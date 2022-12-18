Sách trời đã định: Từ ngày 19/12 đến 31/12, 3 con giáp chuẩn bị túi đựng tiền, lộc ào đến tới tấp, thăng hạng thành triệu phú

Tâm linh - Tử vi 18/12/2022 06:38

Cơ hội kiếm tiền xuất hiện ngay trước mắt, những con giáp này hãy nhanh tay nắm bắt để có thể lấp đầy túi tiền của mình từ ngày 29/12 đến 31/12/2022.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có cơ hội phát tài lớn trong thời gian từ ngày 29/12 đến 31/12. Tài chính của bản mệnh phát triển cực kỳ rực rỡ, cho dù Mão làm trong lĩnh vực nào thì cũng có thể kiếm về một khoản kha khá. Người làm công ăn lương có thể gặp được khá nhiều may mắn trên phương diện sự nghiệp. Thời gian này Mão sẽ được cấp trên dành cho cơ hội để khẳng định vị thế.

Mão chỉ cần tin tưởng bản thân và nắm chắc cơ hội mình có được. Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thì chắc chắn Mão sẽ nhận được những khoản tiền thưởng nóng hậu hĩnh. Còn người làm ăn kiếm lợi nhuận dư dả từ các mối đầu tư trước đó của mình. Mão cũng nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên lúc nào đơn hàng cũng tới tấp. Đây có thể sẽ là khoảng thời gian bận rộn của Mão, thậm chí phải cắt bớt thời gian nghỉ ngơi nhưng thành quả sẽ khiến bất cứ ai cũng phải ngưỡng mộ.

Sách trời đã định: Từ ngày 19/12 đến 31/12, 3 con giáp chuẩn bị túi đựng tiền, lộc ào đến tới tấp, thăng hạng thành triệu phú - Ảnh 1
Người tuổi Mão có cơ hội phát tài lớn trong thời gian từ ngày 29/12 đến 31/12 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thời gian trước mọi việc có thể tiến triển không mấy thuận lợi với Thìn nhưng không có nghĩa là công lao của Thìn không được đền đáp xứng đáng. Nếu chăm chỉ làm việc, tài lộc của Thìn sẽ khá khởi sắc. Đặc biệt là với người làm kinh doanh.

Từ ngày 29/12 đến 31/12, Thìn quyết đoán nên dễ nắm bắt được cơ hội làm ăn trước đối thủ. Bản mệnh luôn tin tưởng vào năng lực và cách nhìn nhận vấn đề của bản thân và đồng tiền dần dần chảy về túi chính là câu trả lời thuyết phục nhất. Sự xuất hiện của sao Thiên Đức như một lời cổ vũ với người làm công ăn lương. Chỉ cần Thìn quyết tâm làm việc thì thành công nằm ngay trong tầm tay. Vậy nên khi đứng trước khó khăn hay cơ hội thì Thìn cũng hãy mạnh dạn tiến bước, cấp trên chắc chắn không bạc đãi những người luôn chăm chỉ.

Sách trời đã định: Từ ngày 19/12 đến 31/12, 3 con giáp chuẩn bị túi đựng tiền, lộc ào đến tới tấp, thăng hạng thành triệu phú - Ảnh 2
Từ ngày 29/12 đến 31/12, Thìn quyết đoán nên dễ nắm bắt được cơ hội làm ăn trước đối thủ. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ nhận được nhiều tin vui sự nghiệp từ ngày 29/12 đến 31/12. Bản mệnh vượt qua được khó khăn, khẳng định được điểm mạnh của bản thân với lãnh đạo. Rất có thể cấp trên sẽ cân nhắc Tỵ lên một vị trí cao hơn, không để tài năng của Tỵ uổng phí. Điều này chứng tỏ Tỵ sẽ được chạm tay vào mức lương đáng mơ ước. Bản mệnh sẽ không chỉ dư dả trong 1 khoảng thời gian ngắn mà còn cải thiện được mức sống của mình từ nay về sau.

Phương diện tài lộc của người làm ăn kinh doanh cũng rất phát triển. Có lẽ đây là lúc Tỵ đã chuẩn bị đầy đủ các yếu tố nhân lực và vật lực, sẵn sàng đối đầu với đối thủ cạnh tranh. Tỵ có thể gây ấn tượng với khách hàng, thu về nguồn lợi nhuận khả quan.

Sách trời đã định: Từ ngày 19/12 đến 31/12, 3 con giáp chuẩn bị túi đựng tiền, lộc ào đến tới tấp, thăng hạng thành triệu phú - Ảnh 3
Người tuổi Tỵ nhận được nhiều tin vui sự nghiệp từ ngày 29/12 đến 31/12 - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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