công danh sự nghiệp của bản mệnh từng bước đi vào ổn định, thành tựu gặt hái được cũng nhiều thêm. Có không ít cơ hội kiếm tiền trao tay thế nên chuyện tiền bạc không còn là vấn đề, cuộc sống dư dả.

Vận quý nhân khá vượng vào tháng tới, nhờ sự chiếu cố từ họ mà cuộc sống gặp nhiều điều may mắn, công thành danh toại, làm gì cũng đại thắng, đại lợi.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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