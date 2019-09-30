Hờn đỏ mắt với 3 con giáp may mắn nhất tuần (30/9 - 6/10): Đầu tuần thần tài rót lộc, cuối tuần tiền ập vào nhà

Nhờ có quý nhân phù trợ, bề trên nâng đỡ, 3 con giáp may mắn nhất tuần này sẽ vạn sự như ý, giàu sang ngút trời khiến ai cũng phát hờn.

Nếu thuộc top con giáp may mắn nhất tuần này bạn sẽ tha hồ rước lộc vào nhà, nằm ngửa mà ăn, rung đùi hốt bạc. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp chỉ rõ, Sửu chính là con giáp may mắn nhất tuần - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Sửu Sách tử vi tuần mới có nói, Sửu là người chăm chỉ, cần cù và khá khôn ngoan trong đối nhân xử thế. Họ không tham của người, tranh đoạt của đời mà ra sức làm việc, nỗ lực miệt mài để có thứ mình muốn nên càng về hậu vận càng thêm phúc thêm phần, thành công rực rỡ.

Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp chỉ rõ, Sửu chính là con giáp may mắn nhất tuần. Chẳng những được quý nhân tương trợ, thần tài theo chân Sửu còn có cơ may lội ngược dòng, đổi đời chỉ sau một đêm. Thế nên, dẫu hiện tại có khó khăn trăm bề Sửu cũng đừng ái ngại bởi vận may tài lộc sắp ập xuống đầu bạn rồi đấy. Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì con giáp may mắn hơn người này cũng có hầu bao rủng rỉnh, tiền cứ vơi lại đầy - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mão Sống biết điều, hiền lành lại hay đỡ đần người khác mà chẳng hề toan tính thiệt hơn nên Mão tích được rất nhiều công đức. Trong tuần mới này (30/9 - 6/10) Mão sẽ như chuột sa chĩnh gạo, làm gì cũng kiếm bộn tiền.

Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì con giáp may mắn hơn người này cũng có hầu bao rủng rỉnh, tiền cứ vơi lại đầy. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, phú quý an nhàn là phúc phần trời cho con giáp này. Từ giữa tuần trở đi, Dậu sẽ liên tục đón hỷ sự vào nhà, cứ bước chân trái là có thần tài theo chân, bước chân phải có bề trên nâng đỡ - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Có gan làm giàu, biết nắm bắt thời cơ và biết được đâu là thế mạnh của bản thân để phát huy nên càng về cuối tuần vận tài lộc của Dậu càng thêm vượng. Được trời ban cho giác quan thứ sáu khá nhạy bén nên Dậu sẽ thừa tinh tế để chớp lấy thời cơ nghìn năm có một mà làm giàu. Từ giữa tuần trở đi, Dậu sẽ liên tục đón hỷ sự vào nhà, cứ bước chân trái là có thần tài theo chân, bước chân phải có bề trên nâng đỡ. Càng về cuối tuần két sắt của Dậu càng chật, đếm mãi cũng không hết. *Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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