Tử vi thứ Năm 12/5/2022 của 12 con giáp: Sửu - Tuất làm gì cũng thuận lợi đủ đường, thiên ấn che chở hết lòng, Mão - Thân trở thành mục tiêu của kẻ xấu, dễ hao hụt tiền tài

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, nhờ có Chính Ấn che chở, vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Tý trong hôm nay đang trên đà tăng tiến. Cũng nhờ thường ngày con giáp này luôn cống hiến hết mình vì công việc, không màng tới lợi ích cá nhân, thành quả đạt được vô cùng xứng đáng.

Ngày này cũng thích hợp để bản mệnh tiến hành việc kết bạn, làm ăn, hoặc bạn sẽ nhận được lời mời hợp tác hấp dẫn từ đối tác. Tuy nhiên, bạn vẫn cần suy nghĩ cẩn thận trước khi đưa ra câu trả lời, đừng quên nhìn lại một vài kinh nghiệm trong quá khứ để hạn chế rủi ro bạn nhé.

Có Chính Tài che chở, người tuổi Sửu không gặp phải bất kỳ vấn đề trở ngại nào trên con đường tìm kiếm tài lộc của mình. Bản mệnh có kế hoạch chi tiêu cụ thể, không vướng phải những sai lầm tài chính mà có cho mình thu nhập ổn định lâu bền.

Cát thần này cũng báo hiệu những điềm lành đang tới, lúc này rất thích hợp để những chú Trâu mạnh dạn đầu tư hay kinh doanh. Nếu có ý định mở rộng khoản thu nhập hàng tháng của mình, bạn có thể lên ý tưởng ngay từ bây giờ.

Tuổi Dần

Nhờ có Tam Hợp dẫn dắt, đường tình duyên của người tuổi Dần có rất nhiều điểm sáng. Nhân duyên rộng mở giúp người độc thân có cơ hội kết duyên vừa ý. Bản mệnh nếu còn độc thân thì đừng bỏ lỡ cơ hội để làm quen, gặp gỡ người khác phái trong ngày hôm nay nhé, biết đâu đó chính là một nửa mà bạn tìm kiếm bấy lâu.

Người có đôi có một ngày vui vẻ bên nhau. Sau những ngày làm việc căng thẳng, chẳng còn gì tuyệt hơn khi được ở bên người mình yêu, nghe người ấy hỏi han, quan tâm và chia sẻ những câu chuyện yên bình bên nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Họa Kiếp Tài xuất hiện có thể là nguyên nhân khiến tiền bạc của người tuổi Mão hao hụt mất kiểm soát. Bản mệnh có thể sẽ mắc phải những sai lầm khi đưa ra quyết định liên quan đến tiền bạc, không mảy may nghi ngờ khi tai họa đến rất gần bên mình, tạo cơ hội cho tiểu nhân lừa gạt và chiếm đoạt những gì mình đang có.

Cũng bởi thiếu cảnh giác, không cẩn trọng, đó chính là lý do khiến những chú Mèo trở thành mục tiêu của kẻ xấu. Dù thế nào chăng nữa cũng cần phải giữ tỉnh táo và biết được việc mình làm sẽ dẫn đến hậu quả ra sao để tránh phải hối hận trong tương lai khi phải trả những cái giá khá đắt.

Tuổi Thìn

Nhờ Thiên Tài nhập cục, người tuổi Thìn đón tin vui về đường tài lộc khi mà tiền bạc ào ào đổ về túi. Con giáp này có thêm nghề tay trái để tăng thu nhập cho mình, tuy có chút vất vả nhưng thành quả nhận về khiến bạn hài lòng.

Người làm kinh doanh có cơ hội phát triển quy mô làm ăn lớn hơn nữa, nếu bạn nắm bắt được cơ hội này thì chẳng lo không có tiền tiêu. Bản mệnh cần tỉnh táo và sáng suốt để không bỏ lỡ thời cơ phát tài.

Tuổi Tỵ

Thứ năm này, người tuổi Tỵ vấp phải không ít khó khăn trong việc thuyết phục mọi người tin tưởng và nghe theo mình. Dường như những biểu hiện suốt thời gian qua của con giáp này vẫn chưa đủ để đập tan sự nghi ngờ trong lòng mọi người. Bạn cần tìm cách để chứng minh năng lực mình hoàn toàn có thể đảm nhiệm công việc, thay vì tỏ ra nóng nảy hay trách móc đối phương.

