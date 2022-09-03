Quý nhân phù trợ, ban phát tài lộc, cơ hội kiếm tiền, 3 con giáp có vận may lội ngược dòng, phát tài không ngừng, tiền phủ ngập nhà dịp cuối tuần này (3, 4/9/2022)

Cuộc sống tuổi Mão cũng như những con giáp khác, cũng trải qua nhiều biến cố, khó khăn, hay thậm chí phải đối mặt với thử thách lẫn sự hy sinh. Trong năm vừa qua, tuổi Mão không những hao tài tốn của mà cuộc sống cũng không ít chông gai.

Dự kiến tuổi Mão gặp được cơ hội làm giàu, gặt hái được nhiều thành công, cuối năm hưng thịnh rực rỡ. Chỉ cần tuổi Mão không ngừng nỗ lực cố gắng thì mọi khó khăn đều được giải quyết êm đẹp.

Tử vi có nói, 2 ngày cuối tuần này, tuổi Mão sẽ lấy lại được những gì đã mất. Bởi lẽ năm sau là năm Tam hợp với con giáp này, không những họ gặp được nhiều may mắn mà bên cạnh còn có nhiều quý nhân phù trợ.

Tuổi Mùi

Thời gian trước, tuổi Mùi dễ gặp xích mích trong các mối quan hệ ở nơi làm việc, do đó phải hết sức kín kẽ trong giao tiếp. Ngoài ra, tuổi Mùi cũng được cho là không nên đầu tư rủi ro vì khả năng thua lỗ cũng khá cao. Để có thể duy trì tình hình tài chính ổn định, họ nên cân nhắc, tính toán cẩn thận, chi tiêu hợp lý.

2 ngày cuối tuần, những vận xui này sẽ dần biến mất, nhường chỗ cho nhiều suôn sẻ và thuận lợi sẽ đến với tuổi Mùi.

Ảnh minh họa

Tử vi học có nói, với sự xuất hiện của cát tinh Vũ Khúc - 1 sao tốt chủ về tài lộc, tiền tài, tuổi Mùi có thể gặp may mắn bất ngờ trong việc kiếm tiền, thậm chí thu nhập tăng cao từ nhiều nguồn khác nhau.

Do đó, tuổi Mùi nên tận dụng những ưu thế này để kiếm tiền, bảo đảm cho họ 1 cuộc sống sung túc, đủ đầy trong dịp cuối năm này.

Tuổi Thân

Nhờ sự cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ của mình mà trong những tháng cuối năm sắp tới, người tuổi Thân sẽ có cuộc sống vô cùng viên mãn, gặt hái được nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Ảnh minh họa

2 ngày cuối tuần này, công việc của bạn khá áp lực, dồn dập và không có bước tiến gì đáng kể thì vào giai đoạn cuối năm này, bạn sẽ có cơ hội để phát triển sự nghiệp, tài lộc thăng hoa. Nếu biết tận dụng cơ hội, bạn có thể tạo ra bước ngoặt lớn trong cuộc đời, một bước lên tiên, tiền tài hay tình cảm đều không phải suy nghĩ.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.