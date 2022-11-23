Chính thần hộ mệnh, cát tinh vây quanh, 4 con giáp SẢI CÁNH BAY CAO, thành công tấp nập trong cuối năm 2022

Tâm linh - Tử vi 23/11/2022 08:41

Dù tháng 11 chỉ thành công nhỏ nhưng 4 con giáp này sẽ có tháng 12 đầy hứa hẹn, tiết kiệm được nhiều tiền.

Con giáp tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ đã đạt được những thành tựu không nhỏ trong tháng 11 năm nay. Họ rất vui vẻ và hòa đồng với mọi người nên sẽ không lo bị cho ra rìa trong những dự án, sự kiện của công ty.

Trong thời gian này, con giáp tuổi Ngọ đạt được mối làm ăn tốt, thu lợi nhuận lớn. Tháng 12 năm nay là giai đoạn then chốt để con giáp tuổi Ngọ lên như diều gặp gió.

 Cuộc sống của họ rất suôn sẻ, công việc kinh doanh của gia đình cũng phát đạt. Khi vấn đề kinh tế được giải quyết, khó khăn bị đẩy lùi, con giáp này có thể tự do sống theo sở thích của mình mà không còn phải lo lắng về cơm áo gạo tiền nữa.

Chính thần hộ mệnh, cát tinh vây quanh, 4 con giáp SẢI CÁNH BAY CAO, thành công tấp nập trong cuối năm 2022 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn rất can đảm và sẵn sàng thử sức nhiều việc. Vì ậy, trong quá trình phát triển sự nghiệp, họ không bao giờ đi đường vòng, cũng ít khi gặp khó khăn trắc trở.

Trong tháng 11 năm nay, con giáp tuổi Thìn đạt được một số thành tựu, có bước phát triển lớn hơn. Sang tháng 12, công việc làm ăn của gia đình được cải thiện, cuộc sống của họ ngày càng sung túc, không còn thiếu thốn.

Thời gian này, họ có thể giải quyết các khó khăn một cách nhẹ nhàng, ít thiệt hại nhất. Có thể nói, tháng 12 là tháng trọng yếu nhất năm nay của con giáp tuổi Thìn.

Họ có thể kết thúc năm 2022 một cách mỹ mãn, những ngày tháng năm sau cũng sẽ không còn vất vả nữa.

Chính thần hộ mệnh, cát tinh vây quanh, 4 con giáp SẢI CÁNH BAY CAO, thành công tấp nập trong cuối năm 2022 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Mão 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão rất thận trọng và kiệm lời trong giao thiệp với người khác. Điều này khiến họ tránh được việc phạm phải những sai lầm lớn, không lo sự nghiệp trượt dốc không phanh.

Cuộc sống năm nay của con giáp tuổi Mão sẽ có nhiều khởi sắc. Trước hết, họ có thể nhận được sự giúp đỡ từ những người khác ở cả trong và ngoài nơi làm việc. Sự nghiệp của họ cũng có những bước tiến tương đối.

Người tuổi này có thể làm cho cuộc sống của họ sung túc hơn, tầm nhìn rộng rãi hơn và những rắc rối nhỏ xung quanh cũng được giải quyết suôn sẻ từng việc, từng việc một.

Nhờ đó, con giáp tuổi Mão có thể nắm bắt được tương lai của mình, cuộc sống an nhàn thoải mái hơn, không khó khăn nào ảnh hưởng đến vận thế chung của họ. Tháng 11 họ chỉ đạt được thành tựu nhỏ nhưng sang tháng 12 sẽ phát triển lớn hơn nữa.

Chính thần hộ mệnh, cát tinh vây quanh, 4 con giáp SẢI CÁNH BAY CAO, thành công tấp nập trong cuối năm 2022 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, trong khoảng thời gian tháng 11 và tháng 12, người tuổi Dậu có thể nói là tiến bộ không ngừng.

Đặc biệt là mười ngày đầu tháng 11, vận trình sự nghiệp của con giáp này bước vào giai đoạn phát triển nhanh chóng. Tháng 12 tâm tính của họ cũng có nhiều thay đổi.

Cuộc sống của họ sẽ an nhàn hơn, không còn áp lực, cả tháng 12 là thời điểm con giáp tuổi Dậu đặc biệt sung túc. Không chỉ gia đình hạnh phúc, không còn lo cơm ăn áo mặc mà sự nghiệp cũng hanh thông, bước vào giai đoạn tiến triển nhanh hơn.

Những thành tựu này giúp con giáp tuổi Dậu đạt được danh vọng và tài sản. Nói chung, hai tháng cuối năm của họ đều rực rỡ, người tuổi Dậu có thể sải cánh bay cao hơn.

Chính thần hộ mệnh, cát tinh vây quanh, 4 con giáp SẢI CÁNH BAY CAO, thành công tấp nập trong cuối năm 2022 - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

20 ngày tới, 3 con giáp được Chính thần hộ mạng, rước lộc vào nhà, thành công đến tới tấp

20 ngày tới, 3 con giáp được Chính thần hộ mạng, rước lộc vào nhà, thành công đến tới tấp

May mắn đã bắt đầu mỉm cười với những con giáp này. Từ nay trở đi họ có thể yên tâm về tài chính của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi tu vi hom nay tu vi 2022

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Đời sống 27 phút trước
Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 4 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông