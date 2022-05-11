Tử Vi 2 ngày cuối tuần (14/5 - 15/5): Sao Mộc Tinh chiếu vầng hào quang rực rỡ, 3 con giáp này sẽ có tài lộc nhân đôi hưởng trọn phú quý, đại thắng nhờ Thần Phật phù trợ

Theo tử vi , đây là một trong những con giáp kiếm tiền giỏi nhất. Hai ngày cuối tuần 14/5 - 15/5 này, họ sẽ gặp nhiều may mắn hơn về tài chính, khả năng kiếm tiền được kích thích hơn, làm ăn phát đạt, tiền bạc rủng rỉnh, không còn khó khăn gì nữa

Với tính cách nhanh nhẹn, xông xáo trong công việc, người tuổi Ngọ không ngại khổ, vất vả, đặc biệt là luôn tin tưởng bản thân nên sẽ đạt được những thành tựu to lớn từ sự nghiệp đến tài lộc và con đường tình duyên.

Những người tuổi Dậu thường có nhiều ý tưởng. Họ không phải những người thích nói nhiều, luôn dũng cảm và tự tin trong cuộc sống và tập trung vào hành động thiết thực.

Thêm vào đó, người tuổi Ngọ rất giỏi quan sát, học hỏi từ những kiến ​​thức tưởng chừng nhỏ nhặt nhất. Bởi vậy, chỉ cần nhìn thấy được cơ hội kiếm tiền trong kinh doanh, họ sẽ mạnh dạn nắm bắt và làm nên thành công.

Người tuổi Dậu được Thần Phật che chở nên đường tài lộc cũng trở nên rực rỡ, khởi sắc hơn. Bên cạnh thu nhập từ công việc đang làm, người tuổi Ngọ còn có thêm những nguồn thu nhập khác như làm thêm, bất động sản, chứng khoán,...

Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, con đường tình duyên của con giáp này cũng được thuận lợi, người độc thân dễ gặp được người bạn đời, nếu là cặp đôi hẹn hò thì có thể tiến xa đến chuyện trăm năm. Đặc biệt, nếu tổ chức hôn lễ ở nửa đầu năm 2022 thì mọi việc trở nên suôn sẻ, dễ dàng hơn.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi được sao Mộc Tinh phù trợ nên công việc làm ăn thuận lợi, thành công, nhờ có tính chăm chỉ và có trách nhiệm nên để lại ấn tượng tốt với nhiều người.

Nếu là người làm ăn, buôn bán thì công việc kinh doanh sẽ thuận buồm xuôi gió vượt ngoài mong đợi, có được nhiều cơ hội hợp tác làm ăn nhờ quý nhân phù trợ, nên bạn hãy chủ động giữ quan hệ tốt với những người mới.

Nếu là người làm công ăn lương, chỉ cần giữ được tinh thần cầu tiến, cố gắng trong công việc thì ắt sẽ nhận lại được những thành quả xứng đáng như thăng chứ, tăng lương cuối năm

Ảnh minh họa: Internet

2 ngày cuối cùng trong tuần này, người tuổi Mùi không những gặp nhiều may mắn mà còn được quý nhân phù trợ, gặt hái được thành công một cách nhanh chóng. Ngay cả khi gặp phải khó khăn, họ cũng sẽ nhanh chóng giải quyết được vấn đề và thẳng bước đến đích. Nhìn chung, 2 ngày cuối tuần hứa hẹn nhiều điều tích cực và tốt đẹp hơn sẽ đến với con giáp này.

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm