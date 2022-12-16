Từ ngày 24/11 - 29/11 âm lịch: Tiền vào như nước sông Đà, 3 tuổi này là con cưng Phật Tổ, sống hiền lương làm gì cũng lộc, phát tài

Tâm linh - Tử vi 16/12/2022 12:39

Tử vi có nói, từ ngày 24/11 - 29/11 âm lịch, những con giáp này may mắn hơn người, cầu được ước thấy đường công danh, tài lộc cực kỳ viên mãn.

Tuổi Dậu

Theo tử vi từ ngày 24/11 - 29/11 âm lịch, tuổi Dậu là con giáp may mắn nếu kiên trì đối diện với khó khăn. Trong công việc, họ có thể bị cấp trên và đồng nghiệp gây khó dễ, lúc này tuổi Dậu nên tìm thời cơ biến thách thức thành cơ hội.

Chuyện làm ăn của bản mệnh cũng mở ra nhiều cơ hội. Tuổi Dậu cần hết sức nắm bắt, tự tin vào bản thân để chinh phục mọi đích đến. Họ còn may mắn về tình duyên đối với tuổi Dậu khi các mối quan hệ phát triển một cách hài hòa. Nếu chịu mở lòng hơn, rất có thể họ sẽ tìm được một người thích hợp hoặc một cơ hội thú vị.

Từ ngày 24/11 - 29/11 âm lịch: Tiền vào như nước sông Đà, 3 tuổi này là con cưng Phật Tổ, sống hiền lương làm gì cũng lộc, phát tài - Ảnh 1
Theo tử vi từ ngày 24/11 - 29/11 âm lịch, tuổi Dậu là con giáp may mắn nếu kiên trì đối diện với khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần là con giáp may mắn, nhất là trên phương diện tài lộc từ ngày 24/11 - 29/11 âm lịch. Chuyện làm ăn của họ có nhiều điểm sáng, chỉ cần cố gắng không ngừng ắt sẽ đem về lợi nhuận tương xứng với công sức lao động.

Chuyện tình cảm của tuổi Dần có dấu hiệu cải thiện hơn. Sau những khúc mắc, cả hai dần bao dung và thấu hiểu với nhau hơn. Tuy nhiên, bản mệnh cần quan tâm đến sức khỏe. Tuổi Dần còn cần chú ý khi tham gia giao thông, chăm chỉ tập luyện thể dục để nâng cao sức đề kháng.

Từ ngày 24/11 - 29/11 âm lịch: Tiền vào như nước sông Đà, 3 tuổi này là con cưng Phật Tổ, sống hiền lương làm gì cũng lộc, phát tài - Ảnh 2
Tuổi Dần là con giáp may mắn, nhất là trên phương diện tài lộc từ ngày 24/11 - 29/11 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Từ ngày 24/11 đến 29/11 âm lịch được xem là cơ hội tốt để tuổi Ngọ phát huy hết tiềm năng vốn có, mạnh dạn tiến về phía trước. Họ vốn thông minh tài giỏi, nếu biết nắm bắt thời cơ thì nghèo đến mấy cũng giàu sang.

Điều đáng nói những ngày qua, tuổi Ngọ gặp không ít khó khăn. Thế nhưng bước sang cuối tuần này, họ sẽ gặp được quý nhân phù trợ, chỉ đường dẫn lối để có được cơ hội thay đổi cuộc sống và làm giàu. Không chỉ vậy, tuổi Ngọ còn gặp nhiều hỷ sự. Mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp, chỉ cần họ không ngừng nỗ lực.

Từ ngày 24/11 - 29/11 âm lịch: Tiền vào như nước sông Đà, 3 tuổi này là con cưng Phật Tổ, sống hiền lương làm gì cũng lộc, phát tài - Ảnh 3
Từ ngày 24/11 đến 29/11 âm lịch được xem là cơ hội tốt để tuổi Ngọ phát huy hết tiềm năng vốn có, mạnh dạn tiến về phía trước - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

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