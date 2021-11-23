Ra ngõ gặp quý nhân, vào nhà gặp thần tài, 3 con giáp này trong 3 tuần tới đây giàu sang phú quý, tài vận hanh thông

Tâm linh - Tử vi 23/11/2021 22:10

Tử vi 12 con giáp cho thấy, 3 con giáp này trong 3 tuần tới đây giàu sang phú quý, tài vận hanh thông không ai sánh bằng.

Tuổi Hợi

Trong 3 tuần tới đây, những người sinh năm Hợi sẽ có nhiều cơ hội làm ăn phát tài. Trong công việc, con đường thăng tiến của họ cũng ngày càng rộng mở. Nếu nắm bắt cơ hội đến với mình, con giáp này kiếm tiền nhiều như nước, cuộc sống ngày càng khởi sắc.

Người làm kinh doanh cũng chốt được nhiều đơn hàng, ký được hợp đồng mới. Nhiều đối tác làm ăn sẽ tìm đến và ngỏ ý hợp tác với con giáp này. Người tuổi Hợi nỗ lực không ngừng sẽ đạt được thành quả xứng đáng.

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Trong 3 tuần tới đây, những người sinh năm Hợi sẽ có nhiều cơ hội làm ăn phát tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong 3 tuần tới đây, con giáp tuổi Thìn được quý nhân phù trợ, công việc của họ rất suôn sẻ. Họ sẽ đạt được thành tích tốt trong công việc, được cấp trên trọng dụng. Người làm kinh doanh sẽ ký được những hợp đồng quan trọng.

Ngoài ra, con giáp này cũng nhận được thêm cơ hội đầu tư đầy hứa hẹn. Chỉ cần nắm bắt cơ hội, người tuổi này sẽ đạt được mục tiêu mà mình đề ra, kiếm tiền về đầy túi.

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Trong 3 tuần tới đây, con giáp tuổi Thìn được quý nhân phù trợ, công việc của họ rất suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong 3 tuần tới, người tuổi Dậu được dự đoán có quý nhân phù trợ. Cùng với nỗ lực của bản thân, con giáp này không chỉ có được may mắn mà còn có cuộc sống phú quý, đủ đầy, đặt nền móng cho tương lai.

Trong thời gian tới đây, con giáp này cần phải tập trung, nỗ lực toàn tâm, toàn ý cho công việc. Sự nghiệp của họ hết sức hanh thông, thuận lợi. Họ làm đâu gặt đấy, vạn sự đều như ý.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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