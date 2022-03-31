Sách tử vi nêu đích danh 3 con giáp "tài lộc chạm nóc" quơ tay là có tiền, đổi đời chỉ sau một đêm trong 10 ngày đầu tháng 4

Tâm linh - Tử vi 31/03/2022 05:30

10 ngày đầu tháng 4 con giáp này có cơ hội thể hiện bản thân và đạt thành tích cao trong công việc. Nhờ quý nhân giúp đỡ nên mọi chuyện khó khăn sẽ sớm được giải quyết êm đẹp.

Tuổi Ngọ

Trời sinh những người tuổi Ngọ có tính cách vui vẻ, lạc quan, có khả năng tạo năng lượng tích cực cho mọi người. Trong cuộc sống, tuổi Ngọ cũng là một trong những con giáp thích vui chơi, sẵn sàng vì bạn bè mà thâu đêm suốt sáng nhưng không quên có trách nhiệm với công việc, nhờ vậy mà họ không những có được nhiều bạn bè, mà còn dễ dàng tìm kiếm được thành công trong cuộc sống.

10 ngày đầu tháng 4 sắp tới, những người tuổi Ngọ sẽ tìm được cơ hội đổi đời, thời gian tới họ có khả năng tạo động lực để phấn đấu tích cực trong mọi việc. Nếu tuổi Ngọ có thể rèn luyện tính kiên nhẫn, có trách nhiệm đến cùng thì trong năm nay nhất định sẽ mua được nhà, mua được xe, thậm chí có người đổi đời giàu có. 

Tuổi Thân

Trời sinh người tuổi Thân thông minh, lanh lợi, hay tò mò, thích khám phá và ham học hỏi. Trong thời gian tới, tuổi Thân có cơ hội gặp nhiều may mắn, có quý nhân phù trợ nên cuộc sống tương đối thoải mái. 10 ngày đầu tháng 4 con giáp này có cơ hội thể hiện bản thân và đạt thành tích cao trong công việc. Nhờ quý nhân giúp đỡ nên mọi chuyện khó khăn sẽ sớm được giải quyết êm đẹp.

Sách tử vi nêu đích danh 3 con giáp 'tài lộc chạm nóc' quơ tay là có tiền, đổi đời chỉ sau một đêm trong 10 ngày đầu tháng 4 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Thân cũng không nên bỏ quên đam mê, sở thích cá nhân vì nó có thể giúp bạn kiếm thêm nghề tay trái, tăng thu nhập.

Tuổi Dần

Quý nhân thường giới thiệu cho bạn nhiều đối tác, khách hàng triển vọng. Khi gặp được người phù hợp, bạn có thể nhanh chóng kí kết hợp đồng để đôi bên có thể cùng hợp tác và phát triển nhanh hơn.

 

Người làm ăn buôn bán luôn chăm chỉ, cần mẫn với công việc ắt cũng sẽ thu được một khoản kha khá. Bạn nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên ai mua một lần rồi cũng sẽ muốn quay lại.

 

Với những thành tích xuất sắc trong công việc, người làm công ăn lương có túi tiền rủng rỉnh do tiền lương, tiền thưởng là điều hiển nhiên.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Top 3 con giáp là “con cưng” của Thần Tài, trúng số giàu có lên trông thấy trong 25 ngày tới, chuẩn bị tinh thần may túi ba gang hoặc thuê xe tải để chở tiền

Top 3 con giáp là “con cưng” của Thần Tài, trúng số giàu có lên trông thấy trong 25 ngày tới, chuẩn bị tinh thần may túi ba gang hoặc thuê xe tải để chở tiền

Đây là 1 thời điểm họ rất bận rộn với các dự án, nhưng hãy đảm bảo các lựa chọn của họ đều được cân nhắc kỹ càng thì khả năng thành công sẽ nằm trong tầm tay.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp bói vui bói vui con giáp

TIN MỚI NHẤT

Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Video 50 phút trước
Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Sao quốc tế 1 giờ 6 phút trước
Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Sao quốc tế 1 giờ 9 phút trước
Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 2 giờ 28 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 2 giờ 39 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