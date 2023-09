Hờn đỏ mắt với 3 con giáp may mắn nhất tuần (30/9 - 6/10): Đầu tuần thần tài rót lộc, cuối tuần tiền ập vào nhà

Nếu thuộc top con giáp may mắn nhất tuần này bạn sẽ tha hồ rước lộc vào nhà, nằm ngửa mà ăn, rung đùi hốt bạc.

Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp chỉ rõ, Sửu chính là con giáp may mắn nhất tuần. Chẳng những được quý nhân tương trợ, thần tài theo chân Sửu còn có cơ may lội ngược dòng, đổi đời chỉ sau một đêm. Thế nên, dẫu hiện tại có khó khăn trăm bề Sửu cũng đừng ái ngại bởi vận may tài lộc sắp ập xuống đầu bạn rồi đấy.

Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì con giáp may mắn hơn người này cũng có hầu bao rủng rỉnh, tiền cứ vơi lại đầy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Sống biết điều, hiền lành lại hay đỡ đần người khác mà chẳng hề toan tính thiệt hơn nên Mão tích được rất nhiều công đức. Trong tuần mới này (30/9 - 6/10) Mão sẽ như chuột sa chĩnh gạo, làm gì cũng kiếm bộn tiền.