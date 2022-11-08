Rằm tháng 10 hân hoan đón lộc, 3 con giáp này tiền tỷ bỏ túi, kinh doanh đại vượng, giàu sang tột đỉnh, may mắn bội phần

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Mão luôn chu đáo và có thái độ sống rất lạc quan, có trách nhiệm với mọi người xung quanh.

Trong sự nghiệp, người tuổi Mão có nhiều việc hợp tác với người thân trong gia đình, giúp đôi bên cùng có lợi, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ, vừa thu về lợi nhuận tốt cho bản thân và gia đình.

Con giáp này luôn giữ vững quan điểm đề cao giá trị gia đình. Họ quan tâm sát sao đến cha mẹ và những người thân trong gia đình. Tính cách nhân hậu, có hiếu tự nhiên có thể mang lại nhiều điều tốt lành cho con giáp này.

Sự nghiệp của con giáp tuổi Mão trong tương lai cũng rất có triển vọng. Cuộc sống của họ chắc chắn sẽ được cải thiện dần dần nhờ có sự đoàn kết và hòa hợp của gia đình, bè bạn. Càng có tuổi, họ càng được hưởng phúc nhờ các mối quan hệ tốt đẹp, cuộc sống không thiếu thốn gì.

Tuổi Sửu

Theo dõi tử vi hàng ngày, tuổi Sửu có được sự quyết đoán và dứt khoát khi đứng trước các lựa chọn quan trọng trong hôm nay. Nhờ Tỷ Kiên soi chiếu, bạn có thể đi trước người khác, trở thành nhân vật nổi bật và giành nhiều lợi thế về phía mình.

Ảnh minh họa: Internet

Dù năng lực của bạn đã được khẳng định nhưng không phải việc gì con giáp này làm cũng đúng nên đừng khoe mẽ quá về khả năng của bản thân. Sự thật là ngoài kia còn có rất nhiều người tài giỏi, thậm chí hơn bản mệnh rất nhiều, vì vậy hãy luôn giữ tâm thế cầu thị, học hỏi thế giới xung quanh mình sẽ tốt hơn cho tương lai của bạn.

Chuyện tình cảm của tuổi Sửu cũng khá thuận lợi nhờ Thổ sinh Kim. Những áp lực trong cuộc sống và công việc của con giáp này dường như chẳng còn là gánh nặng với bạn mỗi khi bạn ở bên cạnh người ấy. Đối phương là nguồn an ủi và động viên lớn lao với bạn.

Tuổi Thìn

Vào hôm nay Rằm tháng 10 âm lịch, Tam Hợp giúp sức, người tuổi Thìn sẵn sàng dấn thân cho những trải nghiệm mới. Bạn chẳng hề cảm thấy sợ hãi mà ngược lại, cảm thấy hứng thú khi đối diện với những điều chưa biết trước. Tinh thần lạc quan, tích cực ấy sẽ giúp bạn tiến xa hơn nữa trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, xung quanh bạn cũng không thiếu những người sẵn sàng giúp sức. Nếu biết cách phát huy sức mạnh của tập thể, bạn sẽ còn chinh phục những đích đến xa xôi hơn.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 15 âm lịch nhân thần ở phía trong ở phía trong cổ tay, phía trong đùi và âm hộ. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.