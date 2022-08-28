Rằm tháng 8 âm lịch, con giáp nào may mắn nhất, tiền bạc đổ về không kể xiết, vạn trình xuôi thuận, phú quý giàu sang, cả ngày 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 28/08/2022 17:56

Đoán xem bạn có nằm trong những con giáp may mắn này không nhé!

Tuổi Dậu

Những người thuộc tuổi Dậu thường có thái độ làm việc rất đúng mực, đoan chính, có kế hoạch trước sau và tuần tự rõ ràng. Trong các mối quan hệ xung quanh, họ cũng đối xử chân thành và luôn tỏ ra rất tinh tế, có khả năng thu hút sự chú ý của mọi người. Người tuổi Dậu có những bước tiến chậm mà chắc trong sự nghiệp, đến rằm tháng 8 âm lịch sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng.

Người làm công ăn lương hãy tin rằng, chỉ cần luôn chăm chỉ, cần cù chịu khó thì chắc chắn sẽ nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Những người đã có chức có quyền thể hiện được khả năng lãnh đạo của mình, nhận được sự tôn trọng, kính phục của cấp dưới.

Sắp tới, nếu có thời gian rảnh rỗi, con giáp này có thể dần tính đến những kế hoạch tương lai cho mình căn cứ vào thực lực của bản thân. 

Rằm tháng 8 âm lịch, con giáp nào may mắn nhất, tiền bạc đổ về không kể xiết, vạn trình xuôi thuận, phú quý giàu sang, cả ngày 'ngồi mát ăn bát vàng' - Ảnh 1
Đến rằm tháng 8 âm lịch, Dậu sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi 12 con giáp tiết lộ, tuổi Mùi là con giáp kiếm được nhiều tiền nhất trong rằm tháng 8 âm lịch này. Thời điểm này, người tuổi Mùi sẽ gặp vô vàn may mắn, tài vận hanh thông. Chính điều này đã khiến cho đường công danh sự nghiệp của họ cực kỳ suôn sẻ.

Thời gian này nhờ được các sao tốt chiếu mệnh phù hộ mà người cầm tinh Dê có đường tài vận hanh thông. Nếu nỗ lực hết mình sẽ gặt hái được nhiều thông công như những gì bản thân mong đợi.

Với sự thông minh và tài giỏi của mình, người tuổi Mùi kiếm tiền dễ dàng hơn rất nhiều con giáp khác. Tuy nhiên, người tuổi Mùi nên nhớ, kiếm được nhiều tiền là tốt nhưng đừng quá tham lam. Chúng ta nên biết giới hạn, đâu là điểm dừng, kẻo vì đồng tiền mà quên nghĩa quên tình làm ảnh hưởng đến vận số về sau.

Rằm tháng 8 âm lịch, con giáp nào may mắn nhất, tiền bạc đổ về không kể xiết, vạn trình xuôi thuận, phú quý giàu sang, cả ngày 'ngồi mát ăn bát vàng' - Ảnh 2
Tuổi Mùi là con giáp kiếm được nhiều tiền nhất trong rằm tháng 8 âm lịch này. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Rằm tháng 8 âm lịch, người tuổi Tuất sẽ gặp may mắn mang đến những nguồn năng lượng tích cực và những cơ hội phát tài phát lộc để thu về lợi ích khá lớn. 

Càng về cuối năm, những người thuộc con giáp này sẽ nghênh đón đại hỉ phát tài, vận thế đi lên. Con đường sự nghiệp của họ có bước tiến mới, trở nên ổn định hơn, đồng thời cũng đem tới tài lộc dồi dào. Khi được sao may mắn chiếu rọi thì con đường cứ thế rộng mở, càng về sau càng kiếm được nhiều tiền. 

Trong thời điểm này, người tuổi Tuất nhất định phải nắm bắt các cơ hội ngay khi có thể. Xác suất thành công và làm nên thành tựu của họ khá cao. Đời sống cá nhân hay gia đình cũng an khang thịnh vượng, vui vẻ kéo dài. Đây đều là những phần thưởng cho sự chăm chỉ của tuổi Tuất trong suốt thời gian vừa qua. 

Rằm tháng 8 âm lịch, con giáp nào may mắn nhất, tiền bạc đổ về không kể xiết, vạn trình xuôi thuận, phú quý giàu sang, cả ngày 'ngồi mát ăn bát vàng' - Ảnh 3
Rằm tháng 8 âm lịch, người tuổi Tuất sẽ gặp may mắn, phát tài phát lộc. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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