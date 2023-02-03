Cúng Rằm tháng Giêng năm 2023 trong nhà hay ngoài trời để gia đạo thuận hòa, làm ăn phát đạt

Rằm tháng Giêng hay còn gọi là Tết Nguyên Tiêu, là ngày rằm đầu tiên của tổ tiên, dòng họ trong năm mới. Vì thế, cần dâng lễ lên gia tiên, ông bà để được người âm ủng hộ, âm phần thêm vượng. Việc cúng Rằm tháng Giêng nên tiến hành cả trong nhà và ngoài trời để tỏ lòng thành kính Thần Phật, gia tiên, các vị anh hùng dân tộc để thể hiện đạo nghĩa uống nước nhớ nguồn.

Vì thế, ngoài mâm lễ gia tiên trong nhà, các gia đình có thể làm một đàn lễ ngoài trời để cảm ơn trời đất, thần linh, phật thánh, cùng các vị anh hùng dân tộc.

Ảnh minh họa: Internet

Lễ cúng Rằm tháng Giêng trong nhà

Lễ cúng trong nhà dành cho thần linh và gia tiên. Thời điểm cúng tốt nhất là giờ Ngọ (từ 11-13h) ngày 15/1 âm lịch.

Mâm cỗ cúng rằm tháng Giêng truyền thống hầu như không thể thiếu thịt gà, xôi gấc/bánh chưng. Gà là vật cúng tế linh thiêng nhất, còn xôi gấc có màu đỏ, được cho là sẽ mang đến may mắn cho gia đình trong năm mới.

Các món giò, chả, rau xào... cũng thường có mặt trên mâm cỗ mặn cúng gia tiên vào ngày rằm tháng Giêng. Ngoài ra, các gia đình còn chuẩn bị hương, hoa tươi, vàng mã, đèn nến, trầu cau, rượu.

Trường hợp không có điều kiện kinh tế, chúng ta chỉ cần pha một ấm trà vài chén rượu nhạt, hoa quả tự trồng được, mấy nén nhang với lòng thành kính là được.

Văn khấn gia tiên rằm tháng Giêng Hôm nay là ngày rằm tháng Giêng năm Quý Mão 2023. Tín chủ (chúng) con là:... ngụ tại:... Chúng con thành tâm có lời kính mời: Nhật cung Thái Dương thiên tử tinh quân; Nam Tào, Bắc Đẩu tinh quân; Thái Bạch, Thi Tuế tinh quân; Bắc cực Tử vi Đại Đức tinh quân; Văn Xương, Văn Khúc tinh quân; Nhị thập bát tú, Ngũ hành tinh quấn; La Hầu, Kế Đô tinh quân giáng lâm trước án, nghe lời mời cẩn tấu: Ngày rằm Nguyên tiêu, theo lệ trần tục, tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả thắp nén tâm hương dâng lên trước án, kính mời các vị lai lâm hâm hưởng, phù hộ cho toàn gia chúng con luôn luôn mạnh khoẻ, mọi sự bình an, vạn sự tối lành, gia đình hoà thuận, trên bảo dưới nghe. Đèn trời xán lạn chiếu thắp cõi trần. Xin các tinh quân lưu ân lưu phúc. Lễ tuy mọn bạc, lòng thành có dư. Mệnh vị an cư, thân cung khang thái. Phục duy cẩn cáo!

Ảnh minh họa: Internet

Lễ cúng Rằm tháng Giêng ngoài trời

Ngoài mâm lễ cúng Rằm trong nhà, các gia đình có thể làm một đàn lễ ngoài trời để cảm ơn Trời Đất, Thần Tiên, Phật Thánh, cùng các vị anh hùng dân tộc.

Nếu không có sân thì bày lễ ở gian giữa trong nhà hoặc ở sân thượng cũng được.

Ở ngoài trời cần đặt 4 bàn lễ ở 4 hướng:

Hướng Bắc để thờ Thượng Đế

Hướng Nam để thờ các vị Thần

Hướng Tây để thờ Phật

Hướng Đông để thờ các vị Vua, Hoàng đế, Thánh nhân, các quan đại thần, trạng nguyên và các vị anh hùng liệt sĩ có công với dân với nước.

Nếu có điều kiện, nên sắm lễ ở mỗi bàn lễ các hướng Bắc, Nam, Đông như sau:

1 con gà trống luộc

1 miếng thịt dê hấp

1 đĩa trái cây tươi

1 bình hoa tươi

99 thuyền vàng, 99 thỏi vàng, 99 lá vàng (không cúng tiền âm phủ)

3 chén rượu 3 loại rượu, trắng, đỏ, vàng... (có thể dùng rượu vang)

3 chén trà có ba loại hương vị khác nhau

Mỗi bàn lễ đốt 5 ngọn nến, thắp 9 nén nhang.

Lưu ý: Riêng ban lễ hướng Tây lễ Phật làm cơm chay, không có tiền vàng, không có rượu. Trên các bàn lễ nếu đều có lọng che thì rất tốt.

Văn khấn rằm tháng riêng ngoài trời Hôm nay là ngày Rằm tháng Giêng năm Nhâm Dần Tín chủ (chúng) con là: …………………. Ngụ tại: ……………………………………….. Chúng con thành tâm có lời kính mời: Nhật cung Thái Dương Thiên Tử tinh quân Nam Tào Bắc Đẩu tinh quân Thái Bạch, Thi Tuế tinh quân Bắc cực Tử vi Đại Đức tinh quân Văn Xương Văn Khúc tinh quân Nhị thập Bát Tú, Ngũ Hành tinh quấn La Hầu, Kế Đô tinh quân Giáng lâm trước án, nghe lời mời cẩn tấu: Ngày rằm Nguyên Tiêu, theo lệ trần tục, tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả thắp nén tâm hương dâng lên trước án, kính mời các vị lai lâm hâm hưởng, phù hộ cho toàn gia chúng con luôn luôn mạnh khoẻ, mọi sự bình an, vạn sự tối lành, gia đình hoà thuận, trên bảo dưới nghe. Đèn trời xán lạn. Chiếu thắp cõi trần. Xin các tinh quân. Lưu ân lưu phúc. Lễ tuy mọn bạc. Lòng thành có dư. Mệnh vị an cư. Thân cung khang thái. Phục duy cẩn cáo! Bài Văn Khấn thổ công Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! (3 lạy) Con lạy chín phương Trời, mười Phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần. Con kính lạy ngài Đông Thần Quân Con kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long Mạch Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn thần Con kính lạy ngài tiền hậu địa chủ tài thần Con kính lạy các Tôn thần cai quản trong khu vực này. Tín chủ (chúng) con là: …………………………… Ngụ tại: ……………………………… Hôm nay là ngày … tháng … năm … tín chủ con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân trà quả đốt nén hương thơm dâng lên trước án. Chúng con thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ Địa. Long Mạch Tôn thần, các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính thần, các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này. Cúi xin các Ngài nghe thấu lời mời, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc công việc hanh thông. Người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm. Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! (3 lạy)

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm