Rũ bỏ mọi vận đen, 3 con giáp thăng hoa làm gì cũng thuận lợi trong ngày 10, 11, 12, 13/5, tiền bạc rủng rỉnh, không còn phải đau đầu về cơm áo gạo tiền

Tâm linh - Tử vi 09/05/2023 17:00

Trong ngày 10, 11, 12, 13/5, 3 con giáp này sẽ có thêm nhiều cơ hội tăng thêm thu nhập, tiền bạc rủng rỉnh đầy tay, mọi dự định đều diễn ra suôn sẻ.

Tuổi Thân

Tử vi cho thấy trong ngày 10, 11, 12, 13/5 tới được thần may mắn trợ giúp sẽ ở bên con giáp này. Những chú Khỉ sẽ có được những điều mình mong muốn khi mà cả đường công danh sự nghiệp và đường tài lộc đều có những bước tiến không nhỏ.

Thời điểm này hãy tập trung làm việc cho thật tốt, điều ấy sẽ giúp bạn tránh được nhiều vấn đề khó khăn về sau. Càng chủ động và có trách nhiệm trong công việc bạn càng đạt được nhiều thành công, được cấp trên tin tưởng, trao thêm nhiều trọng trách mới.

Vào lúc sẽ là lúc tài lộc bùng nổ, tài khí dâng tràn, con giáp này kiếm tiền khá dễ dàng và thuận lợi. Có thể nói tuổi Thân đang gặp nhiều may mắn khi mà cơ hội kiếm tiền có người mang tới tận tay, chẳng cần phải tìm kiếm đâu xa xôi.

Rũ bỏ mọi vận đen, 3 con giáp thăng hoa làm gì cũng thuận lợi trong ngày 10, 11, 12, 13/5, tiền bạc rủng rỉnh, không còn phải đau đầu về cơm áo gạo tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong trong ngày 10, 11, 12, 13/5 con giáp giàu có này sẽ đạp trúng hũ vàng, đời sang trang mới. Mọi nguy khó, cơ cực để ở lại phía sau để nhường chỗ cho tình yêu và tiền bạc nở rộ tràn vào đời Thìn. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, tự làm đại gia chính là những gì Thìn nắm chắc trong tay.

Thế nên, nếu đang ấp ủ kế hoạch buôn bán kinh doanh, đang muốn thử sức ở lĩnh vực mới thì đây chính là cơ hội nghìn năm có một để Thìn ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà. Nằm ngửa mà ăn, rung đùi hốt bạc, làm chơi hưởng thật nên con giáp giàu có này sẽ bội thu trong thời điểm này.

Rũ bỏ mọi vận đen, 3 con giáp thăng hoa làm gì cũng thuận lợi trong ngày 10, 11, 12, 13/5, tiền bạc rủng rỉnh, không còn phải đau đầu về cơm áo gạo tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Chiếu theo bản đồ sao trong ngày 10, 11, 12, 13/5, Tuổi Ngọ sẽ có một ngày làm việc nhẹ nhàng nhưng vẫn gặt hái được thành quả tốt đẹp. Sự nghiệp phát triển đến một giai đoạn mới và con giáp này có thể chọn thời điểm thích hợp để thay đổi công việc, thử thách bản thân ở những lĩnh vực cảm thấy hứng thú.

Tử vi thời điểm này cho thấy đường tài lộc của Tuổi Ngọ cho dù không có nhiều cơ hội kiếm tiền nhưng may mắn là có nguồn tài chính ổn định. Người làm công ăn lương hầu như không bị ảnh hưởng, còn người kinh doanh có chút giảm sút, không bằng với những ngày trước đó.

Khoảng thời gian này, Tuổi Ngọ cũng không nên tin tưởng người khác quá mà dễ bị lừa gạt tiền bạc, cho vay mượn mà không biết có lấy lại được không. Mặc dù bản thân Tuổi Ngọ không làm gì sai trái nhưng chuyện đen đủi và thị phi cứ tìm đến, nhưng qua đó cũng nhận ra được đâu là người có thể làm bạn và đâu là người mà mình cần phải tránh xa.

Rũ bỏ mọi vận đen, 3 con giáp thăng hoa làm gì cũng thuận lợi trong ngày 10, 11, 12, 13/5, tiền bạc rủng rỉnh, không còn phải đau đầu về cơm áo gạo tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Chú ý: Ba con giáp sau trong 10 ngày nữa sẽ được tăng lương, thưởng nhiều, tiền vào như nước

Chú ý: Ba con giáp sau trong 10 ngày nữa sẽ được tăng lương, thưởng nhiều, tiền vào như nước

Những con giáp sau 10 ngày tới sẽ được tiền tài đầy ắp, công việc tấn tới.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 10/5 tu vi hang ngay tử vi

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 5 giờ 5 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 6 giờ 5 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 6 giờ 19 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