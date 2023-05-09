Theo bản đồ tử vi, 3 con giáp sau trong ngày mới có vận trình thay đổi bất ngờ, cần chú ý đến bản thân.
- Đúng 0 giờ ngày 10/5, Những con giáp sau đây sẽ được phú quỳ sung mãn, phát lộc đầy nhà
- Bước vào tháng 4 âm lịch, 3 con giáp cưỡi gió đạp mây, xua tan vận hạn, Phúc khí tràn đầy, giàu sang viên mãn
Tuổi Sửu
Trong ngày thứ Tư, con đường sự nghiệp của tuổi Sửu không được khả quan. Nguyên nhân khiến cho người tuổi này rơi vào những tình huống không mong muốn chính là sự chủ quan và thiếu khôn khéo khi làm việc cũng như giao tiếp với đồng nghiệp.
Tài lộc: Vận trình tài lộc bất ổn. Tác động chung của tình hình xã hội khiến cho nguồn thu nhập của con giáp này có dấu hiệu bị trì trệ. Hãy lên phương án kiếm tiền dự phòng để nâng cao thu nhập hiện tại.
Tình cảm: Vận trình tình cảm kém sắc. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy dần phai nhạt vì những khúc mắc tồn tại lâu ngày mà chưa được tháo gỡ một cách triệt để. Theo đó, cả hai cần nói chuyện rõ ràng với nhau để mọi chuyện được vui vẻ trở lại.
Tuổi Thìn
Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Tư ngày 10/5/2023 hôm nay, tuổi Thìn khá cô độc, công việc bộn bề. Dù vất vả nhưng bản mệnh vẫn không được thông cảm lại dễ bị cấp dưới, đồng nghiệp chơi xấu.
Bù lại, túi tiền của tuổi Thìn không có biến động. Bản mệnh biết cách chi tiêu hợp lý, không tiêu hoang nên không thể rơi vào tình trạng cháy túi như bao người khác.
Con giáp này tâm trạng khó chịu, buồn bực, không biết tâm sự cùng ai. Bản mệnh cũng không nên nói chuyện quá thẳng thắn với những người thân thiết, hãy nghĩ một chút đến cảm nhận của người khác.
Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h
Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý
Tuổi Mùi
Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 10/5/2023 hôm nay cảnh báo tuổi Mùi trong thời gian tới đây cẩn thận cấp dưới, bạn bè, đối tác làm ăn. Chỉ cần bản mệnh càng nhẫn nhịn, hiền lành, dễ tính thì người ta sẽ càng được đà lấn lướt qua mặt bản mệnh, nên cẩn thận.
Tuổi Mùi không phải để tâm quá nhiều tới tài chính vì mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bản thân. Tuy nhiên đôi khi phải kiềm chế vì có lúc vui vẻ quá đà lại ăn chơi thiếu kiểm soát.
Vận tình cảm ổn định hơn trước. Con giáp này như đọc được suy nghĩ của người khác, luôn hướng tới sự bình yên nên không thích gây gổ, xung đột. Mọi người quý bản mệnh ở cốt cách trong sáng, chơi bời thoải mái không keo kiệt.
Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h
Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi
(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.