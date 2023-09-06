Sang 4 ngày cuối tuần (7/9 - 10/9): Gánh lộc về nhà, 3 con giáp có quý nhân đợi sẵn, Thần Tài cưng chiều, lắm tiền nhiều của

Tâm linh - Tử vi 06/09/2023 08:24

Thời gian 4 ngày cuối tuần, những con giáp này sẽ gặt hái nhiều tài lộc, giàu có hơn người.

Tuổi Dậu

Người cầm tinh con Gà sẽ có khoảng thời gian cực kỳ tốt đẹp trong thời gian 4 ngày cuối tuần. Tài lộc của tuổi Dậu ngày càng tăng thêm, dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh đều có nhiều cơ hội đến với mình.

Điều quan trọng với người tuổi Dậu là phải biết nắm bắt cơ hội, đừng để lỡ vận may hiếm có này. Cũng trong thời gian này, uộc sống của những chú Gà sẽ có nhiều chuyển biến bất ngờ xảy ra, người biết nắm bắt nhất định sẽ đạt được bước tiến lớn trong sự nghiệp. Có thể nói, đây là khoảng thời gian những con giáp tuổi Dậu gặp được may mắn lớn trong đời.

Sang 4 ngày cuối tuần (7/9 - 10/9): Gánh lộc về nhà, 3 con giáp có quý nhân đợi sẵn, Thần Tài cưng chiều, lắm tiền nhiều của - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Sang 4 ngày cuối tuần, những người tuổi Ngọ sẽ phát tài phát lộc, làm gì cũng dễ thành công, thuận buồm xuôi gió. Bản mệnh vốn là những người thẳng thắn nên đôi khi không kiểm soát được lời nói của mình, đưa ra những phát ngôn thiếu chín chắn, có chút ngông cuồng khiến người ngoài dễ mất lòng, tạo cơ hội cho kẻ tiểu nhân.

Tuy nhiên, những chú Ngựa lại có tấm lòng tử tế, được các vị Bồ tát chở che. Đặc biệt, trong thời gian này, người tuổi Ngọ sẽ có tài lộc vượng phát, mọi việc đều suôn sẻ, tài sản gia đình tăng lên nhanh chóng theo từng ngày. Được Thần Tài gõ cửa, người tuổi Ngọ được dự báo sẽ có nhiều tin vui, đạt được bước tiến lớn khiến mọi người phải ngưỡng mộ.

Sang 4 ngày cuối tuần (7/9 - 10/9): Gánh lộc về nhà, 3 con giáp có quý nhân đợi sẵn, Thần Tài cưng chiều, lắm tiền nhiều của - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Những người tuổi Thân bẩm sinh rất nhạy cảm với thời cuộc. Bản mệnh luôn dũng cảm đối mặt và thích tìm hiểu về mọi thứ mới lạ. Đối với các khoản đầu tư khác nhau, con giáp này rất sẵn sàng học hỏi và thường tham gia vào một số hoạt động đầu tư bên cạnh công việc chính.

Trong quá trình đầu tư, những chú Khỉ đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm cũng như lợi nhuận. Theo tử vi cho thấy, trong thời gian 4 ngày cuối tuần, vận may sẽ giúp thu nhập từ đầu tư của những chú Khỉ tăng lên đáng kể. Bản mệnh còn có thể mở ra được một kênh thu nhập mới.

Sang 4 ngày cuối tuần (7/9 - 10/9): Gánh lộc về nhà, 3 con giáp có quý nhân đợi sẵn, Thần Tài cưng chiều, lắm tiền nhiều của - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trước ngày Lễ Vu Lan, 3 con giáp 'may túi 3 gang' để nhận lộc trời, vận đã đỏ lại càng rực rỡ, làm gì cũng suôn sẻ, hái ra tiền

Trước ngày Lễ Vu Lan, 3 con giáp 'may túi 3 gang' để nhận lộc trời, vận đã đỏ lại càng rực rỡ, làm gì cũng suôn sẻ, hái ra tiền

Dự đán trước ngày Lễ Vu Lan sẽ cực kỳ may mắn với 3 con giáp dưới đây. Cuộc sống của họ vẹn tròn, tiền tình đều viên mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 4 ngày cuối tuần tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tử vi 12 con giáp tử vi ngày 6/9/2023 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Tâm sự gia đình 1 giờ 1 phút trước
Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Tâm sự gia đình 2 giờ 1 phút trước
Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Ngoại tình 2 giờ 31 phút trước
Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Ngoại tình 2 giờ 46 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 1 phút trước
Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự Eva 3 giờ 16 phút trước
Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Tâm sự 3 giờ 31 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Ngoại tình 3 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng