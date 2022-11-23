Quý nhân nào sẽ giúp 12 con giáp có một năm 2023 gặp dữ hóa lành, tài lộc phong phú, công thành danh toại?

Tử vi 2023 nhận định, vì vẫn nằm trong hạn Tam Tai, chịu thêm tác động của Hình Thái Tuế nên năm Quý Mão vẫn tồn tại nhiều khó khăn và thách thức dành cho Tý. Tuy hung vận khá lớn nhưng Tý hoàn toàn vẫn có thể tìm ra cơ hội để xoay chuyển tình thế nếu biết cách tận dụng bất cứ lợi thế nào, đặc biệt là không bỏ lỡ những chỉ điểm từ quý nhân . Vậy quý nhân của tuổi Tý năm 2023 là ai và trợ giúp ra sao?

Trong 12 con giáp, Tý vốn là con giáp có đầu óc nhanh nhạy, thông minh, giỏi tính toán. Tuy nhiên, người tuổi Tý cũng có những khuyết điểm nhất định, trong đó phải kể tới tính đa nghi của con giáp này, cũng chính vì thế họ thường đánh mất nhiều cơ hội do quá thận trọng.

Tý và Thân vốn nằm trong mối quan hệ Tam Hợp. Trong quá trình làm việc, hai con giáp này có thể bổ trợ, thúc đẩy nhau rất tốt. Cả hai đều là người dám nghĩ dám làm, có tham vọng nên sẽ là những người bạn tốt trong công việc, hợp tác vui vẻ.

Quý nhân đầu tiên của tuổi Tý trong năm 2023 phải kể tới người tuổi Thân, đặc biệt là những người đồng nghiệp hàng ngày luôn kề vai sát cánh chung với Tý.

Hơn nữa, sự tinh ranh của Thân có thể giúp Tý nhìn ra được thời cơ và hướng đi đúng đắn. Trong khi, sự thận trọng của Tý sẽ giúp giảm bớt phần nóng vội và hấp tấp của Thân. Cả hai luôn hỗ trợ kịp thời cho nhau, công việc hay kinh doanh đều rất thuận lợi.

Chẳng những vậy, hôn nhân giữa 2 con giáp này cũng được xem là mối quan hệ rất hòa hợp, hạnh phúc viên mãn.

2. Tuổi Sửu

Bước sang năm 2023, tuổi Sửu có nhiều cát tinh cao chiếu nên vận khí nhìn chung có nhiều khởi sắc so với năm 2022 trước đó. Nếu có thể tận dụng vận may từ những quý nhân dưới đây mang tới, con giáp này có thể còn phát triển rực rỡ hơn nữa.

- Đối tác tuổi Tý:

Một trong những quý nhân đầu tiên phải kể đến của tuổi Sửu trong năm 2023 chính là đối tác cầm tinh Chuột. Cả hai rất thích hợp để làm việc, trao đổi chung với nhau, giúp nâng cao vận may tài lộc cho cả đôi bên.

Mặc dù những người sinh vào tuổi Sửu không nói nhiều nhưng họ lại làm việc rất cẩn thận và chắc chắn, trong khi những người sinh vào tuổi Tý có xu hướng nhanh ẩu đoảng trong mọi việc.

Hai con người với tính cách trái ngược nhau khi làm việc cùng nhau sẽ đóng vai trò bổ sung cho nhau rất tốt. Vì vậy, người tuổi Tý và người tuổi Sửu sẽ là những đối tác rất tốt trong kinh doanh trong năm 2023.

Ảnh minh họa: Internet

3. Tuổi Dần

Tử vi tuổi Dần 2023 nhận thấy, đây là một năm tuổi Dần có nhiều sự chuyển biến tích cực ở nhiều phương diện. Trong năm có nhiều cơ hội để mở mang thêm, nếu bản mệnh biết tận dụng vận may nhờ quý nhân chỉ điểm thì chắc chắn sẽ có nhiều thành tích rất đáng nể.

- Nam mệnh tuổi Dậu:

Điềm báo tử vi cho thấy, tuổi Dần có thể quan tâm hơn tới những người tuổi Dậu bên cạnh mình, đặc biệt là nam mệnh, bởi đó chính là quý nhân của bạn trong năm 2023.

Tính cách bộc trực, thẳng thắn của người tuổi Dậu rất phù hợp để trở thành cộng sự, đối tác với người tuổi Dần. Đôi bên có nhiều điểm tương đồng nên có thể nhanh chóng hòa hợp, cùng hướng tới mục tiêu chung.

Vì vậy, quá trình làm việc chung của cả hai hiếm khi xảy ra tranh cãi hay áp lực. Vì vậy, người tuổi Dần nên nghe theo lời khuyên của người tuổi Dậu.

4. Tuổi Mão

Bước sang năm tuổi, năm 2023 được đánh giá là khá khó khăn và nhiều thay đổi đối với người tuổi Mão. Tuy nhiên, vận trình xuyên suốt năm không hề quá xấu, vẫn xuất hiện những cơ hội tốt để đương số nắm bắt. Hãy chú ý những cơ hội mà quý nhân mang tới.

- Người thân tuổi Tuất:

Quý nhân của tuổi Mão trong năm 2023 đầu tiên phải kể tới tuổi Tuất. Đặc biệt, nếu đó là người thân của bạn thì sẽ thật tuyệt vời.

Người tuổi Tuất được cho là sẽ mang tới nhiều sự hỗ trợ và chỉ điểm kịp thời cho Mão sớm vượt qua những khó khăn trong năm tuổi.

Dù là trong công việc hay trong cuộc sống thường ngày, hai con giáp này có sự bao dung và thấu hiểu cho nhau nên mối quan hệ rất có hòa hợp, đạt được kết quả đôi bên cùng có lợi.

5. Tuổi Thìn

Với tuổi Thìn, tiếp tục phải chịu ảnh hưởng từ Tam Tai nên vận khí của con giáp này trong năm 2023 chưa có mấy phần khởi sắc. Mọi việc vẫn nên làm cầm chừng, nghe ngóng để tránh rắc rối ập tới.

- Đồng nghiệp, cấp trên tuổi Tý:

Năm 2023 của Thìn có thể bớt đi vài phần khó khăn nếu bạn có được sự hỗ trợ của quý nhân tuổi Tý. Đó có thể là đồng nghiệp hay cấp trên, những người ở cùng môi trường làm việc với con giáp này.

Nằm trong mối quan hệ Tam Hợp, khi Thìn và Tý kết hợp với nhau có thể nhân đôi vận may của nhau về mọi mặt.

Đặc biệt, nếu có thể hợp tác làm việc chung, kinh doanh, cả hai có sự ăn ý, mọi việc tiến hành rất suôn sẻ. Sự hòa hợp này cũng sẽ thúc đẩy sự nghiệp phát triển suôn sẻ, tài lộc ngày càng dư dả.

Ảnh minh họa: Internet

6. Tuổi Tị

Năm 2023, tuổi Tị ít có biến động. Tuy khởi sắc chưa thật sự rõ ràng nhưng cũng không gặp xui xẻo nào quá nghiêm trọng.

- Chiến hữu tuổi Thân:

Những người bạn, chiến hữu tuổi Thân được cho là quý nhân của Tị trong năm 2023 khi có thể giúp cải thiện vận trình sự nghiệp của những chú Rắn. Sự thông minh, nhanh nhạy từ tuổi Thân sẽ giúp tuổi Tị tích cực hơn trong công việc, đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo hay ho.

Nhìn chung, Thân có thể truyền cảm hứng để Tị phát triển tốt hơn, khi có trạng thái làm việc tốt nhất, hiệu suất tự nhiên cũng sẽ tăng cao, cơ hội thăng tiến cũng mở ra.

7. Tuổi Ngọ

Năm Quý Mão 2023 sẽ là một năm khá khó khăn với tuổi Ngọ do chịu ảnh hưởng của cục diện Tương Phá Thái Tuế. Cạnh tranh, thị phi, trở ngại liên tục ập tới khiến bạn rất vất vả để xoay sở.

- Người tuổi Tuất:

Nhìn chung năm 2023 sẽ không mấy dễ dàng với người tuổi Ngọ. Bản mệnh sẽ phải đưa ra lựa chọn mang tính quyết định với công việc của mình. Mọi thứ trở nên khó khăn hơn song chớ vì vậy mà nản lòng hay mất bình tĩnh. Hãy chú ý tới những người bạn tuổi Tuất, bởi đó chính là quý nhân của bạn trong năm 2023 này.

Bạn bè tuổi Tuất có thể đưa ra những kiến nghị, phân tích sâu sắc mà trước đó Ngọ không nhận ra. Cái nhìn của người ngoài bao giờ cũng khách quan và tổng thể hơn người trong cuộc. Ngọ hãy học tập và tiếp thu những điều đó từ Tuất để vận dụng vào thực tiễn.

8. Tuổi Mùi

Quý nhân của 12 con giáp năm 2023 là ai? Đối với tuổi Mùi, có Tam Hợp cục với lưu niên nâng đỡ nên mọi mặt cuộc sống đều có những bước chuyển biến đáng kể, bạn hãy mạnh dạn nắm bắt cơ hội để vươn lên, đặc biệt là đừng quên tận dụng vận may mà quý nhân mang tới nhé.



- Người quen cũ tuổi Hợi:

Theo tử vi 12 con giáp, quý nhân của người tuổi Mùi trong năm 2023 sẽ là một người quen cũ tuổi Hợi. Tuy cả hai không thường xuyên liên lạc nhưng vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp về nhau. Bất cứ khi nào gặp lại, tình cảm đều không có sự suy giảm.

