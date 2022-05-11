Bật mí bí kíp sống một đời hạnh phúc, an nhiên, tự tại của 12 con giáp: Tý đừng quan tâm đến được mất, Dần bớt sống kiểm soát, Mùi nên buông bỏ quá khứ

Sự trung thực và siêng năng có thể khiến tuổi Tý có một cuộc sống tốt đẹp, nhưng quá qaun tâm đến vấn đề được và mất thường kìm hãm sự phát triển của con giáp này. Quá quan tâm đến được và mất có nghĩa là bạn luôn trong tâm trạng hoang mang lo sợ mất mát.

Sự lo lắng về những thứ mình được và mất thường tràn ngập trong trái tim bạn, điều này không chỉ làm trì hoãn việc tận hưởng cảm giác thư thái và hạnh phúc mà còn khiến tốc độ phát triển bản thân bị chậm lại.

Theo cách để 12 con giáp hạnh phúc, Tuổi Tý nên nhớ rằng, đôi khi trong cuộc sống phải chấp nhận đánh đổi để nhận lại những thứ giá trị hơn, đừng lo bản thân sẽ phải chịu phần thiệt thòi, ông trời luôn luôn công bằng, chỉ cần sống tốt thì trời xanh sẽ an bài.

Tuổi Sửu: Đừng quá nguyên tắc, cứng nhắc

Thực tế và lý trí khiến người tuổi Sửu luôn sống ngăn nắp và có chữ tín, chẳng muốn thất hứa với ai bao giờ, làm việc gì cũng có nguyên tắc.

Nhưng nếu mọi thứ rơi vào nguyên tắc rập khuôn, nó sẽ khiến bạn và người khác phải sống lý trí hơn, đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn, không thể thả lỏng nổi.

Với tuổi Sửu, hạnh phúc chỉ xuất hiện khi bạn được tin cậy, được dựa dẫm và buông bỏ những nguyên tắc cứng nhắc.

Hạnh phúc còn là niềm vui khi trung hòa mọi việc một cách linh hoạt và sống thoải mái, không quá ràng buộc bản thân vào bắt kỳ nguyên tắc nào.

Tuổi Dần: Bớt kiểm soát

Dũng cảm, nhiệt tình và uy quyền, những người cầm tinh con Hổ được sinh ra với những phẩm chất của một nhà lãnh đạo.

Nhưng nếu kiểu tính cách này cũng thúc đẩy ham muốn kiểm soát của bạn, nó sẽ khiến bạn dễ bỏ cuộc và bị mọi người xa lánh. Một người cô đơn, không ai thích làm bạn thì làm sao có thể hạnh phúc được?

Tuổi Dần nên bớt mạnh mẽ, bớt kiểm soát, bởi thần thái tự nhiên, hiền lành mà bạn toát ra không chỉ có thể thu phục lòng người, mà còn có thể tăng chỉ số hạnh phúc bên trong cơ thể bạn.

Tuổi Mão: Đừng thận trọng quá mức

Tuổi Mão là con giáp lạc quan, tốt bụng và chu đáo luôn khiến mọi người cảm thấy dễ chịu, bạn có tấm lưng ân cần, vững chắc mà ai cũng có thể dựa vào.

Nhưng khi gặp khó khăn, trái tim thận trọng và nhạy cảm sẽ khóa chặt cánh cửa với thế giới bên ngoài, từ đó Mão vô tình làm mất đi cơ hội tiến lên.

Hãy buông bỏ trái tim thận trọng quá mức, sống cởi mở thì những lời an ủi ấm áp và cơ hội mới sẽ mở ra cánh cửa hạnh phúc cho bạn.

Tuổi Thìn: Đừng khắc nghiệt với bản thân và những người xung quanh

Tuổi Thìn là người dễ dàng có được khả năng lãnh đạo phi thường và sự nghiệp xuất chúng, luôn luôn được mọi người kính nể.

Nhưng nếu bạn rơi vào những tình huống khắt khe, khó nhằn, bạn sẽ dễ dàng rơi vào vòng xoáy của chủ nghĩa hoàn hảo rồi để lại ấn tượng trong mắt người khác rằng mình là người khó gần, hay cau có.

Tuổi Thìn hãy buông bỏ trạng thái khắc nghiệt của tâm hồn, sống vui vẻ và thoải mái, những mối quan hệ hài hòa chính là nơi hạnh phúc bắt đầu.

Tuổi Tỵ: Ngưng tham lam

Càng ham muốn có được mọi thứ thì càng không có gì, cái gọi là không thể kiên trì, thiếu chấp trước đều là do lòng tham nửa vời của Tỵ. Chấp trước là tự làm khổ mình, thiệt thòi cho mình chứ không có gì vui, đâu có lợi ích tại sao bạn vẫn làm?

Dục vọng là hố sâu không đáy, nếu Tỵ không biết hài lòng với những thứ mình đang có thì bạn sẽ không thể yên tâm hưởng được hạnh phúc đang có dù có giỏi giang, xinh đẹp, giàu có đến đâu.

