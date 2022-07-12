Rằm tháng 6 âm lịch (14 - 15/6), 3 con giáp may mắn được nhận 'VÉ VÀNG' của Thần Tài, hỷ sự như mơ, cuộc sống tựa như thần tiên

Tâm linh - Tử vi 12/07/2022 03:50

Sang 2 ngày Rằm tháng 6 âm lịch, 3 con giáp nhận tấm vé vàng may mắn của Thần Tài tiền bạc luôn căng ví, tình duyên viên mãn.

Tuổi Mùi

Tử vi của tuổi Mùi cho thấy đây là con giáp hiền lành, thiện lương nên được ông trời thương xót. Họ luôn có số phận an nhàn, sung sướng hơn những con giáp khác. Người tuổi Mùi tính tình chăm chỉ, lại dịu dàng nên luôn được chồng yêu thương cưng chiều nhất mực.

Rằm tháng 6 âm lịch, tử vi của tuổi Mùi cho thấy họ có thể muốn gì được nấy bởi Thần Tài luôn thấu hiểu nỗi lòng của họ, luôn phù hộ cho mọi mong ước của tuổi Mùi thành hiện thực. Người tuổi Mùi sẽ gặp nhiều may mắn tiền bạc đầy ví, vàng bạc chất đầy trong nhà. Với những người chưa có gia đình sẽ có thêm nhiều chàng trai theo đuổi, còn với những ai lập gia đình thì tình cảm vợ chồng thêm thắm thiết.

Rằm tháng 6 âm lịch (14 - 15/6), 3 con giáp may mắn được nhận 'VÉ VÀNG' của Thần Tài, hỷ sự như mơ, cuộc sống tựa như thần tiên - Ảnh 1
Rằm tháng 6 âm lịch, tử vi của tuổi Mùi cho thấy họ có thể muốn gì được nấy bởi Thần Tài luôn thấu hiểu nỗi lòng của họ, luôn phù hộ cho mọi mong ước của tuổi Mùi thành hiện thực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi của người tuổi Ngọ đa phần là những con người rất mộng mơ, có nhiều lý tưởng sống hoài bão, lớn lao. Họ thường là người sống theo bản năng và không thích trói buộc mình vào những nguyên tắc sống cứng nhắc. Thời gian 2 ngày Rằm tháng 6 âm lịch, người tuổi Ngọ sẽ gặp được nhiều cơ hội tiến thân, ký kết được những hợp đồng lớn mang lại cho họ nhiều lợi nhuận.

Thời gian này chính là khoảng thời gian vàng ngọc mang lại may mắn cho cuộc sống của người tuổi Ngọ, nên con giáp này hãy tận dụng khoảng thời gian này để làm nên những bước đột phá cho cuộc sống của mình. Chỉ cần người tuổi Ngọ cần cù chăm chỉ, làm việc hết mình sẽ gặt hái được nhiều thành công trong công việc và cuộc sống.

Rằm tháng 6 âm lịch (14 - 15/6), 3 con giáp may mắn được nhận 'VÉ VÀNG' của Thần Tài, hỷ sự như mơ, cuộc sống tựa như thần tiên - Ảnh 2
Thời gian 2 ngày Rằm tháng 6 âm lịch, người tuổi Ngọ sẽ gặp được nhiều cơ hội tiến thân, ký kết được những hợp đồng lớn mang lại cho họ nhiều lợi nhuận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong tử vi của 12 con giáp, người tuổi Hợi chính là con giáp đứng đầu danh sách may mắn khi sang Rằm tháng 6 âm lịch. Người tuổi Hợi bản tính luôn hiền lành, phóng khoáng nên trong công việc hay cuộc sống đều được bạn bè đồng nghiệp yêu mến.

Rằm tháng 6 âm lịch tới đây, Thần Tài vô cùng chiếu cố về tiền tài cho người tuổi Hợi, muốn gì cũng được đáp ứng. Đây chính là thời gian ngập tràn hạnh phúc của người tuổi Hợi bởi đi đâu họ luôn gặp được quý nhân giúp đỡ dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nhìn chung, cuộc sống của người tuổi Hợi dự báo sẽ đỏ thắm như son. Cuộc sống cứ thế mà thẳng tiến, công việc, tình duyên, tiền bạc luôn may mán hạnh viên mãn.

Rằm tháng 6 âm lịch (14 - 15/6), 3 con giáp may mắn được nhận 'VÉ VÀNG' của Thần Tài, hỷ sự như mơ, cuộc sống tựa như thần tiên - Ảnh 3
Rằm tháng 6 âm lịch tới đây, Thần Tài vô cùng chiếu cố về tiền tài cho người tuổi Hợi, muốn gì cũng được đáp ứng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 3 ngày đầu tuần (11- 13/7), chúc mừng 3 con giáp may mắn xoay chuyển tình thế, sự nghiệp 'đơm hoa kết trái', tài vận thăng tiến không ngừng

Đúng 3 ngày đầu tuần (11- 13/7), chúc mừng 3 con giáp may mắn xoay chuyển tình thế, sự nghiệp 'đơm hoa kết trái', tài vận thăng tiến không ngừng

Đúng 3 ngày đầu tuần, vận đổi sao rời, 3 con giáp may mắn đón nhận tài vận thăng tiến. Trong khi Ngọ đón tin vui sự nghiệp thì Mùi lại được cải thiện tài chính.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi Rằm tháng 6 âm lịch tử vi ngày mai tử vi ngày 11/7 tử vi thứ 2 Tử vi 3 con giáp may mắn 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 1 giờ 33 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 4 giờ 38 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 4 giờ 42 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 5 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng