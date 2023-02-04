Rằm tháng Giêng năm 2023: 12 con giáp nên ăn gì để càng ăn càng đỏ!

Chính vì vậy, trong ngày Rằm tháng Giêng 2023, các tuổi Tý, Dần, Ngọ nên ăn các món chay để tỏ lòng thành kính. Bởi trong năm nay, các con giáp này sẽ phải trải qua nhiều thử thách trong cả cuộc sống lẫn công danh sự nghiệp, bên cạnh may mắn thì vẫn gặp những khó khăn nhất định.

Đặc biệt, 3 con giáp này nên chọn các món chay có màu vàng tươi sẽ mang đến một khởi đầu thuận lợi, vạn phúc, cả năm may mắn.

Tuổi Sửu, Thân: Nên ăn xôi gấc

Ảnh minh họa: Internet

Với 2 tuổi Sửu và tuổi Thân, bạn nên ăntrong ngày Rằm tháng Giêng để cả năm được sung túc, may mắn.

Màu đỏ của gấc được coi là màu sắc vô cùng may mắn, nó sẽ mang đến sự hanh thông và hạnh phúc trong năm mới cho những chú Trâu và chú Khỉ.

Tuổi Mão, Tị, Hợi: Nên ăn cá

Các tuổi Mão, Tị và Hợi sẽ phải đối mặt với không ít áp lực cuộc sống, đặc biệt là về phương diện tiền bạc trong năm 2023.

Tuy nhiên, các bạn không cần phải quá lo lắng, những vấn đề đó sẽ được giải quyết nhanh chóng nếu bạn lựa chọn món ăn may mắn trong ngày Rằm tháng Giêng cho mình là món cá.

Nhất là những loại cá lớn, lớp vảy cá màu bạc được cho là tượng trưng cho tiền bạc, tài lộc. Cho nên đừng bỏ qua món cá trong ngày Tết Nguyên tiêu này để tiền bạc rủng rỉnh cả năm bạn nhé!

Tuổi Mùi: Nên ăn bánh chưng

Ảnh minh họa: Internet

là món ăn không thể thiếu trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc ta. Đây còn món tượng trưng cho sự quy tụ của đất trời, mang ý nghĩa ấm no, sung túc cả năm với thật nhiều may mắn.

Với người tuổi Mùi, việc ăn bánh chưng trong ngày Rằm tháng Giêng sẽ giúp vận trình của bạn trong năm nay thêm phần suôn sẻ và thuận lợi.

Tuổi Tuất: Nên ăn đu đủ

Người tuổi Tuất trong năm Quý Mão 2023 sẽ đón nhận nhiều may mắn về tài lộc, sự nghiệp có nhiều bước chuyển biến thuận lợi nên có thể ung dung mà hưởng lộc, ấm no, viên mãn.

Do vậy, món ăn ngày Rằm tháng Giêng mà người tuổi Tuất không nên bỏ qua chính là đu đủ. Cũng giống như tên gọi của loại quả này, đu đủ sẽ tăng thêm sự sung túc, ấm no và viên mãn cho con giáp này trong năm nay.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu: Nên ăn đồ ngọt

Lựa chọn các loại đồ ăn ngọt, đặc biệt là bánh ngọt, bánh kem trong dịp Rằm tháng Giêng đầu năm, người tuổi Dậu sẽ càng gặp nhiều may mắn, cát lành hơn.

Không chỉ vậy, vị ngọt ngào của bánh ngọt sẽ góp phần thúc đẩy tình duyên cho những quý cô tuổi Dậu để chuyện tình cảm của bạn trong năm nay thêm phần lãng mạn và ngọt ngào.

Tuổi Thìn: Nên ăn dưa hấu

Phần lòng màu đỏ của những quả dưa hấu không chỉ tượng trưng cho sắc xuân vui tươi mà còn tượng trưng cho tài lộc, may mắn, cát tường,…

Vậy nên, người tuổi Thìn nên ăn dưa hấu trong ngày Rằm đầu tiên của năm mới để cả năm rực rỡ vận đỏ như son.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm