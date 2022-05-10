Những điều 12 con giáp phải chú ý sau rằm tháng 4 để rước đại lộc, đại cát

Tâm linh - Tử vi 10/05/2022 21:24

Một số điều lưu ý cho các con giáp sau ngày rằm tháng 4 để nhận về nhiều phước lành, tài lộc.

Tuổi Tý 

Tuổi Tý chính là 1 trong những con giáp phát tài rằm tháng 4 nên bạn không cần phải quá căng thẳng, lo lắng về những vấn đề tài chính nữa.

Tháng này cũng là thời điểm thích hợp cho việc hợp tác đầu tư, nếu gặp được cơ hội tốt nên tìm hiểu và phân tích kỹ tình hình, có thể thu lợi lớn.

Những điều 12 con giáp phải chú ý sau rằm tháng 4 để rước đại lộc, đại cát - Ảnh 1
Có nhiều cơ hội đầu tư tốt cho tuổi Tý - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo, bước vào Rằm tháng 4 âm lịch sắp tới, tuổi Tý có Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, thời gian này nếu tiếp tục nỗ lực và cố gắng không ngừng thì cuối năm sẽ thành công rực rỡ, muốn nghèo cũng khó, tiền bạc dồi dào đến không ngờ.

Tuổi Mùi 

Theo dự đoán cho 12 con giáp, vận thế của người tuổi Mùi không suôn sẻ, công việc gặp nhiều trở ngại. Con giáp này dễ gặp phải cạnh tranh, dễ mắc phải sai lầm trong công việc dù đã rất cố gắng. Mặc dù sẽ có quý nhân tương trợ nhưng người thay đổi cục diện lại là chính bản thân người tuổi Mùi.

Những điều 12 con giáp phải chú ý sau rằm tháng 4 để rước đại lộc, đại cát - Ảnh 2
Tập trung suy nghĩ tích cực may mắn sẽ tới - Ảnh minh họa: Internet

Lời khuyên cho con giáp này là bạn hãy cứ tập trung và suy nghĩ tích cực, vì việc to hay nhỏ cũng đều có cách giải quyết phù hợp khi bạn đánh giá đúng tình hình, nhờ đó bạn tìm được người phù hợp để hỗ trợ mình.

Tuổi Mão

Bước vào Rằm tháng 4 âm lịch sắp tới, tuổi Mão sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống được nâng lên tầm cao mới, quý nhân phương xa xuất hiện giúp bạn ngày càng giàu có, cuối năm nay có người còn mua được nhà, được xe, thậm chí có cả số vốn lớn để làm ăn.

Chuyện tình cảm tốt đẹp, người nam tuổi Mão độc thân có cơ hội thoát ế, còn người nữ sẽ gặp được nhận duyên tốt.

Những điều 12 con giáp phải chú ý sau rằm tháng 4 để rước đại lộc, đại cát - Ảnh 3
Nhân duyên tốt sẽ tới với nữ tuổi Mão - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, dù có kiếm được tiền bạc thuận lợi thật thì bạn cũng chớ nên lơ là, chủ quan đấy nhé. Hãy chú ý cách cư xử với mọi người xung quanh nếu không muốn bản thân vướng vào chuyện thị phi, phải dùng tiền mới giải quyết được.

Tuổi Tuất

Cuộc sống tuổi Tuất thành công là nhờ bạn biết mỉm cười với những khó khăn xung quanh mình, bên cạnh đó lại không ngừng nỗ lực, cố gắng và hy vọng vào tương lai tươi sáng.

 Về mặt tài vận, cũng do Tài Tinh phù hộ nên cơ hội kiếm tiền, cầu tài vô cùng rộng mở, thu nhập tăng cao, có thể đầu tư vào lĩnh vực mua bán nhà cửa. 

Những điều 12 con giáp phải chú ý sau rằm tháng 4 để rước đại lộc, đại cát - Ảnh 4
Tập trung cao độ trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Song con giáp phát tài rằm tháng 4 này cần nhớ phải tập trung cao độ vào việc mình đang làm, chớ nên để mình xao lãng vì bất cứ lý do nào, bởi số tiền bạn kiếm được là nhờ chính công sức của mình chứ không phải là do may mắn đâu.

Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Top 3 con giáp may mắn, sự nghiệp khởi sắc nhất trong 5 ngày tới

Top 3 con giáp may mắn, sự nghiệp khởi sắc nhất trong 5 ngày tới

3 con giáp sau đây nhận được nhiều may mắn: Hạnh phúc ngập tràn, sự nghiệp khởi sắc trong vòng 5 ngày tới, cuộc sống có nhiều chuyển biến tích cực

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi xem vận hạn 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 21 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 51 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 1 giờ 51 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 2 giờ 21 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 2 giờ 51 phút trước
Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Tâm sự 3 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng