Khung giờ thiêng cúng Rằm tháng Giêng vừa CHUẨN vừa LINH, cả năm an lành, Thần Phật độ trì giải trừ tai ách

Tâm linh - Tử vi 03/02/2023 13:02

Cúng Rằm tháng Giêng 2023 vào ngày 14 và 15 âm lịch là tốt và phù hợp nhất.

năm Quý Mão 2023, Rằm tháng Giêng rơi vào Chủ nhật, ngày 5/2/2023 dương lịch. Dân gian cũng quan niệm rằng, cúng lễ vào ngày chính Rằm là tốt nhất. Bởi đó là thời điểm trăng sáng nhất đầu năm, phúc khí vượng, Đức Phật giáng lâm, độ trì chúng sinh. Khi thành tâm cầu cúng ắt được Ngài độ trì cho bình an, may mắn. Vậy mới có câu “Cúng lễ quanh năm không bằng Rằm tháng Giêng”.

Các khung giờ đẹp để cúng Rằm tháng Giêng

Ngày chính Rằm (15 tháng Giêng), khung giờ tốt gồm: Đinh Mão (5h-7h): Giờ Ngọc Đường hoàng đạo, Canh Ngọ (11h-13h): Giờ Tư Mệnh hoàng đạo, Nhâm Thân (15h-17h): Giờ Thanh Long hoàng đạo, Quý Dậu (17h-19h): Giờ Minh Đường hoàng đạo.

Ngày 14 tháng Giêng, khung giờ tốt gồm: Bính Thìn (7h-9h): Tư Mệnh hoàng đạo, Mậu Ngọ (11h-13h): Thanh Long hoàng đạo, Kỷ Mùi (13h-15h): Minh Đường hoàng đạo, Nhâm Tuất (19h-21h): Kim Quỹ hoàng đạo.

Theo các chuyên gia phong thuỷ, ngoài 2 ngày 14 và 15 âm lịch, gia chủ không nên cúng Rằm tháng Giêng 2023 vào ngày khác, vừa không được ngày lại dễ mất linh.

Bên cạnh đó, có quan niệm cho rằng, khung giờ cúng Rằm Tháng Giêng tốt nhất là giờ Ngọ (11h-13h). Bởi đây là thời điểm thần Phật giáng thế, nghiệm chứng cho lòng thành của gia chủ và ban phát điều lành cho chúng sinh.

Nên tiến hành cúng Rằm tháng Giêng 2023 vào thời điểm từ sáng sớm ngày 14/1 âm lịch đến trước 19h ngày 15/1 âm lịch. Sau thời gian này việc cúng khấn sẽ kém linh.

Tùy từng phong tục tập quán vùng miền cũng như điều kiện kinh tế gia đình mà có lễ vật cúng Rằm tháng Giêng năm Quý Mão khác nhau. Tuy nhiên, thông thường gồm 2 mâm cỗ là chay và mặn. Cỗ chay dâng cúng Phật, cỗ mặn cúng gia tiên, thần linh.

 

Khung giờ thiêng cúng Rằm tháng Giêng vừa CHUẨN vừa LINH, cả năm an lành, Thần Phật độ trì giải trừ tai ách - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Mâm cúng cỗ mặn rằm tháng Giêng 

1 con gà luộc

5 lạng thịt vai luộc

1 bát canh măng

1 bát bóng bì

1 bát canh miến

1 bát canh mọc

1 đĩa xào thập cẩm

1 đĩa nem

1 đĩa giò

1 đĩa xôi gấc

1 đĩa ngũ quả (5 loại quả, mỗi quả 1 màu).

1 đĩa to bánh kẹo các loại.

Hoa tươi (hoa cúc vàng).

Trầu 3 lá, cau 3 quả cành đẹp và dài (chỉ được xé cành cau, kiêng dùng dao kéo cắt).

Tiền vàng mã (xưa các cụ dùng 5 đinh tiền vàng lễ, mỗi đinh gồm 10 lễ).

Hương, đèn nến, rượu, nước trắng, thuốc lá, gói chè (loại 1 lạng/gói), gạo, muối.

Khung giờ thiêng cúng Rằm tháng Giêng vừa CHUẨN vừa LINH, cả năm an lành, Thần Phật độ trì giải trừ tai ách - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Rằm tháng Giêng là ngày rằm đầu tiên của một năm mới, nên dân gian thường chọn hoa quả, thực phẩm có màu đỏ tươi tắn, vàng, xanh (tượng trưng cho may mắn, những điều tích cực) để lấy hên, mong cả năm được suôn sẻ, tài lộc vào đầy nhà như xôi gấc, rượu đỏ, thanh long đỏ, quả lựu,…

 - Các loại quả có hình tròn tượng trưng cho sự sung túc, sum vầy, hạnh phúc cả năm cũng rất được ưa chuộng như bưởi, cam, quýt, dưa hấu, táo…

 - Tùy vào tập tục từng vùng miền, có nơi vẫn ăn cỗ mặn trong ngày Rằm tháng Giêng nhưng vì đây cũng là ngày vía Phật nên dịp này còn là cơ hội tạo duyên, phóng sinh làm phước, các Phật tử sẽ tránh mọi việc liên quan đến sát sinh bằng cách ăn chay.

