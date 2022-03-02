Quý nhân phù trợ, tổ tiên độ trì, đúng 0h ngày 10/3, những con giáp này nhận được KHOẢN TIỀN LỚN, cơ hội làm ăn nối tiếp nhau gõ cửa nhà

Tâm linh - Tử vi 02/03/2022 08:30

Thời điểm ngàu 10/3, vận khí của 3 con giáp này tăng lên nhanh chóng, họ có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão vốn hiền lành, thông minh và gặp được nhiều may mắn. Năm 2022 này xác định là giai đoạn thăng hoa của tuổi Mão, chỉ cần họ biết nắm bắt thời cơ thì có thể đổi đời trong chớp mắt.

Từ giờ đến ngày 10/3, tuổi Mão sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu, họ có thể có thu nhập vừa phải từ công việc đang làm, và cũng tìm được những cơ hội mới để phát tài. Chính vì vậy thời gian sắp tới họ dễ có được nhiều của cải, làm ăn phát tài nhanh chóng, và đương nhiên một khi có nhiều tiền trong tay, cuộc sống cũng tự nhiên suôn sẻ, hạnh phúc bỗng thăng hoa.

Tuổi Mùi

Tháng 3/2022 này người tuổi Mùi có quý nhân phù trợ, các hạng mục đều diễn ra đúng theo với kế hoạch, thậm chí một số việc còn tồn đọng trước đó cũng được giải quyết nhanh gọn. Tinh thần hăng say giúp con giáp này đang đạt được hiệu suất rất cao, đôi khi còn khiến người xung quanh ngỡ ngàng.

 

Người làm công ăn lương vẫn có thu nhập cố định nên không lo thiếu thốn. Với những năng lực mà bạn đang thể hiện, bạn hoàn toàn có cơ sở để mạnh dạn đưa ra đề xuất mức lương tăng cho xứng đáng với công sức bỏ ra. 

 

Quý nhân phù trợ, tổ tiên độ trì, đúng 0h ngày 10/3, những con giáp này nhận được KHOẢN TIỀN LỚN, cơ hội làm ăn nối tiếp nhau gõ cửa nhà - Ảnh 1

Ảnh minh họa

 

 

Nguồn thu nhập phụ cũng có dấu hiệu khởi sắc, lợi cho đường kinh doanh, buôn bán, đầu tư. Thu nhập tăng lên đáng kể khi bản mệnh luôn có thể đưa ra quyết định nhanh gọn và dứt khoát, dám chấp nhận đánh đổi để chinh phục mục tiêu lớn. 

 

Ngoài ra con giáp này cũng nhận được khoản tiền bất ngờ, có thể là được ai đó trả nợ hoặc được hưởng hoa hồng, lợi tức… nhờ thế mà các khoản tích lũy tăng lên nhanh chóng.

 

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu hiền lành, cần cù, chịu khó. Họ tốt bụng, có kỹ năng xã hội cao và sống chân thành. Khi thấy người khác gặp khó khăn, con giáp này sẵn lòng giúp đỡ trong khả năng của mình.

Cũng vì ở hiền gặp lành nên con giáp này được trời ban cho may mắn. Dù làm việc gì, họ cũng được người tốt giúp đỡ, dẫu gặp khó khăn cũng sớm tai qua nạn khỏi.

Tử vi ngày 10/3 dự đoán, người tuổi Sửu được Thần Tài ban phát tài lộc nên công việc xuôi thuận hơn trước. Những điều may mắn, tốt đẹp nối tiếp nhau gõ cửa nhà con giáp này. Người tuổi Sửu có cơ hội thăng tiến quan trọng.

Con giáp này làm việc, chăm chỉ, toàn tâm toàn ý sẽ thu về thành quả xứng đáng. Trong khi đó, những người làm kinh doanh cũng tìm được nguồn hàng, đối tác làm ăn tin cậy. Người tuổi này rũ bỏ vận xui, làm ăn gặp thời gặp thế, thu tiền về đầy túi. Cuộc sống của họ ngày một khởi sắc.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Được mệnh danh là “cỗ máy in tiền” top 3 con giáp tài vận "lội ngược dòng", phất lên bất ngờ, tiền tài dư dả trong nửa đầu năm 2022

Được mệnh danh là “cỗ máy in tiền” top 3 con giáp tài vận "lội ngược dòng", phất lên bất ngờ, tiền tài dư dả trong nửa đầu năm 2022

Tử vi 6 tháng đầu năm 2022 dự báo, 3 con giáp này sẽ có nguồn tài phú to lớn, quý nhân xuất hiện mang lại may mắn, tài lộc, cơ hội phát triển.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp bói vui bói vui tài lộc

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 53 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 53 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 3 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 7 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 8 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 8 giờ 23 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 8 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 9 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'