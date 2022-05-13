Rằm tháng 4 năm nay: Sao Mộc Tinh ban phước lành đến 3 con giáp này, lộc lá ào ào, công danh sự nghiệp đỏ như son, đường tình duyên êm ấm, duy nhất một con giáp gặp khó khăn

Theo tử vi , tuổi Tý là một trong những con giáp có tên trong danh sách những con giáp phát tài sau Rằm tháng 4 âm lịch. Thời gian này, quý nhân vận cực thịnh, gặp được người đưa đường dẫn lối giúp con giáp này kiếm được rất nhiều tiền, thời gian sau không cần phải lo lắng cơm áo gạo tiền, đã sung túc nay còn đủ đầy, thậm chí kế hoạch mua nhà hay xe sang hoàn toàn có thể thực hiện được.

Tuổi Tý là những con người có trí tuệ lại rất bản lĩnh. Nhờ trực giác nhạy bén và khả năng nhìn xa trông rộng mà người tuổi Tý là một trong những con giáp tốt số nhất.

Không chỉ chuyện làm ăn mà tình duyên của người tuổi Mão khoảng thời gian này cũng thăng hoa. Bạn sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian vì có người yêu cưng chiều hết mực, yêu thương bạn trọn vẹn.

Càng bước về cuối tháng những người tuổi Mão có thể yên tâm tích cóp tiền, lấy vốn để mở rộng thêm cơ sở, quảng bá sản phẩm của mình nhé. Những người tuổi Mão nếu như muốn làm ăn lớn cần phải đầu tư. Chỉ khi bạn đầu tư đúng chỗ thì mọi sự mới như ý.

Tuổi Mão

Trời sinh những người tuổi Mão sống tình cảm, chan hòa và luôn biết dĩ hòa vi quý với mọi người xung quanh. Nhờ vậy mà cuộc sống của tuổi Mão luôn có quý nhân phù trợ, làm gì cũng vượt qua được mọi sóng gió.

Ảnh minh họa: Internet

Sau Rằm tháng 4 âm lịch tới sẽ là bước đệm tạo sự nhảy vọt cho con giáp này để đón đầu thành công trong sự nghiệp và giàu có về tiền bạc. Tuổi Mão vốn thông minh, tài giỏi, nên khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa và biết phát huy khả năng của mình thì nhất định sẽ có được cuộc sống viên mãn. Bên cạnh đó, Thần Tài cũng chiếu cố tuổi Mão hết mình, thời gian tới công việc suôn sẻ, tài vận nhất định dồi dào.

Tuổi Tuất

So với những con giáp khác, người tuổi Tuất không giỏi vòng vo, họ cũng chẳng biết thể hiện cảm xúc của bản thân, mọi thứ chỉ thông qua hành động. Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Tuất sẽ gặt hái được nhiều thành công nhờ sự chăm chỉ không ngừng.

Ảnh minh họa: Internet

Với những người tuổi Tuất, thời gian sau Rằm tháng 4 âm lịch sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Giai đoạn này, vận may sẽ lội ngược dòng bất ngờ, từ công việc đến tài vận đều có nhiều khởi sắc. Thời gian tới, tuổi Tuất phải biết nắm bắt cơ hội tốt trước mắt, không nên bỏ lỡ vì sẽ khó có lại lần thứ 2. Đây là cơ hội tuyệt vời giúp họ thành công, hãy tranh thủ phát huy mọi thứ để có được mọi thứ như ý.

1 con giáp đen đủi nhất

Tuổi Ngọ

Thời điểm này người tuổi Ngọ sẽ phải chịu khá nhiều vất vả trong công việc. Đặc biệt, họa tiểu nhân luôn rình rập, nếu không cẩn thận vừa chẳng được lợi lộc gì mà còn mang họa vào thân.

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Ngọ còn có thể phải đối mặt với họa thị phi trong tháng 4 Âm lịch này, nên nhớ tránh xa chuyện bàn tán sau lưng người khác, cũng đừng gây bè kết phái giữa chốn công sở. Những điều bạn làm có thể chẳng có mục đích gì, chỉ để giải trí cho vui nhưng cũng có thể trở thành mũi dao nhọn quay lại đâm vào chính bạn.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo