Rằm tháng 11 âm: Nhà tiên tri chỉ đích danh 3 con giáp này, 99% trúng số độc đắc, vơ sạch tài lộc của thiên hạ, sẵn sàng đón Tết Nguyên đán bừng bừng khí thế

Tâm linh - Tử vi 05/12/2022 15:23

Rằm tháng 11 âm có những con giáp dưới đây may mắn thành công.

Tuổi Mùi

Đứng đầu trong những con giáp may mắn vào đúng rằm tháng 11 âm đó chính là tuổi Mùi. Người tuổi Hợi sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới.

Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. Nhất là vào thời điểm rằm tháng 11 âm, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc.

Nếu mua sắm bất động sản trong năm này, tiền trong túi của người tuổi Mùi sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là năm tài chính xuất sắc của không ít những người sinh năm Hợi, và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội.

Tử vi cho biết đây là thế cục mang lại may mắn, thuận lợi. Nhưng không phải tất cả người tuổi Hợi đều suôn sẻ, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Những người tuổi Hợi sinh vào mùa thu đông, đặc biệt là mùa đông sẽ gặp nhiều điềm lành nhất.

Rằm tháng 11 âm: Nhà tiên tri chỉ đích danh 3 con giáp này, 99% trúng số độc đắc, vơ sạch tài lộc của thiên hạ, sẵn sàng đón Tết Nguyên đán bừng bừng khí thế - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Dần

Trong tử vi của 12 con giáp, người tuổi Dần bẩm sinh đã mạnh mẽ, can đảm, dám làm dám chịu. Họ cũng sở hữu đầu óc nhạy bén, có tố chất của một nhà lãnh đạo.

Tuy nhiên, đôi khi con giáp này cũng tỏ ra bảo thủ, không sẵn sàng tiếp thu, lắng nghe những ý kiến trái chiều.

Vào rằm tháng 11 âm tới, người tuổi Dần được sao tốt chiếu mệnh nên tài vận vượng hơn thấy rõ. Con giáp này làm kinh doanh thì tài lộc vượng phát, buôn may bán đắt. Những khoản đầu tư của họ trước đây sẽ sinh lời. Tài vận của người tuổi này đang trong giai đoạn tăng tiến.

Họ được Thần Tài ban phát của cải nên làm đâu thắng đó, vận may tới tấp gõ cửa. Những người làm công ăn lương cũng có thêm công việc, dự án để thể hiện tài năng.

Rằm tháng 11 âm: Nhà tiên tri chỉ đích danh 3 con giáp này, 99% trúng số độc đắc, vơ sạch tài lộc của thiên hạ, sẵn sàng đón Tết Nguyên đán bừng bừng khí thế - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Vào rằm tháng 11 âm lịch, chúc mừng tuổi Mão trở thành con giáp vượng vận quý nhân, đi đến đâu cũng có người yêu thương, giúp đỡ. Cơ hội chạm tới đỉnh vinh quang trong sự nghiệp tăng cao.

Với những người làm công ăn lương, quý nhân chính là những người lãnh đạo, được cấp trên yêu quý, trân trọng thì còn gì bằng. Họ sẽ phân công cho bạn những dự án mới mẻ, giúp bạn tăng cường vị thế, thể hiện bản thân.

Dù có một vài khó khăn nho nhỏ nhưng nhờ sự thông minh, nhanh nhạy mà bản mệnh đi qua nhẹ tựa lông hồng, cũng không cần quá hấp tấp bởi xung quanh luôn có người sẵn sàng giúp đỡ bạn.

Cát tinh mang tới những mối quan hệ tốt đẹp với đối tác, khách hàng với những người đang làm kinh doanh, buôn bán nhờ đó mà lợi nhuận vượt trên cả kì vọng, được thị trường đón nhận tích cực.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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