Trong ngày thứ Tư, con đường sự nghiệp của tuổi Sửu không được khả quan. Nguyên nhân khiến cho người tuổi này rơi vào những tình huống không mong muốn chính là sự chủ quan và thiếu khôn khéo khi làm việc cũng như giao tiếp với đồng nghiệp.

Tình cảm: Vận trình tình cảm kém sắc. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy dần phai nhạt vì những khúc mắc tồn tại lâu ngày mà chưa được tháo gỡ một cách triệt để. Theo đó, cả hai cần nói chuyện rõ ràng với nhau để mọi chuyện được vui vẻ trở lại.

Tài lộc: Vận trình tài lộc bất ổn. Tác động chung của tình hình xã hội khiến cho nguồn thu nhập của con giáp này có dấu hiệu bị trì trệ. Hãy lên phương án kiếm tiền dự phòng để nâng cao thu nhập hiện tại.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Tư ngày 10/5/2023 hôm nay, tuổi Thìn khá cô độc, công việc bộn bề. Dù vất vả nhưng bản mệnh vẫn không được thông cảm lại dễ bị cấp dưới, đồng nghiệp chơi xấu.

Bù lại, túi tiền của tuổi Thìn không có biến động. Bản mệnh biết cách chi tiêu hợp lý, không tiêu hoang nên không thể rơi vào tình trạng cháy túi như bao người khác.

Con giáp này tâm trạng khó chịu, buồn bực, không biết tâm sự cùng ai. Bản mệnh cũng không nên nói chuyện quá thẳng thắn với những người thân thiết, hãy nghĩ một chút đến cảm nhận của người khác.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 10/5/2023 hôm nay cảnh báo tuổi Mùi trong thời gian tới đây cẩn thận cấp dưới, bạn bè, đối tác làm ăn. Chỉ cần bản mệnh càng nhẫn nhịn, hiền lành, dễ tính thì người ta sẽ càng được đà lấn lướt qua mặt bản mệnh, nên cẩn thận.

Tuổi Mùi không phải để tâm quá nhiều tới tài chính vì mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bản thân. Tuy nhiên đôi khi phải kiềm chế vì có lúc vui vẻ quá đà lại ăn chơi thiếu kiểm soát.

Vận tình cảm ổn định hơn trước. Con giáp này như đọc được suy nghĩ của người khác, luôn hướng tới sự bình yên nên không thích gây gổ, xung đột. Mọi người quý bản mệnh ở cốt cách trong sáng, chơi bời thoải mái không keo kiệt.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.