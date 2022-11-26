Sang Chủ nhật và thứ Hai (26, 27/11/2022): 3 con giáp như chuột sa chĩnh gạo, vớ ngay hủ vàng, thuận buồm xuôi gió, tài lộc bội thu

Dưới đây là 3 con giáp may mắn nhất trong ngày Chủ nhật và thứ Hai (26, 27/11/2022). Hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đón nhận kẻo choáng ngợp nhé!
- Tử vi ngày mai, thứ Năm ngày 24/11/2022, Chính Quan nâng bước, 3 con giáp bước lên đỉnh cao công danh, kiếm tiền bội thu, mọi sự suôn sẻ
- Trúng số độc đắc 3 lần liên tiếp từ ngày 24/11 - 12/12, tài khí vây quanh, tiền của 3 con giáp cứ vơi lại đầy, công danh tấn tới
Tuổi Hợi
Nhờ sự xuất hiện của quý nhân, mọi trở ngại sẽ trở nên dễ dàng giải quyết hơn, khó khăn có thể biến thành cơ hội. Bước sang Chủ nhật và thứ Hai, tuổi Hợi sẽ may mắn ngút trời, chỉ cần vung tay là có tiền. Mọi khoản lợi nhuận sinh sôi nảy nở một cách không ngờ. Cuộc đời cứ thể thăng hoa rực rỡ.
Đường tình duyên của tuổi Hợi khá tốt đẹp nhờ có tương hợp. Những giông gió của cuộc đời không làm cho Hợi và đối phương lùi bước mà càng gắn kết hai người lại với nhau hơn, tình yêu ngày càng thắm thiết, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai phía trước.
Tuổi Dần
Tử vi cho biết, sang Chủ nhật và thứ Hai (26, 27/11/2022), tuổi Dần sẽ có vận may bùng nổ, người tuổi Dần buôn may bán đắt và cầu được ước thấy. Vậy nên, bạn được hưởng phúc lớn trời ban nên làm ăn phát đạt, phú quý nhiều vô kể. Ngoài ra, cũng có những con giáp muốn chinh phục một lĩnh vực mới. Nhưng với tài năng, sự quyết đoán, chắc chắn Dần sẽ đạt được thành công ngoài mong đợi.
Với các cặp đôi thì có thể sắp tới sẽ có thêm những bước tiến mới, có thể sẽ là tin cưới hỏi, về ra mắt 2 bên gia đình. Dần hãy làm theo lời trái tim mình mách bảo, đừng lo ngại những chuyện không biết bao giờ mới tới.
Tuổi Tý
Tý vốn tính cách thẳng thắn, trung thực, luôn biết nỗ lực và cố gắng hết mình để tìm kiếm cơ hội đổi đời. So với những con giáp khác, Tý tuy không có điểm xuất phát tốt nhưng bù lại con giáp có sự kiên định và ý chí vượt khó vô cùng mạnh mẽ. Đến giai đoạn nhất định, khi đã đi qua mọi cơ cực, Tý sẽ có cuộc sống viên mãn.
Tử vi có nói, sang Chủ nhật và thứ Hai, tuổi Tý sẽ đạp trúng hũ vàng, ăn nên làm ra. Lộc lá bủa vây, phú quý theo chân nên Tý cứ thế mà giàu, nhà xe chờ sẵn, càng về cuối năm càng thịnh vượng. Trong thời gian này, Tý sẽ có rất nhiều cơ hội phát tài phát lộc, tình tiền viên mãn. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật chính là may mắn con giáp giàu sang này xứng đáng nhận được.
* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!