Sự xuất hiện trở lại của người bạn cũ này mang tới cho Mùi khá nhiều tin vui. Đối phương sẵn sàng đưa ra những lời chỉ dẫn để bạn đi đúng hướng. Với sự giúp đỡ của họ, những chú Dê sẽ cải thiện được tình hình tài chính cũng như xây dựng được các mối quan hệ tốt đẹp hơn.

Ảnh minh họa: Internet

9. Tuổi Thân

Vận khí của người tuổi Thân trong năm 2023 được đánh giá là khá bình lặng, ít sóng to gió lớn so với năm 2022 trước đó. Nếu muốn mọi thứ có khởi sắc, bạn sẽ phải nỗ lực hơn rất nhiều.

- Người tuổi Tị:

Nằm trong mối quan hệ Nhị Hợp, tuổi Tị chính là quý nhân mà tuổi Thân rất cần có trong cuộc đời này để mọi việc diễn ra suôn sẻ như ý muốn. Và không cần phải tìm kiếm đâu xa, quý nhân này có thể chính là những người quen ở bên cạnh bạn.

Quá trình hợp tác của hai tuổi này hứa hẹn diễn ra vô cùng suôn sẻ và hứa hẹn đạt nhiều lợi thế lớn lao. Cả tuổi Thân và tuổi Tị đều có chung quan điểm về nhiều việc, quá trình làm việc chung ít khi xảy ra mâu thuẫn hay bất đồng. Điều này vô cùng cần thiết cho sự hợp tác của đôi bên.

Tuổi Tị là người khá đa nghi, rất khó tạo dựng lòng tin ở người khác. Trong khi đó, người tuổi Thân khá cởi mở, lạc quan, tích cực, biết cách tạo dựng mối quan hệ nhờ sự nhiệt tình và hào phóng của mình. Hai con giáp này bổ trợ khéo léo cho nhau. Đồng thời khi gặp khó khăn, người bạn tuổi Tị sẽ làm hết sức mình để giúp tuổi Thân.

10. Tuổi Dậu

Hung vận của tuổi Dậu trong năm 2023 được đánh giá là khá lớn, đòi hỏi bản mệnh phải không ngừng khích lệ bản thân cố gắng vươn lên, không đầu hàng nghịch cảnh.

- Cộng sự, đồng nghiệp tuổi Thìn:

Bên cạnh những người tuổi Tị, những người tuổi Thìn cũng là quý nhân mà tuổi Dậu không nên bỏ qua. Cả hai có sự ăn ý về nhiều mặt, đặc biệt đều biết cách lắng nghe nên gặp chuyện gì cũng có thể đồng tâm hiệp lực để vượt qua.

Tuổi Thìn có thể giúp Dậu giải quyết được nhiều vấn đề khúc mắc trong công việc, hướng dẫn bạn học hỏi thêm kiến ​​thức, để bạn điều chỉnh trạng thái làm việc tốt nhất. Nhìn chung Thìn có thể mang đến cho người tuổi Dậu sự trợ giúp rất nhiều về mặt sự nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

11. Tuổi Tuất

Vận may của tuổi Tuất kéo dài từ năm 2022 sang năm 2023 nên Quý Mão sẽ là một năm con giáp này có thể thắng lớn ở nhiều phương diện.

- Đồng nghiệp tuổi Mão:

Trong năm 2023, điều đáng mừng đối với người tuổi Tuất là vận quý nhân của bạn tăng lên rõ rệt. Nhiều cơ hội tốt đẹp đến đồng nghĩa với việc bạn phải thật sự tỉnh táo và nhanh nhẹn để kịp nắm bắt.

Quý nhân của bạn có thể là những người đồng nghiệp tuổi Mão bên cạnh. Cả hai có mối quan hệ Nhị Hợp nên hỗ trợ nhau rất đắc lực. Hai con giáp này còn có thể bổ sung cho nhau ở những mặt thiếu sót, động viên và thúc đẩy nhau cùng phát triển tốt hơn. Nếu là trong mối quan hệ hợp tác làm ăn, đó sẽ là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, tiền bạc đổ về ào ào.

12. Tuổi Hợi

Cát khí của người tuổi Hợi trong năm 2023 khá vượng, mở ra cho bản mệnh nhiều cơ hội phát triển và thậm chí là mang tính bùng nổ nhờ tác động tích cực của Tam Hợp cục.

- Đồng nghiệp, cấp trên tuổi Dần:

Tuổi Hợi nên chú ý đến những người đồng đồng nghiệp hay cấp trên tuổi Dần trong năm 2023, vì một trong số họ chính là quý nhân sẽ giúp bạn hóa giải được khó khăn xảy ra bất ngờ.

Hợi và Dần vốn thuộc mối quan hệ Lục Hợp. Quý nhân tuổi Dần sẽ giúp người tuổi Hợi giải quyết được nhiều vấn đề khó nhằn, biến hung thành cát.

Tuổi Hợi thông qua đó có thể gặt hái được nhiều may mắn, đạt thành tựu lớn trong sự nghiệp, và có nhiều khả năng nhận được nhiều cơ hội thăng tiến, tăng lương.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm