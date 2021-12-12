Sách tử vi có viết, phụ nữ sinh vào những khung giờ này sau năm 36 tuổi giàu lên bất ngờ, nhà lầu xe hơi có đủ, cuộc sống về sau ngày càng viên mãn

Phụ nữ sinh vào giờ Mùi, tức là vào khung từ 13h - 15h chiều thường có tính cách hướng nội, có xu hướng thiên về tình cảm hơn lý trí. Trong cuộc sống, những người phụ nữ sinh vào giờ Mùi khá hiền lành, âm thầm chịu đựng khó khăn một mình. Đặc biệt họ càng sống xa gia đình sẽ càng thành công vang dội, tình tiền không thiếu thứ gì.

Từ sau năm 36 tuổi trở đi, cuộc đời thăng hoa như diều gặp gió. Bởi lẽ họ luôn nỗ lực trong một tâm thế nhất định, luôn tin rằng cuộc sống sẽ được đền đáp xứng đáng với những gì mình đã bỏ công bỏ sức, càng về hậu vận càng giàu có viên mãn.

Phụ nữ sinh vào giờ Dậu, tức là từ khung 17h đến 19h vốn là giờ lành nên họ được hưởng nhiều phúc đức. Cuộc sống sẽ không quá vất vả, luôn gặp được nhiều may mắn và cũng được nhiều người yêu mến.

Ngoài ra, khi đối nhân xử thế, họ cũng rất hiền lành, hơi hướng nội và hầu như ai cũng xinh đẹp. Họ có tài ăn nói khéo léo, nhờ vậy mà cũng gặp được nhiều cơ hội tốt để thay đổi cuộc đời. Sau 36 tuổi, cuộc sống của những người sinh vào giờ Dậu khá êm đềm, hầu như cuộc sống gần như là hoàn hảo, và họ vẫn luôn bản lĩnh để đối mặt với thách thức.

Giờ Tý (23h - 1h sáng)

Theo tử vi, so với những người khác, phụ nữ sinh vào giờ Tý, khung từ 23h - 1h sáng thì xác định cả đời này được tận hưởng cuộc sống ấm no sung túc. Họ vốn không cần phải lo lắng bất cứ điều gì, làm việc gì cũng có quý nhân bên cạnh đưa đường dẫn lối, giúp họ vượt qua mọi thứ một cách trơn tru, ngoạn mục.

Sau năm 36 tuổi, người phụ nữ sinh vào khung giờ này sẽ gặp được nhiều may mắn hơn. Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt sau năm 36 tuổi, người phụ nữ sinh vào khung giờ này sẽ gặp được nhiều may mắn hơn, thành công hơn trong con đường sự nghiệp và tiền bạc của cải dư dả tiêu mấy đời không hết.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!