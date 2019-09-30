Khổ tận cam lai, bước sang năm 2020, top con giáp này sẽ tha hồ nghênh tài đón lộc, làm ăn phát đạt

Tâm linh - Tử vi 30/09/2019 12:50

Là 3 con giáp may mắn nhất năm 2020 nên người tuổi này sẽ đại cát đại lợi, hỷ sự ập vào nhà liên tục, giàu lên nhanh chóng.

Sách tử vi phương Đông có nói, chỉ cần bước sang năm 2020 những con giáp may mắn này sẽ đón quý nhân và thần tài vào nhà, tài vận rực rỡ, làm một hưởng mười.

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Canh Tý 2020 chính là năm giúp người tuổi Tý vươn lên đổi đời, trở thành con giáp may mắn ngút trời, giàu sang hơn người - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Sách tử vi con giáp có nói, Tý thông minh, bản lĩnh và có gan làm giàu nên dẫu sinh ra trong nghèo khó cũng tự mình vươn lên, chiến thắng nghịch cảnh. Càng quyết đoán, dám nghĩ dám làm con giáp may mắn này càng gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp, tài vận ngày càng vượng phát.

Canh Tý 2020 chính là năm giúp người tuổi Tý vươn lên đổi đời, trở thành con giáp giàu sang hơn người. Càng về cuối năm Tý càng sung túc đủ đầy, tiền ào ào chui vào túi khiến họ muốn nghèo cũng không được, đổi đời ngoạn mục.

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Không chỉ 2020, Mùi sẽ có một thập kỷ đại cát đại lợi, phú quý song toàn, thần tài theo chân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Hiền lành, lương thiện lại sống tình cảm nên những ngày đầu lập nghiệp Mùi phải hứng chịu quá nhiều thiệt thòi vì sự tử tế của mình. Thế nhưng, Mùi đừng ngại ngần, cũng đừng lo sợ. Chỉ cần sống đàng hoàng, ngay thẳng thì trời cao ắt tự an bài cho bạn.

Nếu Kỷ Hợi 2019 là năm tam hợp, giúp sự nghiệp của Mùi đi lên, công danh viên mãn thì Canh Tý 2020 lại là năm giúp con giáp giàu có này đại phát tài. Không chỉ 2020, Mùi sẽ có một thập kỷ đại cát đại lợi, phú quý song toàn, thần tài theo chân.

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Chẳng những kiếm được bộn tiền, tình duyên của con giáp này cũng ấm êm viên mãn, hạnh phúc ngất ngây - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu nổi tiếng là con giáp chịu thương chịu khó, chăm chỉ lại cầu tiến nên càng về hậu vận con giáp may mắn này càng gặt hái được nhiều thành tựu đáng nể cho bản thân. Chẳng những kiếm được bộn tiền, tình duyên của con giáp này cũng ấm êm viên mãn, hạnh phúc ngất ngây.

Được quý nhân và thần tài chiếu cố nồng hậu, rót lộc vào nhà nên đời Dậu chẳng những một bước đổi đời mà còn dễ dàng mua nhà tậu xe, báo hiếu cha mẹ.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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