 - Có nơi chọn ăn mướp đắng (khổ qua) với ý nghĩa dân dã là mọi nỗi khổ sẽ qua đi để đón một năm mới bình yên, hạnh phúc.

 - Riêng món cá, cần phải để nguyên con để đảm bảo có một năm “đầu xuôi, đuôi lọt”.Mâm lễ chay dâng Phật và mâm lễ mặn cúng gia tiên thường để tách biệt ở các vị trí khác nhau, không nên để chung cùng một nơi.

Theo quan niệm dân gian, các đồ dùng để đựng các lễ cúng như bát, đĩa, đũa, thìa... cần phải sử dụng những đồ mới, hoặc đồ riêng biệt. Không nên dùng chung đồ cúng với các việc khác trong gia đình. Bởi đồ thờ cúng cần phải sạch sẽ, không uế tạp.

Văn khấn tại nhà

Nam mô A-di-đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần.

Con kính lạy Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Thúc Bá Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ Muội họ nội họ ngoại.

Tín chủ (chúng) con là: …

Ngụ tại: …

Hôm nay là ngày Rằm tháng Giêng năm…, gặp tiết Nguyên tiêu, tín chủ con lòng thành, sửa sang hương đăng, sắm sanh lễ vật, dâng lên trước án.

Chúng con kính mời ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài thần. Cúi xin các ngài linh thiêng nghe thấu lời mời, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ… nghe lời khẩn cầu, kính mời của con cháu, giáng về chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời ông bà tiền chủ, hậu chủ tại gia về hưởng lễ vật, chứng giám lòng thành phù hộ độ trì cho gia chung chúng con được vạn sự tốt lành. Bốn mùa không hạn ách, tám tiết hưởng an bình.

Nam mô A-di-đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Văn khấn rằm tháng Giêng tại chùa

Dốc lòng kính lễ Phật Pháp Tăng thường ở khắp mười phương. (3 lần, mỗi lần 1 lạy, cầm 3 nén hương quỳ đọc tiếp)

Nguyện mây hương lành này,

Biến khắp mười phương giới,

Trong có vô biên Phật,

Vô lượng hương trang nghiêm,

Viên mãn đạo Bồ Tát,

Thành tựu hương Như Lai. (1 lạy, và cắm hương vào bát hương)

Dâng hương cúng dàng rồi, dốc lòng kính lễ Phật Pháp Tăng thường ở khắp mười phương. (1 lạy)

(Thành kính chấp tay thành búp sen đọc bài ca tụng công đức của Đức Phật)

Phật thân rực rỡ tựa kim san

Thanh tịnh không gì thể sánh ngang

Vô Thượng Chí Tôn công đức mãn

Cúi đầu con lạy Phật Sơn Vương.

Phật đức bao la như đại dương

Bảo châu tàng chứa đủ bên trong

Trí tuệ vô biên vô lượng đức

Đại định uy linh giác vẹn toàn.

Phật tại Chân Như pháp giới tàng

Không sắc không hình chẳng bụi mang

Chúng sinh bái vọng muôn hình Phật

Bỗng thấy tai nàn tận hóa tan.

Án phạ nhật ra hồng. (3 lần)

Chí tâm đỉnh lễ Nam mô Tận hư không biến pháp giới quá hiện vị lai thập phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. (1 lạy)

Chí tâm đỉnh lễ Nam mô Sa Bà Giáo Chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát (1 lạy)

Chí tâm đỉnh lễ Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Đại từ Đại bi A Di Đà Phật, Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. ( 1 lạy)

Con nay đều vì bốn ân, ba cõi pháp giới chúng sinh, nguyện xin ba chướng tiêu trừ, dốc lòng sám hối. (1 lạy)

(Quỳ đọc) Chí tâm sám hối:

Xưa kia gây nên bao ác nghiệp

Đều vì ba độc: tham, sân, si

Bởi thân, miệng, ý phát sinh ra

Hết thảy con nay xin sám hối.

Như vậy tất thảy bao nghiệp chướng

Ắt hẳn tiêu diệt không tàn dư

Niệm niệm âm vang tận pháp giới

Độ khắp chúng sinh nhập Bất Thoái. (1 lạy)

Sám hối phát nguyện rồi, chúng con kính lễ Đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà và chư Phật ở khắp mười phương. (1 lạy)

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo để cầu may mắn

Cúng Rằm tháng Giêng năm 2023 trong nhà hay ngoài trời để gia đạo thuận hòa, làm ăn phát đạt

Cúng Rằm tháng Giêng năm 2023 trong nhà hay ngoài trời để gia đạo thuận hòa, làm ăn phát đạt

Có câu “Cúng quanh năm không bằng Rằm tháng Giêng", cho thấy ngày lễ này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với người Việt.

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