Tự mình tìm lấy hạnh phúc, nhìn quanh chỉ thấy rơi vào thế giới lạc lõng, chỉ khi buông bỏ lòng tham thì khi đó Tỵ mới sung sướng được.

Tuổi Ngọ: Chậm mà chắc

Những người tuổi Ngọ là những người nhiệt tình và năng nổ, không thích ở yên một chỗ, hay phải động tay động chân nhiều.

Vội vàng thôi chưa đủ, hãy buông bỏ những bước chân và tâm trạng háo hức, đón nhận những thử thách, chông gai đang đến, niềm vui hạnh phúc sẽ nối tiếp.

Chậm mà chắc còn hơn nhanh mà sai đường. Cứ bình tĩnh, học cho chắc, làm cho kỹ Mệt thì nghỉ ngơi, coi phim, đọc sách. Vượt qua mỗi chặng thì thưởng cho bản thân chuyến du lịch nhỏ thì Ngọ sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Tuổi Mùi: Bớt nghĩ về quá khứ

Tuổi Mùi ngoan ngoãn, trầm tính, ôn nhu, hiếm khi nổi loạn. Nhưng trong lòng con giáp này luôn có một tầng mây buồn, tiếc nuối quá khứ, lo lắng cho tương lai.

Hãy rũ bỏ đám mây đen này và để ánh nắng chiếu rọi tâm hồn, hạnh phúc quay về với bạn nếu như dứt bỏ được quá khứ.

Ngẫm lại mới thấy, thật ra mỗi con người trong chúng ta đều giống nhau, hay mơ về tương lai và hoài niệm quá khứ rồi cảm thấy hiện tại tẻ nhạt, vô vị.

Nếu cho bạn cơ hội quay về quá khứ, bạn sẽ phát hiện, những kỷ niệm đó sở dĩ tươi đẹp là bởi vì chúng ta không thể làm lại mà thôi. Vì thế Mùi hãy rũ bỏ những quá khứ không vui để bản thân được đón hạnh phúc trong tương lai.

Tuổi Thân: Gạt bỏ sự ghen tị ra khỏi cuộc đời

Tuổi Thân dù là nam hay nữ cũng rất thông minh và linh hoạt, khá suôn sẻ trong sự nghiệp, nhưng họ cũng dễ bị người khác khinh thường.

Ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu, hãy bỏ đi những ghen tị nhỏ nhen, duy trì điểm mạnh và chấp nhận điểm yếu của bản thân để trở thành một người hạnh phúc “không hoàn hảo”.

Thay vì ngồi ghen tị với người khác, con giáp này hãy cố gắng sao cho cuộc sống của mình tốt hơn. Bạn có nghĩ rằng, khi ghen tị với một ai đó, bạn sẽ tự biến mình thành kẻ xấu xí trong mắt người khác và cả chính trong mắt chúng ta nữa nên không thể nào mà hạnh phúc nổi.

Tuổi Dậu: Từ bỏ sự phù phiếm

Tuổi Dậu tuyệt vời nhất khi đi theo chủ nghĩa lý tưởng thực sự, sống lý tưởng và thực tế chính là chìa khóa thành công của họ.

Khuyết điểm của Dậu là không chịu thừa nhận thất bại và vẫn giữ lập trường cao ngạo của mình ngay cả khi bản thân gặp rắc rối, sau đó sẽ rơi xuống vực thẳm của sự thiếu hiểu biết.

Từ bỏ sự phù phiếm, cao ngạo và sống thanh tao, nhã nhặn thì ông trời sẽ cho phép bạn đạt được hạnh phúc thực sự từ những thành tích vẻ vang với sự chúc phúc của người khác.

Tuổi Tuất: Bớt trì hoãn, chần chừ

Không phải việc gì cũng có thể trì hoãn, có những việc cần tiến hành nhanh mà bạn cứ chần chừ, sợ hãi thì sẽ không có tác dụng, không có kết quả, hỏng việc.

Sự chần chừ xảy ra thường xuyên ở cuộc sống của tuổi Tuất, cơ hội bị bỏ lỡ, lãng phí thời gian và con đường đi đến hạnh phúc cũng bị trì hoãn.

Hãy ép bản thân lên lịch trình cho những việc cần quyết định nhanh và công việc phải hoàn thành. Ngay cả một trải nghiệm thành công nhỏ nhoi nhưng nhanh chóng cũng sẽ khiến bạn hạnh phúc hơn.

Tuổi Hợi: Buông bỏ mong muốn thể hiện bản thân

Hợi là những người lạc quan, sống đơn giản, họ thể hiện sự thân thiện và tài năng của mình với thế giới bằng sự giản dị và trung thực ở bất cứ nơi đâu họ đến.

Hãy buông bỏ mong muốn thể hiện bản thân thuần túy của bạn và để người khác có một mảnh bầu trời để thể hiện nữa nhé. Tiếng cười và lời cảm ơn sẽ mang đến cho bạn cảm giác hạnh phúc trọn vẹn hơn.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo!