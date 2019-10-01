Phụ nữ thuộc 3 con giáp này nổi tiếng thiện lương, bản lĩnh, kiếm tiền cực đỉnh

Tâm linh - Tử vi 01/10/2019 13:00

Nếu thuộc top con giáp bản lĩnh, lương thiện này bạn ắt là người phụ nữ biết cách kiến tạo đời mình, cả đời sung túc đủ đầy, tự làm đại gia của chính mình mà chẳng cần dựa dẫm vào bất cứ ai.

Sách tử vi tướng số có nói, phụ nữ thuộc top con giáp bản lĩnh này có khả năng kiếm tiền cực đỉnh, dựa vào chính mình đã có thể gầy dựng được cơ ngơi đáng ngưỡng mộ.

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Số trời đã định, càng về hậu vận con giáp bản lĩnh này càng vượng vận tài lộc, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh phụ nữ tuổi Sửu là con giáp thiện lương, luôn chăm chỉ làm việc, cống hiến hết mình trong sự nghiệp và sống có trách nhiệm. Họ biết trước biết sau, biết trên biết dưới và biết cách đối nhân xử thế nên ai cũng kiêng nể, thương yêu.

Số trời đã định, càng về hậu vận nàng giáp này càng vượng vận tài lộc, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. Đàn ông nào lấy được nàng giáp vượng phu ích tử này làm chồng cả đời không lo thiếu tiền, gia đạo ấm êm, tiền tài dư dả, của nả đầy nhà, cứ thế mà giàu.

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Nhà cao cửa rộng, bạc tỷ trong tay, sung túc an nhàn là phúc phần con giáp may mắn này xứng đáng nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trung thực, ngay thẳng và có khát khao làm giàu nên dù sinh ra trong gia đình nghèo khó nhưng nàng giáp bản lĩnh này vẫn có nghị lực vươn lên hơn người. Càng nỗ lực phấn đấu, càng dám nghĩ dám làm Tuất càng vượng vận phát tài, tiền cứ lũ lượt chui vào túi ào ào.

Từ trung vận trở đi, phụ nữ tuổi này sẽ có vươn lên làm sếp, số dư trong tài khoản cứ tăng vùn vụt từng ngày. Nhà cao cửa rộng, bạc tỷ trong tay, sung túc an nhàn là phúc phần con giáp may mắn này xứng đáng nhận được.

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Sau khi kết hôn, Thân sẽ có hôn nhân mỹ mãn với người chồng yêu chiều, chung thủy một lòng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Nhanh nhẹn, khôn khéo và dám thử thách chính mình nên Thân chưa bao giờ biết đầu hàng số phận. Dẫu thuở thiếu thời phải trầy da tróc vảy để kiếm tiền thì sau ngưỡng 30 con giáp này cũng sẽ sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ.

Nếu đàn bà khác chỉ chăm chăm làm đẹp bề ngoài để mồi chài đại gia, mong đổi đời nhờ chồng thì Thân chẳng phí sức để đeo bám bất cứ ai. Bởi lẽ, Thân đã thừa khả năng tự làm đại gia của chính mình với cuộc sống dư dả, tài chính vững vàng và đường công danh xán lạn. Sau khi kết hôn, Thân sẽ có hôn nhân mỹ mãn với người chồng yêu chiều, chung thủy một lòng.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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