Trong chuyện tình cảm gia đình, bản mệnh cũng duy trì được không khí gia đình rất hòa hợp. Vợ chồng bạn tìm được tiếng nói chung trong nhiều việc, bản mệnh cũng không quên tạo ra một vài bất ngờ nho nhỏ cho nửa kia của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ được Tỷ Kiên tiếp thêm sức mạnh nên không hề nao núng khi đối mặt với những thử thách trong công việc. Dù có những khó khăn trước mắt nhưng bạn vẫn quyết tâm chinh phục được mục tiêu đã định.

Có động lực làm việc, lại có tinh thần quyết chiến quyết thắng, không quá khó để tuổi Ngọ vượt qua những khó khăn đang tồn tại để đi đúng hướng đúng đường tới vinh quang. Ít nhất thì hiện tại cấp trên đã ghi nhận về những nỗ lực của bạn, đó là một điều rất đáng mừng.

Tuổi Mùi

Chính Tài xuất hiện cho thấy người tuổi Mùi đang có nguồn thu nhập khá ổn định từ công việc chính. Hôm nay hãy cân nhắc để sắp xếp thời gian làm việc cho hợp lý, đừng có lo chuyện bao đồng mà xao nhãng công việc, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất của bản thân.

Tuy nhiên, đường tình duyên của mệnh chủ lại chẳng được thắm sắc, nên dù tiền bạc trong tay nhưng chưa chắc bản mệnh đã thấy an lòng. Có lẽ cuộc đời luôn tạo cho chúng ta những thử thách để ta cố gắng, nên hãy cố gắng cân bằng các phương diện của cuộc sống bạn nhé.

Tuổi Thân

Điềm báo hung hiểm có xảy tới bất cứ lúc nào trong ngày hôm nay với người tuổi Thân, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Đào hoa xấu bao trùm lên vận trình tình cảm của con giáp này. Bản mệnh cần chú ý giữ gìn tình cảm gia đình, đừng để những khúc mắc cá nhân tạo cơ hội cho kẻ thứ 3 chen chân khiến cho tình yêu tan vỡ.

Tình cảm trúc trắc còn ảnh hưởng đến tâm trạng làm việc của những chú Khỉ. Ngày này, bạn khó lòng tập trung vào công việc do ảnh hưởng từ hung thần Thiên Quan. Bạn cần cố gắng nhiều hơn để không tạo ra cơ hội cho kẻ tiểu nhân ra tay hãm hại, gây chuyện thị phi đồn đoán sai sự thật. Chỉ một phút lơ là có thể gây họa lớn, đừng mạo hiểm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Thứ 5, ngày 12/5 này, người tuổi Dậu có Chính Quan trợ mệnh, công việc suôn sẻ, không có nhiều điều cần phải lo lắng. Thời gian này, bản mệnh chỉ cần làm theo đúng kế hoạch đề ra là có thể thu được thành quả như mong đợi. Với tinh thần trách nhiệm cao, con giáp này được cấp trên tin tưởng và đánh giá cao. Bản mệnh cần cố gắng phát huy để giành được nhiều thành công hơn nữa.

Tuy nhiên, kèm theo đó sẽ là sự bận rộn tăng lên khá rõ khiến con giáp này ít thời gian hơn cho bản thân, bạn nên tập quen dần với lịch trình làm việc tất bật này. Sự tỉnh táo và tinh thần tập trung cao độ sẽ là các yếu tố giúp bạn thành công như mong đợi.

Tuổi Tuất

Nhờ Tam Hợp cục nâng đỡ, người tuổi Tuất có một ngày làm việc vô cùng năng suất. Nhiều việc diễn ra theo đúng kế hoạch đã xây dựng từ trước khiến bản mệnh cảm thấy tự tin vào hào hứng hơn nhiều. Bạn cũng nhận ra có nhiều người sẵn sàng giúp đỡ mình nên càng thêm mạnh dạn.

Việc thi cử trong ngày này cũng diễn ra khá thuận lợi với bản mệnh. Chỉ cần ôn luyện kĩ càng trước đó và giữ tinh thần bình tĩnh khi bước vào phòng thi thì không có gì mà bạn không vượt qua được cả. Hãy tự tin rằng bạn không hề kém cỏi so với bất cứ ai.

Tuổi Hợi

Hôm nay người tuổi Hợi đón đào hoa khởi vượng tới không ngờ. Sau bao chờ đợi thì con giáp này cũng gặp được nhân duyên của mình, tình yêu mở lối trái tim, mang tới cho bạn những niềm hân hoan, tạo động lực lớn lao trong cuộc sống.

Chẳng những vậy, Thiên Ấn còn giúp cho con giáp này dễ dàng hoàn thành công việc hơn. Dù có nhiều khó khăn, trắc trở trước mắt nhưng bản mệnh biết cách khéo léo vận dụng những gì mình có, lợi dụng thời cơ để vượt qua thử thách một cách thành công.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.