Giáng Sinh năm nay, 3 con giáp này được thần tài chỉ lối, lộc lá bủa vây, tiền tiêu không hết

Theo tử vi 12 con giáp, 3 con giáp này được thần tài chỉ lối, lộc lá bủa vây, tiền tiêu không hết vào ngày Giáng Sinh.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất càng về cuối tháng càng dễ phát tài. Vốn dĩ tài vận trong tháng 12 của con giáp này đã khá lý tưởng rồi, nhưng tài lộc vào đúng ngày Giáng Sinh lại không ngừng tăng tiến.

Lời khuyên để con giáp này đạt được mục tiêu đề ra của mình chính là phải kiên trì. Chỉ có sự kiên trì mới giúp bạn quyết tâm chiến đấu đến cùng, không dễ dàng bỏ cuộc. Nếu biết nắm bắt thời cơ, có khả năng con giáp này sẽ trở thành đại gia chỉ trong một đêm.

Vốn dĩ tài vận trong tháng 12 của con giáp này đã khá lý tưởng rồi, nhưng tài lộc vào đúng ngày Giáng Sinh lại không ngừng tăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão là con giáp vượng tài lộc có tiếng trong đợt lễ Giáng Sinh. Bạn chẳng cần phải đi tìm tài lộc ở đâu xa mà tài lộc sẽ tự tới với bạn thôi. Nếu mua một tờ vé số biết đâu may mắn lại càng tăng gấp bội với giải thưởng cao nhất sẽ thuộc về bạn thì sao? Hơn nữa, họ không những đem lại may mắn cho bản thân mà còn lan tỏa đến những người thân xung quanh.

Thần tài ở hướng Tây Nam, có khó khăn thì nhớ chọn đây làm hướng xuất hành. Nếu có kế hoạch quan trọng liên quan đến tiền bạc thì cũng nhớ quay về đây làm lễ để Thần Tài cho thêm tài thêm lộc.

Tuổi Mão là con giáp vượng tài lộc có tiếng trong đợt lễ Giáng Sinh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tháng 12 này có thể coi là đỉnh điểm của tài lộc của người tuổi Tý. Không chỉ có các ngôi sao may mắn chiếu mệnh mà con đường thăng quan, tiến chức cũng sẽ đến rất nhanh. Vì thế số dư tài khoản của con giáp này chỉ có tiến không có lùi, có thể kiếm bộn tiền chỉ trong một thời gian ngắn. Đồng thời, họ cũng có nhiều bạn bè thân thiết và nhiều mối quan hệ xã hội, đối tác làm ăn.

Trong ngày Giáng Sinh tới đây, vận tài lộc của người cầm tinh con chuột cực thịnh vượng, có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi lộc lá bủa vây.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giang-sinh-nam-nay-3-con-giap-nay-duoc-than-tai-chi-loi-loc-la-bua-vay-tien-tieu-khong-het-438048.html