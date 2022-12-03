Sang Chủ nhật và thứ Hai (4, 5/12/2022), thuận trời hợp đất, 3 con giáp trúng hố chôn tiền, làm ăn trúng mánh, đại phát đại lộc

Tử vi có nói, bước sang Chủ nhật và thứ Hai (4, 5/12/2022) là thời gian khởi khí khai lộc khi có cả Thần Tài và Phật Bà mở kho phát lộc, 3 con giáp may mắn ăn lộc sâu dày.

Tuổi Mão Tuổi Mão được xếp là con giáp có đầu óc tính toán nhanh nhạy, ứng biến và xử trí tình huống linh hoạt, chính bởi vậy mà việc kiếm được bộn tiền là điều hiển nhiên trong ngày Chủ nhật và thứ 2. Người làm lãnh đạo đưa ra được giải pháp tiên phong dẫn dắt tập thể đi đúng đường, rẽ đúng lối. Thế nên nhưng dự án hợp tác sớm muộn cũng đổ về tay họ, mang lại lợi nhuận chót vọt. Bên cạnh đó, nhờ vào mối quan hệ xã giao hài hòa mà bạn được mọi người yêu mến, những người này cũng giống như quý nhân sẵn sàng giúp đỡ bạn bất cứ mọi lúc, mọi nơi. Nếu bạn là một người làm công ăn lương, mối quan hệ giữa cấp trên và đồng nghiệp được cải thiện theo chiều hướng tích cực, hiểu lầm và hiềm khích không còn nữa.

Tuổi Mão được xếp là con giáp có đầu óc tính toán nhanh nhạy, ứng biến và xử trí tình huống linh hoạt, chính bởi vậy mà việc kiếm được bộn tiền là điều hiển nhiên trong ngày Chủ nhật và thứ 2 - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tỵ Tuổi Tỵ kiếm được cơ hội làm ra tiền tỷ ngay ngày chủ nhật và thứ 2. May mắn đã liên tiếp tìm đến con giáp này. Được Phật Bà về ban tài tiếp lộc, những người làm công ăn lương không ngừng phấn đấu chạm tay tới thành công. Tạo dựng được các mối quan hệ tốt đẹp là cách nhanh chóng giúp bản mệnh vững vàng, kiếm lợi dễ dàng. Ngoài ra, tuổi Tỵ được quý nhân nâng khăn, sửa túi - là một người hết lòng yêu thương, gắn bó bên bạn qua thăng trầm. Người này sẽ giúp bạn kết nối được mục tiêu phát triển với kế hoạch dở dang. Là thời gian vận khí hanh thông rất tốt cho việc kí kết hợp đồng, bởi thế nếu xuất hiện mối làm ăn triển vọng thì nhanh chóng hợp tác sau khi xem xét kĩ càng các điều khoản.



Tuổi Tỵ kiếm được cơ hội làm ra tiền tỷ ngay ngày chủ nhật và thứ 2 - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thân Vận may ập đến với tuổi Tuất, một khoản tiền kha khá trao đến tay con giáp này do điềm báo sự nghiệp cùng điềm báo tài lộc nở hoa cùng một lúc trong Chủ nhật và thứ 2. Bạn hãy sử dụng đồng tiền một cách hợp lí, không nên quá phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác mà hãy học cách đầu tư để "tiền sinh tiền". Tuổi Thân dành công sức cho một vài công việc tay trái cũng đem về tiền công hậu hĩnh, chỉ cần bạn chăm chỉ thì việc kiếm tiền với bạn "dễ như ăn kẹo". Người làm ăn kinh doanh có thể nhân cơ hội để mở rộng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác. Bạn càng chủ động, năng động và không ngại khó khăn vất vả bao nhiêu thì càng thu hoạch dồi dào bấy nhiêu. Vận may ập đến với tuổi Tuất, một khoản tiền kha khá trao đến tay con giáp này do điềm báo sự nghiệp cùng điềm báo tài lộc nở hoa cùng một lúc trong Chủ nhật và thứ 2 - Ảnh minh họa: Internet * Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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