Rũ sạch vận đen, 3 con giáp này sẽ may mắn ngút trời, phát tài cực to trong tháng 10/2019

Tâm linh - Tử vi 01/10/2019 16:22

Nếu có tên trong danh sách những con giáp may mắn nhất tháng 10/2019 này bạn sẽ tha hồ rước lộc vào nhà, đã giàu lại càng giàu hơn, sung túc đủ đầy.

Tháng 10/ 2019 những con giáp may mắn này sẽ được trời Phật nâng đỡ, quý nhân chiều chuộng nên xui xẻo tránh xa, may mắn lại gần, phát tài phát lộc chỉ trong chớp mắt.

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Chẳng những thăng chức tăng lương, kiếm được bộn tiền, con giáp may mắn này còn được thần tài rót lộc vào nhà, giàu nhanh đến chóng mặt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Là người sống tình cảm, hướng nội nhưng Mão không hề yếu mềm. Con giáp may mắn này có sự mạnh mẽ, khôn khéo và tinh tế trong đối đãi với người đời nên được bề trên thương yêu, quý nhân nuông chiều hết mực.

Sách tử vi con giáp có nói, trong tháng 10/2019 này, người tuổi Mão sẽ có tài vận thăng hoa rực rỡ. Chẳng những thăng chức tăng lương, kiếm được bộn tiền Mão còn được thần tài rót lộc vào nhà, giàu nhanh đến chóng mặt.

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Đặc biệt, từ tháng 10 đến cuối năm Mùi sẽ phát tài phát lộc, phú quý cứ ập xuống đầu tới tấp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Thông minh, cá tính và có gan làm giàu nên người tuổi Mùi chưa bao giờ thiếu tiền, ví cứ vơi lại đầy. Càng về hậu vận con giáp này càng sắc sảo, tinh tế và khôn ngoan trong làm ăn kinh doanh nên gặt hái được rất nhiều thành tựu đáng nể, giàu sang sung túc.

Kỷ Hợi 2019 là năm giúp Mùi trở thành con giáp giàu có bậc nhất. Đặc biệt, từ tháng 10 đến cuối năm Mùi sẽ phát tài phát lộc, phú quý cứ ập xuống đầu tới tấp. Mùi may mắn đến mức muốn nghèo cũng không được, phải là đại gia bạc tỷ, lắm của nhiều tiền.

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Tỵ đủ bản lĩnh để vượt qua khốn khó, đi qua thất bại để chạm tay vào thành công - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Sách tử vi con giáp có nói, người tuổi Tỵ dù là đàn ông hay phụ nữ đều cá tính, mạnh mẽ và có ý chí vươn lên trong cuộc sống. Con giáp khôn ngoan này đủ nhạy cảm để biết ai là người tốt, ai là người giả vờ tử tế với mình. Cũng vậy, trong công việc, Tỵ đủ bản lĩnh để vượt qua khốn khó, đi qua thất bại để chạm tay vào thành công.

Tháng 10/2019, nhờ có cát tinh chiếu mệnh Tỵ sẽ một bước đổi đời, vạn sự hanh thông. Càng về cuối tháng con giáp giàu sang này càng phất lên như diều gặp gió. Nếu đang ấp ủ ý định mở rộng kinh doanh thì Tỵ cần bắt tay vào thực hiện ngay kẻo bỏ lỡ thời cơ trời cho.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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