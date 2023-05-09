Rũ bỏ mọi vận đen, 3 con giáp thăng hoa làm gì cũng thuận lợi trong ngày 10, 11, 12, 13/5, tiền bạc rủng rỉnh, không còn phải đau đầu về cơm áo gạo tiền

Tử vi cho thấy trong ngày 10, 11, 12, 13/5 tới được thần may mắn trợ giúp sẽ ở bên con giáp này. Những chú Khỉ sẽ có được những điều mình mong muốn khi mà cả đường công danh sự nghiệp và đường tài lộc đều có những bước tiến không nhỏ.

Vào lúc sẽ là lúc tài lộc bùng nổ, tài khí dâng tràn, con giáp này kiếm tiền khá dễ dàng và thuận lợi. Có thể nói tuổi Thân đang gặp nhiều may mắn khi mà cơ hội kiếm tiền có người mang tới tận tay, chẳng cần phải tìm kiếm đâu xa xôi.

Thời điểm này hãy tập trung làm việc cho thật tốt, điều ấy sẽ giúp bạn tránh được nhiều vấn đề khó khăn về sau. Càng chủ động và có trách nhiệm trong công việc bạn càng đạt được nhiều thành công, được cấp trên tin tưởng, trao thêm nhiều trọng trách mới.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong trong ngày 10, 11, 12, 13/5 con giáp giàu có này sẽ đạp trúng hũ vàng, đời sang trang mới. Mọi nguy khó, cơ cực để ở lại phía sau để nhường chỗ cho tình yêu và tiền bạc nở rộ tràn vào đời Thìn. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, tự làm đại gia chính là những gì Thìn nắm chắc trong tay.

Thế nên, nếu đang ấp ủ kế hoạch buôn bán kinh doanh, đang muốn thử sức ở lĩnh vực mới thì đây chính là cơ hội nghìn năm có một để Thìn ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà. Nằm ngửa mà ăn, rung đùi hốt bạc, làm chơi hưởng thật nên con giáp giàu có này sẽ bội thu trong thời điểm này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Chiếu theo bản đồ sao trong ngày 10, 11, 12, 13/5, Tuổi Ngọ sẽ có một ngày làm việc nhẹ nhàng nhưng vẫn gặt hái được thành quả tốt đẹp. Sự nghiệp phát triển đến một giai đoạn mới và con giáp này có thể chọn thời điểm thích hợp để thay đổi công việc, thử thách bản thân ở những lĩnh vực cảm thấy hứng thú.

Tử vi thời điểm này cho thấy đường tài lộc của Tuổi Ngọ cho dù không có nhiều cơ hội kiếm tiền nhưng may mắn là có nguồn tài chính ổn định. Người làm công ăn lương hầu như không bị ảnh hưởng, còn người kinh doanh có chút giảm sút, không bằng với những ngày trước đó.

Khoảng thời gian này, Tuổi Ngọ cũng không nên tin tưởng người khác quá mà dễ bị lừa gạt tiền bạc, cho vay mượn mà không biết có lấy lại được không. Mặc dù bản thân Tuổi Ngọ không làm gì sai trái nhưng chuyện đen đủi và thị phi cứ tìm đến, nhưng qua đó cũng nhận ra được đâu là người có thể làm bạn và đâu là người mà mình cần phải tránh xa.

Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.