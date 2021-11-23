Cát thần chỉ điểm, quý nhân tương trợ, 3 con giáp này thăng quan tiến chức, giàu có đủ đầy trong 2 năm tới

Tâm linh - Tử vi 23/11/2021 21:52

Tử vi 12 con giáp cho thấy, 3 con giáp này thăng quan tiến chức, giàu có đủ đầy trong 2 năm tới.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ trời sinh bản tính nhiệt tình, vui vẻ, có tài ngoại giao, dễ dàng thiết lập mối quan hệ với người khác. Con giáp này chẳng thiếu bạn chơi, quý nhân vận lúc nào cũng vượng. Ngoài việc được cấp trên ưu ái thì tuổi Ngọ còn được không ít người giúp đỡ nữa.

Trong vòng 2 năm tới, người tuổi Ngọ trong mệnh cách có 2 đại cát tinh chiếu mệnh, chính vì thế mà vận trình tài lộc được thăng cấp. Nhân duyên tốt nên bản mệnh có thể gây dựng và duy trì các mối quan hệ tốt đẹp, từ đó tìm được cơ hội kiếm tiền nhanh chóng và dễ dàng hơn bình thường rất nhiều. Tiền bạc rủng rỉnh, lúc nào cũng sẵn sàng.

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Người tuổi Ngọ trời sinh bản tính nhiệt tình, vui vẻ, có tài ngoại giao, dễ dàng thiết lập mối quan hệ với người khác - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong 2 năm tới, Hợi chính là con giáp phát tài phát lộc tới không ngờ. Thậm chí không chỉ phát tài đâu, con giáp này còn có thể thăng quan tiến chức nữa cơ. Cứ ngỡ cuối năm là thời điểm nghỉ ngơi nhưng tuổi Hợi thì có khi phải mở tiệc ăn mừng ấy chứ.

Nói đùa vậy chứ những chú Heo chẳng có thời gian rảnh rỗi mấy trong 2 năm này đâu, còn bận rộn đủ thứ việc chứ lấy đâu có lúc ngồi ăn nhậu được. Sự tập trung, chuyên tâm trong công việc giúp bản mệnh giải quyết được nhiều vấn đề hệ trọng.

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Đi tìm con giáp phát tài trong 2 năm tới, người tuổi Thìn là ứng cử viên sáng giá nhất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đi tìm con giáp phát tài trong 2 năm tới, người tuổi Thìn là ứng cử viên sáng giá nhất. Con giáp này trong mệnh đã có tài lộc vượng, vận khí tất nhiên không thể tồi, dù có gặp khó khăn trở ngại thì cuối cùng cũng sẽ vượt qua, tìm được chỗ đứng cho mình.

Trong giai đoạn này, cát tinh Long Đức, Tử Vi, Tam Đài thay nhau trợ giúp người tuổi Thìn, chính nhờ thế mà vận trình thăng cấp nhanh chóng đến bất ngờ. Dù là mục tiêu hay mơ ước có lớn đến đâu thì cũng đều có khả năng thành hiện thực. Con giáp này sẽ dễ dàng nhận thấy những may mắn mà mình đang có. Quý nhân vây quanh trợ mệnh, cũng có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp bày ra trước mắt.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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